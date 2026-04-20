TWICEのMOMOが表紙に！フィガロジャポン6月号「愛しの歌姫。」は4月20日（月）発売。アイナ・ジ・エンド、Ado、オリヴィア・ディーン、テイラー・スウィフト…あなたが共感するディーヴァは誰？

株式会社ＣＥメディアハウスフィガロジャポン2026年6月号

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フィガロジャポン2026年6月号

愛しの歌姫。

人生を歌にしている、生きざまを吐露している人はディーヴァだと思う--今回取材したあるアーティストはそう言った。ステージで大観衆を魅了するだけじゃない。歌が素晴らしかったり、歌唱力や技術が高いことだけでもない。現代の歌姫（ディーヴァ）とは、自身が体感したことを言葉に変換し、声のメッセージとして届け、聴く人の心に寄り添って共感を生み出す。リスナーの人生と並走してくれる音楽を生み出す愛しい歌姫たちを、ここに集めました。

扉を飾るのは、2025年11月19 日、オーストラリアのシドニーにあるホルデーン・パビリオンで行われた2025アリア・ミュージックアワードで歌唱するオリヴィア・ディーン。

フィガロジャポン2026年6月号

拡張する、UKネオ・ソウルの系譜。

最旬トレンドといっても過言ではない、英国のシンガーソングライターたちによる“ソウル”。ブルージーなトーン、フォークやジャズのエッセンス、R&Bの旋律を、静かなる憂いと力強さで解き放つ。そんなニュータイプの歌姫の現在地とは。

フィガロジャポン2026年6月号

テイラー・スウィフトの言葉をお守りに。

人生の苦楽からもたらされるテイラー・スウィフトが綴る歌詞には、リアリティがある。珠玉の言葉を文筆家・山崎まどかがピックアップし、言葉に込められた背景と歌詞の世界観を考察する。

フィガロジャポン2026年6月号

アイナ・ジ・エンドが紡ぐ、強く、優しい物語。

ハスキーな歌声と歌詞世界に多くの共感を集めるアイナ・ジ・エンド。自分を曝け出しながら常に新しい自分を生み出していく、彼女の心情に迫る。

フィガロジャポン2026年6月号

憧れのあの人のスタイルに、WANNA BE！

いま輝きを放つシンガーソングライターは、音楽も装いもヒロイン級。６人の歌姫のオフスタイルを徹底解剖。

オリヴィア・ディーン／ロザリア／ロード／デュア・リパ／ピンクパンサレス／クレイロ

フィガロジャポン2026年6月号

誰も深堀りしない、韓国“孤高〞の歌い手たち。

日本とは異なり、ソロの女性シンガーの活躍が目立たない韓国。圧倒的なグローバル人気を誇り、“第二のハリウッド”となったソウルで、静かに、大胆に咲き誇る数少ないディーヴァとは？ そこで、韓国エンタメ事情に精通するふたりのギークが孤高の歌姫についてとことん語り合った。

フィガロジャポン2026年6月号

大人のためのデニム、新・最適解。

大人だからこそ楽しめる、デニムという選択。最旬のシルエットから、モードなデザイン、新たな着こなし術など、定番だからこそ刷新したい、今季のデニムの正解を導き出す。

フィガロジャポン2026年6月号

暑くても楽しく快適に、美容の夏支度。

年々過酷さを増す夏の熱気に、肌も心も曇らせないように。ダメージをしなやかに逃し、涼やかで軽やかに過ごしたいから、いまのうちに顔・髪・身体の“お支度”を始めよう。

フィガロジャポン2026年6月号

大人の女性の新しい遊び場！ シンガポール、五感を満たす旅。

国全体の面積は東京23区ほどの小さい国ながら、さまざまな民族が溶け込む多様性と熱気は唯一無二。カラフルな街を歩いてカルチャーを感じたり、星付きレストランのひと皿に感激したり、南国感漂うリュクスな最新ホテルでカクテル片手におこもりしたり。最旬アドレスとリュクスが混ざり合うシンガポールは、大人こそ楽しめる洗練のデスティネーション！

目次

CULTURE

愛しの歌姫。

ナチュラルでしなやかな現代の歌姫、オリヴィア・ディーンの魅力とは。

拡張する、UKネオ・ソウルの系譜。

テイラー・スウィフトの言葉をお守りに。

アイナ・ジ・エンドが紡ぐ、強く、優しい物語。

世界を歌声で圧倒する、Adoの素顔に迫る。

歌姫たる理由をサイエンスで検証。

憧れのあの人のスタイルに、WANNA BE！

ポップとフェミニズムの現在地、アーティストが更新する価値観。

シャーロット・カルダン、世界的ブレイクの裏側。

フランスのシンガーソングライターが自身を語る。

誰も深掘りしない、韓国“孤高”の歌い手たち。

BIJOUX

MOMO in Paris タサキの輝きを纏って。

MODE

大人のためのデニム、新・最適解。

BEAUTE

暑くても楽しく快適に、美容の夏支度。

ART DE VIVRE

アールドゥヴィーヴルへの招待 vol.13

女性オペラ歌手、新世代の5人にフォーカス。

INTERVIEW

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.65

宮舘涼太の解剖学。

VOYAGE [ 綴じ込み ]

大人の女性の新しい遊び場！

シンガポール、五感を満たす旅。

【連載】

BIJOUX いいモノ語り 105 ヴァン クリーフ＆アーぺル

NEWS HOT FROM PARIS いまパリで起きているコト 107

MELI-MELO

MODE：PURE GRACE

MONTRES：MARKING A NEW TIME

BEAUTE：GENTLE BEIGE

NEW TOPICS ESSENTIALS 今月のTO BUY & TO KNOW

齊藤 工 活動寫眞館 106 大泉 洋

BUSINESS MESSAGE 仕事が私にくれたもの

CULTURE portrait クリエイターの言葉

アンヌ＝ソフィー・ピック （ シェフ ） ／ ヤンニ・ヴェプサライネン （ イッタラ クリエイティブディレクター ）

Cinema ／ Books ／ Art ／ Theater ／ Music

GOURMET ワイン学習帖 25 ／ おやつの時間ですよ！ 9

在本彌生の、眼に翼。40 東京・上野

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フィガロジャポン2026年6月号

定価880円（税込）/電子版730円（税込）/2026年4月20日発売

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