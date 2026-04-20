【焼肉ライク】最大9時間。急がなくていい、ひとりの焼肉食べ放題。自分のペースで、無限に焼く。4月20日より一部店舗で開始。

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社焼肉ライク（本社：東京都港区、代表取締役：高橋尚也）が展開する「焼肉ライク」は、新たな食べ放題「一人焼肉食べ放題」を2026年4月20日より一部店舗で開始いたします。本企画は、2025年12月より一部店舗で提供してきた食べ放題施策をベースに、提供店舗を拡大。さらにこれまで平日限定だった利用が、平日・週末を問わず楽しめるようになりました。※毎月29日の「肉の日」開催日除く

急がず、誰にも合わせず、自分のリズムで無限に焼肉を楽しめる。焼肉ライクならではの“一人焼肉”の価値を、そのまま食べ放題として提供します。

実施概要

【開始日】2026年4月20日(月)

【商品】

・カルビ付き一人焼肉食べ放題：2,670円

（牛カルビ/牛ホルモン/豚レバー/豚ハツ/国産ポーク/鶏もも/鶏むね/ウインナー/煮込みハンバーグ/ごはん/スープ/キムチ/もやしナムル/焼き玉ねぎ/ちょい足しカレー/生玉子 )

・国産牛切り落としのみ１皿限り



・一人焼肉食べ放題：2,170円

（牛ホルモン/豚レバー/豚ハツ/国産ポーク/鶏もも/鶏むね/ウインナー/煮込みハンバーグ/ごはん/スープ/キムチ/もやしナムル/焼き玉ねぎ/ちょい足しカレー/生玉子/

・国産牛切り落としのみ１皿限り

※仕入れ状況により変更となる場合があります



【実施店舗】(15店舗)

▶︎毎日実施

北海道 函館漁火通り店

東京都 東久留米店

千葉県 千葉C-one店

神奈川県 平塚四之宮店/平塚北口店/海老名さがみ野店

大阪府 天満橋店

▶︎平日のみ実施

東京都 北千住店/蒲田西口店/国立店

千葉県 船橋ららぽーと前店/柏東口店

神奈川県 本厚木ミロードイースト店

岡山県. 岡山下中野店

福岡県 小倉魚町店

▶︎実施時間（時間内は無制限）

13:00～22:00

(岡山下中野店は13:00～21:00、小倉魚町店は13:00～21:30)

【ご利用ルール】

・ご注文はおひとり様につき1注文・取り分け不可

・同一グループは同一コースでのご注文・初回提供後、おかわり可能

・おかわりはお皿交換制・お肉のおかわりは1回につき3皿まで・網交換は1回まで

・追加のオーダーから20分以上オーダーが入らない場合はラストオーダーとさせていただきます

焼肉ライクのこだわりのごはんも食べ放題

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※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。

焼肉ライク

”1人1台の無煙ロースター”を導入し、お客様のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店です。「1人でも色々な部位を注文できる」、「女性1人でもお店に入りやすい」、「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供しています。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、お会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめます。また、無煙ロースターの為、換気能力も高く、臭いを気にすることなくご利用できます。（※店舗によって形態は異なる。）

会社概要

株式会社焼肉ライク

本社 : 東京都港区新橋五丁目27番1号パークプレイス3F

設立 : 2019年4月

代表者 : 高橋 尚也

事業内容:飲食店の経営、フランチャイズチェーン加盟店の募集および加盟店の経営指導

店舗数：国内：72店舗

東京都30店舗、埼玉県3店舗、千葉県4店舗、神奈川県9店舗、北海道 2店舗、新潟県1店舗、静岡県1店舗、愛知県3店舗、茨城県1店舗 、大阪府7店舗、京都府1店舗、奈良県１店舗、兵庫県1店舗、石川県1店舗、岡山県2店舗、広島県1店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、鹿児島1店舗

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