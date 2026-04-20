サーキットデビューの第一歩「KAZE Let’s Ride オンロード」を筑波サーキットで開催

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年5月4日（月・祝）に筑波サーキット コース1000にて「KAZE Let’s Ride オンロード」を開催いたします。

■KAZE Let’s Rideオンロードとは

サーキット走行未経験者・初心者向けの入門イベントKAZE Let’s Ride オンロード

サーキット走行を始めるためのライディングレッスンとサーキット体験走行を1日で楽しめるサーキットデビューイベントです。

全日本ロードレース選手権で活躍するKawasaki Plaza Racing Team 岩戸亮介選手をはじめ、豪華インストラクターがサーキットデビューをサポート。

当日はNinja Team Green Cupへの出場を検討している方のための参戦相談会も開催します。

■イベント詳細

■開催クラス

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/903_1_9b80397dfb7e840a631e23cbd1070870.jpg?v=202604201051 ]・つなぎなしクラス/レディースクラス

「サーキットに興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない…」

「自分の愛車で、もっとライディングを楽しみたい」

そんな方に向けたサーキットデビュークラスです。

基礎レッスンでライディングの基本やコーナリングを学び、最後はインストラクターとマンツーマンでコース走行を体験いただきます。

・つなぎありクラス

ライディングの基礎を学びたい方、もっとライディングを楽しみたい方に向けたツナギ着用必須のレッスンです。

コーナリングの反復練習やマンツーマンレッスンを行い、インストラクターが一人ひとりに合わせたアドバイスを行います。

最後には1日の成果を試せるコース走行の時間も用意しています。

・Ninja Team Green Cup参戦相談会

当日はNinja Team Green Cup参戦相談会を同時開催いたします。

「まずは話を聞いてみたい」「車両の規則を詳しく知りたい」といったご質問やご相談にNinja Team Green Cupレースディレクターが直接お答えします。

■インストラクター

■KAZE Let’s Rideとは

モータースポーツに興味のある方はもちろん、初めての方も大歓迎。

KAZE Let’s Rideは、「もっとカワサキのモーターサイクルを楽しむ第一歩」として、サーキットやオフロードコースでカワサキのモーターサイクルの魅力を体感できるイベントです。

KAZE Let’s Ride特設サイト

https://www3.kawasaki-motors.com/kaze/letsrideon/

■開催スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/903_2_6723c7b201c34230d3107d5271eb70f5.jpg?v=202604201051 ]■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/kawasaki_jpn

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