次世代AI人材の育成を支援　第6回全国高等学校AIアスリート選手権大会で当社初の企業賞「learningBOX賞」を創設・受賞校を訪問

learningBOX株式会社

eラーニングシステムの開発・運営を行うlearningBOX株式会社（本社：兵庫県たつの市、代表取締役：西村 洋一郎）は、第6回全国高等学校AIアスリート選手権大会「シンギュラリティバトルクエスト2025」に協賛しています。本大会において、当社として初めて企業賞「learningBOX賞」を設け、4校に授与しました。さらに、受賞校のうち3校を訪問し、賞品の贈呈および高校生との交流を行いました。

次世代AI人材を、学びのインフラで支える

AIやプログラミングを駆使できる次世代デジタル人材の育成は、日本が直面する喫緊の課題です。特に高校生を中心とした10代における高度なスキル習得や挑戦の機会は、都市部と地方で差が生じやすく、環境整備が求められています。

高校生が自らの知識と技術を活かし、全国規模・完全オンラインで競い合う「シンギュラリティバトルクエスト」は、こうした課題解決の一端を担う場として、デジタル庁や文部科学省などの後援のもと開催されています。

当社は同大会の第0回から7年にわたり、クラウド型eラーニングシステム「learningBOX」を提供し、次世代AI人材の卵である高校生の挑戦を応援してきました。

開催概要

大会名称：第6回 全国高等学校AIアスリート選手権大会「シンギュラリティバトルクエスト2025」Presented by 日立ソリューションズ・クリエイト

主催 ：シンギュラリティバトルクエスト実行委員会

運営 ：一般社団法人未来キッズコンテンツ総合研究所

後援 ：デジタル庁、総務省、文部科学省、防衛省、警察庁

開催形式：完全オンライン

参加費 ：無料

参加資格：日本に在住する18歳以下の高校生

▼大会の詳細はこちら

https://singularitybattlequest.club/

■learningBOX賞受賞チーム（順不同）

サイバークエスト 優勝

ギーク村

「栄養はRedBull」チーム

仲摩涼平さん（神奈川県立藤沢工科高等学校）

山崎大介さん（鶴見大学附属高等学校）

AIクエスト 第2位

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校

「生成省」チーム

鈴木奏さん、柳澤珀斗さん

データクエスト 第3位

京都府立嵯峨野高等学校

「SagaNium」チーム

乙骨大輝さん、福井芳知さん

Xクエスト02 第2位

駿台甲府高等学校

「音楽好きのかめ君」チーム

松本明叶理さん

大会終了後、上記4校に賞状、図書カード（1万円分）、当社公式キャラクターはこうさのグッズなどを贈呈。茨城県立竜ヶ崎第一高等学校、神奈川県立藤沢工科高等学校、京都府立嵯峨野高等学校を訪問し、チームの高校生にインタビューも行いました。高校生たちの喜びの声や受賞の裏側、今後チャレンジしたいことなどインタビューも実施しましたので、ぜひご覧ください。

好奇心から始まる“学びの連鎖” 全国高等学校AIアスリート選手権大会に挑んだ高校生たちのリアルな声｜learningBOX株式会社【公式】note(https://note.com/learningbox/n/n697b708c8e6d)

eラーニングシステム「learningBOX」について

価格と使いやすさにこだわった、eラーニングシステム「learningBOX」を開発・運営するlearningBOX株式会社は、兵庫県の南西部に位置する「たつの市」に本社を構えるEdTech企業です。

「learningBOX」は、専門的なIT知識がなくても直感的に操作できるデザイン設計で、教材の作成・管理、学習者の進捗や成績の管理がスムーズに行えます。登録者数85万人以上、利用企業数1,600社以上（2025年8月末日時点）に達しており、検定・資格試験、社員研修、学校・塾など、業界・業種を問わず、多様な用途で多くのユーザーの皆さまにご活用いただいています。

▼learningBOXの詳細はこちら

https://learningbox.online/

■会社概要

会社名：learningBOX株式会社

所在地：〒679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本216-1

代表 ：西村 洋一郎

設立 ：2012年7月23日

URL ：https://learningbox.co.jp/

【本リリースに関するお問合せ先】

learningBOX株式会社 広報担当 佐藤

https://learningbox.co.jp/contact/