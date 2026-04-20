【ニトリのアパレルブランドN+】愛らしい表情に癒される。モノクロ配色の「犬・猫フォトTシャツ」が新登場

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N＋（エヌプラス）」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区、代表取締役社長：高橋陵）は、2026年4月下旬より、3匹の愛らしい表情が目を引く「犬フォトTシャツ」および「猫フォトTシャツ」を、全国のN＋店舗およびニトリネットにて販売を開始いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633082967s/

■日常の装いに「遊び心」と「癒し」を

日差しが心地よくなるこれからの季節。N＋では、1枚でも、羽織りのインナーとしても主役になるフォトプリントTシャツをご用意しました。3匹の愛らしい犬や猫のプリントが目を引くデザインながら、モノクロ配色に仕上げることで、甘くなりすぎず、デイリーにコーディネートしやすいカジュアル感を演出しています。肌触りやわらかな綿混素材を採用し、快適な着心地と、デニムや麻のパンツといった季節の定番ボトムスとも相性抜群のシルエットが特長です。

■スタイリングのアクセントに

ジャケットやカーディガン、サマーブルゾンのインナーとして着用すれば、プリントが程よいアクセントとなり、こなれ感のある着こなしが完成します。オン・オフ問わず、日々の装いに癒しと軽やかさをプラスする1枚です。

■商品情報 ※価格はすべて税込価格

モデル身長 169cm（Mサイズ/ホワイト着用）犬フォトTシャツ

【価格】2,490円

【カラー】ホワイト、ベージュ

【サイズ】S、M、L

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633082905s/

【ポイント】

3匹の愛らしい犬をモノクロでプリント。ジャケットやブルゾンのインナーにも最適で、大人の遊び心を感じさせる、洗練されたカジュアルスタイルを楽しめます。

モデル身長 167cm（Mサイズ/ライトピンク着用）猫フォトTシャツ

【価格】2,490円

【カラー】ホワイト、ライトピンク

【サイズ】S、M、L

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633082998/

【ポイント】

3匹の愛らしい猫プリントが主役。柔らかな肌触りで、デニムや麻素材のパンツと合わせたリラックス感のある着こなしもおすすめです。

ニトリのアパレルブランド「N＋（エヌプラス）」とは

※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施N＋新商品展示会）

Ｎ+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、ONからOFFまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。 ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。