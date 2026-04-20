東京都千代田区、区民による地域活動の発信支援で、新たな “つながり”形成へ。地域コミュニティアプリ「ピアッザ」に千代田区エリアが4/20オープン

PIAZZA株式会社

地域コミュニティアプリ「ピアッザ」を運営するPIAZZA株式会社（代表取締役 CEO：矢野 晃平、以下 PIAZZA）は、東京都千代田区（区長：樋口 高顕）と区民の地域情報発信による地域コミュニティ活動の活性化を目的とした連携協定を締結し、2026年4月20日(月)よりピアッザ「千代田区エリア」を開設いたします。

これにより、千代田区区民による地域活動の情報発信や地域交流を促進し、多世代の人々がつながる地域プラットフォームの構築を目指します。なお、自治体によるピアッザ導入は、東京23区では13例目、全国78自治体となります。

◼︎連携背景

千代田区では、町会や商店会等を基盤とする地域コミュニティが受け継がれている一方で、構成員の高齢化や新たに転入してきたマンション居住者などの伝統的な地域コミュニティ観を持たない区民が増加する中で、地域コミュニティの活性化が課題となっています。

区では、こうした課題に対応するために、「地域コミュニティ醸成支援」事業を実施し、地域の自発的な取り組みの側面支援を図っています※。

※千代田区ホームページ「地域コミュニティの醸成」

「ピアッザ」は、区民の方や区内の活動団体、事業者、お店など地域のあらゆる構成員が、どなたでも無料で地域情報の発信・交換ができる地域のプラットフォームです。プラットフォームを通じて区民同士や区民と団体・事業者間のゆるやかな“つながり”を創出していきます。これにより、デジタルを活用した新たなコミュニティ醸成が期待されることから、千代田区が抱える地域コミュニティの課題解決を目指し、千代田区とPIAZZAの連携が実現しました。

「人々が支え合える街をつくる」ことをミッションに掲げるPIAZZAは、全国77の地方自治体と連携し、110以上のエリアで地域コミュニティアプリ「ピアッザ」を展開しています。デジタルとリアルを掛け合わせた地域コミュニティの活性化支援に取り組み、持続可能なまちづくりに貢献してまいります。

◼︎代表者コメント

協定式の様子（2026年4月14日実施）※写真左から千代田区 樋口 高顕 区長、PIAZZA代表 矢野 晃平千代田区 樋口 高顕 区長

千代田区では、若年・ミドル世代が区民の約半数を占め、単身の方も多くおられます。現状、こうした若年・ミドル世代単身者の 94.5％が地域活動に未参加ですが、実は「本当は地域ともっとつながりたい」という思いの方が多いことが、区の調査で明らかになってきました。

そこで、単身者の方も日常の延長線上でゆるやかにつながり、地域を身近に感じていただけるように、この度「ピアッザ」千代田区エリアを開設いたします。イベント情報や何気ないやり取りを通じて、お住まいの地域に安心感や愛着が育まれるきっかけになることを期待しています。

PIAZZA株式会社 代表取締役 矢野 晃平

このたびの千代田区様との連携協定の締結を大変嬉しく思います。私自身、新卒で千代田区内の企業に勤務しており、社会人としての原点であるこの街にご縁をいただけたことに深い感慨を覚えます。

都心部における地域コミュニティのあり方は、大きく変化しています。長年暮らす方、新たに転入された方、通勤で日々訪れる方。さらに若年層、子育て世帯、単身者、シニアなど、多様な属性の方々が共存する千代田区だからこそ、属性や世代の枠を超えた新たなつながりの形が求められています。

ピアッザは、こうした多様な住民・関係者をゆるやかにつなぐプラットフォームとして、その一手となることを目指します。デジタルの力だけに閉じず、千代田区と連携しながらリアルな場での交流や地域活動の支援にも取り組み、「人々が支え合える街をつくる」というミッションの実現に向けて尽力してまいります。

◼︎ピアッザ「千代田区エリア」の概要

ピアッザに千代田区専用のタイムライン「千代田区エリア」が4月20日（月）にオープンします。

千代田区内の情報交換、イベントの告知、匿名での質問・相談、不要品の譲り合いや担い手の募集等ができる、まちのオンライン広場です。どなたでも無料でご利用いただけます。

また、千代田区が配信する「千代田区 安全・安心メール」から、不審者情報や消費生活トラブルに関する情報等、一部の安全・安心情報のお知らせもアプリ内で閲覧できるようになります。

◼︎エリアオープン記念！千代田区限定 投稿キャンペーン

千代田区エリアオープンを記念して、ハッシュタグ「#千代田区グルメ」を付けて千代田区内のランチ・カフェ・手土産・スイーツなどのグルメ情報をピアッザに投稿いただくと、抽選で150円分の電子マネーが当たる千代田区限定プレゼントキャンペーンを実施します。

- 実施期間：2026年4月20日(月)～5月20日(水)- 対象 ：ピアッザ「千代田区エリア」で該当のタグをつけた投稿- 参加特典：抽選で電子マネー150円分プレゼント- ピアッザ登録方法：以下URLよりアプリをダウンロードし会員登録（無料）(https://www.lp.piazza-life.com/areas/140)https://www.lp.piazza-life.com/(https://www.lp.piazza-life.com/areas/140) (https://www.lp.piazza-life.com/areas/140)※会員登録にはメールアドレスが必要です。- 参加方法：

１. 「ピアッザ」をダウンロードし、ホームエリアを「千代田区エリア」に設定

２. アプリホーム画面の鉛筆マークボタンから投稿を作成

３. ハッシュタグ「#千代田区グルメ」を付けて投稿

◼︎地域コミュニテイアプリ「ピアッザ」とは

地域コミュニティアプリ「ピアッザ」は、同じ地域で暮らす人々が集まり、地域の情報交換や不要品の譲り合い等を通じて、ゆるやかな交流や助け合い、新たなつながりが生まれる地域プラットフォームです。また、ピアッザ利用者がアプリ内で投稿したイベント情報は、「ピアッザ 地域のイベント（https://event.piazza-life.com/）」のWebサイト上でも公開され、どなたでも閲覧・共有できます。

＜ピアッザの特徴＞

・ 地域住民同士のリアルなつながりを創出

デジタル上での気軽な情報交換ができるだけでなく、不要品のお譲りやイベント参加を通じてリアル

でつながる機会を創出。同じエリアで暮らす人同士、心地よい距離感で地域交流ができます。

・ 地域住民を「コミュニティデザイナー」に採用

エリア内の安心・安全な交流を見守るため、コミュニティデザイナーには実際に地域住民の方を採

用。地域コミュニティの活性化に欠かせない存在として活躍しています。

・ 暮らしの合間に地域貢献ができる「まち活」

地域住民が、自身のスキルや得意なこと、「やってみたい」という気持ちを活かして地域の“しごと”を

有償で手伝う地域貢献プロジェクト。年齢や性別を問わず、だれもが地域で活躍できます。

【サービス概要】

◼︎PIAZZA株式会社について

- 名称：地域コミュニティアプリ「ピアッザ」- 運営会社：PIAZZA株式会社- 連携自治体：全国78自治体- 展開エリア：115エリア- 首都圏や地方都市を中心に、14都道府県115エリアで展開しています。（2026年4月20日現在）※詳細はこちら：https://note.com/piazza_life/n/n6b7ac39acd0c- 費用：無料

社名：PIAZZA株式会社（https://www.about.piazza-life.com/）

所在地：東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 10 番 8 号 グリンヒルビル 5 階

代表者：代表取締役 矢野 晃平

設立日：2015年5月

ミッション：人々が支え合える街をつくる

事業内容：まちづくりプラットフォームの開発・運営／エリアマネジメント事業／エリアプロデュース事