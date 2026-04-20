約1万個のブロックで楽しく遊べる！『ニューブロックパーク』を「SHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺」で開催決定【5月2日(土)～4日(月・祝)】

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）は、Gakkenニューブロック特別イベント「ブロックまみれ！夢のニューブロックパーク」を「SHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺」（東京都武蔵野市）にて2026年5月2日、3日、4日に開催いたします。

《ブロックまみれ！夢のニューブロックパーク》

◎カラフルなブロックの海でたっぷり遊べる特別な3日間。1万個のブロックが君を待っている！

◎ニューブロックの量り売りも実施！恐竜やタイヤなど、ここでしか買えないパーツを手に入れよう！

◆開催内容

【「SHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺」遊び場ゾーン】

2歳以下のお子様の入場料は無料 （大人、3歳以上のお子様は別途入場料がかかります）

※ブロックプールは45分入替え

（イメージ）巨大ブロックプール（イメージ）”ローリングキュー”巨大ジオラマ

・約1万個の巨大ブロックプール！

大迫力のブロックプールでワクワク体験！ ブロックをたっぷり使って遊ぼう♪

・遊べる巨大ジオラマボールコースター

「Gakkenニューブロック ローリングキュー」シリーズを使った、無限にボールが転がる巨大ジェットコースターでボールを転がしてみよう！

…ほか、親子で楽しく遊べるイベントがもりだくさん！

【POPUPストア】

（イメージ）ブロック量り売りブロックパーツの量り売り

恐竜パーツ、タイヤパーツ、新幹線の頭パーツなど、公式オンラインショップでも販売をしていないパーツをイベント限定で販売！

ここでしか手に入らないレアパーツも！

今治産の「いちばんくん限定タオル」今治産の「いちばんくん限定タオル」プレゼント！

ニューブロックデビューにおすすめの人気商品をはじめ、定番商品も販売！

ご購入されたお客様には、もれなく今治産の「いちばんくん限定タオル」をプレゼント。

※数に限りがございます。

タイムテーブル※事前予約制

5/1（金）までに店頭もしくはWEBにてお申込みください。

【イベント開催概要】

日程：2026年5月2日（土）～4日（月・祝）

時間：10:00~18:00（入場開始10:00／最終入場17:00）

会場：キラリナ京王吉祥寺 9F 「SHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺」

入場料：SHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺利用料金

（2歳以下のお子様は無料。大人、3歳以上のお子様は利用料金がかかります。

詳細はSHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺HPをご参照ください。）

POPUPストアのみのご利用の場合も、SHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺利用料金

がかかります。

対象年齢：小学生以下のお子さま

入替え：45分完全入替

■参加方法

5月1日までに店頭もしくはWEBにてお申込みください。

※WEBでのお申込みはこちら。

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=48qx85q2Tk-KYHuicU_sT_60c3dAz5xHpO_rHnjJdcVUMjJJMkRHVlhWMlo2NE85RVRFS1VOT0JISS4u

■入場にあたって

お子様だけのご入場はできませんので、必ず保護者がご同伴ください。

また、保護者のみの退場はできませんので、必ずお子さまとご同伴ください。

キラリナ京王吉祥寺HP：https://www.kirarinakeiokichijoji.jp/

SHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺：https://www.sharelounge.jp/store/2737

ニューブロック公式Instagram：https://www.instagram.com/gakken_newblock/(https://www.instagram.com/gakken_newblock/)

◆『Gakkenニューブロック』とは

Gakkenニューブロックとは、子どもの成長や発育に合わせて1.5才から長く楽しめる、みんなのファーストブロックです。2025年春、60周年を迎えました。

Gakkenニューブロック特設サイト：https://newblock.jp/lpsp/(https://newblock.jp/lpsp/)

思い描いたものを試行錯誤しながら作って壊してまた挑戦する。その繰り返しが、創造力を育み、考える力を伸ばします。遊ぶ姿から、お子さまの新たな才能や発想に気づくかもしれません。子ども同士や親子間のつながりを深め、これからの時代に必要な未来の力を育てます。

ニューブロック公式HP：https://newblock.jp/(https://newblock.jp/)

ニューブロック公式インスタグラム：https://www.instagram.com/gakken_newblock/(https://www.instagram.com/gakken_newblock/)

◆キラリナ京王吉祥寺

京王井の頭線/JR吉祥寺駅に直結するショッピングセンター「キラリナ京王吉祥寺」。

毎日のお買物から週末のお出かけまで豊かなライフスタイルを提案します。

◆SHARE LOUNGE キラリナ京王吉祥寺

発想が生まれ、シェアする場所。

ラウンジの居心地と本による提案。

オフィスの機能性を兼ね備え、訪れた人に「新しい発想を提供する場所」。

あるときは居心地のいいカフェやバーとして。

あるときは体験を促すイベントスペースとして。

新たな発想を生む、たくさんの仕掛けが詰まった空間です。