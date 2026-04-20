【4/28開催】″売れる仕組み″は再現できるのか？機会損失を防ぎ、CXを売上につなげるオムニチャネル戦略

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、4月28日（火）15:00-16:00に小売・アパレル担当者様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーは、株式会社movと株式会社バニッシュ・スタンダードの共催による「OMO戦略の実装」をテーマにした第2弾セミナーです。来店前の機会損失を防ぐ導線設計と、顧客データやAIを活用したオムニチャネル接客の実現という2つの観点から、顧客体験を売上につなげる具体策を解説します。

セミナーのポイント

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_vstandard/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard- "売れる仕組み"を来店前～接客まで一気通貫で理解できる- 機会損失を防ぎ、来店・購買につなげる導線設計が学べる- データとAIを活用し、接客を売上につなげる具体手法がわかる第一部：来店前の機会損失を防ぐマーケティング手法（mov）

来店前の顧客接点における機会損失を防ぎ、CXを売上につなげるための具体的な手法について解説します。

在庫情報とGoogleを掛け合わせ、顧客の「今すぐ欲しい」「近くで試したい」といったニーズに応えることで、来店前の意思決定を最適化し、購買につなげる導線設計の考え方と実践方法をお伝えします。

- 変化するカスタマージャーニーと"今すぐ欲しい"ニーズへの対応- 実店舗とECの双方に送客できる「ローカルインベントリマーケティング」- Googleサービスと在庫情報を連携させ、商品の認知向上につなげる仕組み第二部：データとAIで実現する"オムニチャネル接客"による集客と売れる仕組み（バニッシュ・スタンダード）

店舗スタッフDXサービス「STAFF START」についてご紹介。

統合された店舗とECの顧客データをスタッフが接客時に活かすことで、より良い顧客体験を提供。お客様とスタッフのエンゲージメントが高まることで再来店率アップ、結果「顧客LTV」向上につながる仕組みを解説します。

- 顧客データとAIを活用し、「オムニチャネル接客」を実現する方法- スタッフの接客・発信を集客・売上につなげる仕組み- 成果の可視化と評価によってEX向上と売上最大化を両立する考え方無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_vstandard/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard

登壇者

▼ 「選ばれる店」になるためのMEO・OMO戦略なら口コミコムサービスの詳細はこちら :https://kutikomi.com/forretail/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard

木下 洋平

株式会社バニッシュ・スタンダード Branding & Marketing unit 部長

株式会社電通にて国内飲料メーカーや外資系自動車メーカー、地方自治体など幅広い業種のマーケティング・プロモーション業務に携わる。その後、東京カレンダー株式会社へ入社し、メディアの枠を超えた新規事業の立ち上げやブランドマーケティング、セールス戦略などを担当。2025年よりバニッシュ・スタンダードに入社し、企業およびプロダクトにおけるブランド戦略・プロモーション・広報/PR全般を担当。

横山 豊

株式会社mov 店舗支援事業本部 セールス部 事業推進グループ

2012年に(株)オプトに入社。その後グループ会社のソウルドアウト(株)へ転籍し、延べ500社の中小・ベンチャー企業のWebマーケティング支援を担当。2017年2月、当時従業員5名のベルフェイス(株)にジョインし、0からマーケティング・セールス事業の立ち上げを経験。入社当時の導入社数200社を2年間で900社まで増加させる。2025年4月より株式会社movに参画し、事業推進に従事。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_vstandard/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard)ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_vstandard)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235