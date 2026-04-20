医療機関専売化粧品ブランド「ALASTIN（アラスチン）」2026年7月1日日本上陸。美容医療とスキンケアを統合した包括的な皮膚科学ソリューションの実現へ

ガルデルマ株式会社

ガルデルマ株式会社（本社：スイス・ツーク、日本法人：東京都千代田区、代表取締役社長：北原千夏、以下 当社）は、2026年7月1日より、化粧品ブランド「アラスチン」を日本国内の医療機関にて発売開始いたします。

なお、一部の医療機関においては、先行販売として2026年5月下旬より順次取り扱いを開始する予定です。

アラスチンは、2015年に米国で誕生した、医療機関専売のスキンケアブランドです。

2021年には、当社が掲げる「美容医療とスキンケアを統合した包括的な皮膚科学ソリューション」の実現に向け、同ブランドを買収しました。

現在、北米、欧州、オーストラリアを中心に展開しており、発売から10年を迎える2025年を契機として、東アジア市場での展開を本格化しています。

今夏、日本市場においても、医師による美容医療施術と日常のスキンケアを連動させるアプローチを提案すべく、アラスチンが上陸いたします。

本ブランドは、美容医療施術の前後に使用することを想定した製品設計を特徴とし、

施術後の肌をすこやかに整え、美しい肌状態を維持するためのスキンケアラインを展開しています。

製品の科学的裏付けとして、アラスチンは、皮膚科学分野における多数の研究知見に基づいて開発されており、関連技術については、これまでに複数の論文発表ならびに20件を超える米国特許技術（出願・登録を含む）を有しています。

また、米国においては、施術前後に使用されるスキンケアブランドとして高い支持を得ており、多くの美容医療従事者に選ばれています。

主要な製品には、独自技術である「TriHex Technology(TM)」を採用しており、肌本来の再生メカニズムに着目したアプローチを取り入れています。

アラスチンの日本展開を通じて、「美容医療とスキンケアを統合した包括的な皮膚科学ソリューション」の実現を日本市場においても推進して参ります。

ALASTIN Webサイト :https://alastin.jp/

導入予定商品

- アラスチン RGスキンネクター- アラスチン IHスージングセラム- アラスチン RSスキンコンプレックス- アラスチン RSアイコンプレックス- アラスチン C-RADディフェンスセラム- アラスチン ULモイスチャライザー

ガルデルマについて

ガルデルマは1981年に創立しスイスに本社をおく、皮膚科学領域に特化した総合的スキンヘルスカンパニーとして世界最大級のグローバルな製薬会社です。

すべての人々の肌のニーズに応えるべく、美容医療、コンシューマーケア、医療用医薬品の3つのポートフォリオを提供、従業員数4,600名以上を擁し世界100カ国以上で展開しています。

日本法人のガルデルマ株式会社は、1996年に設立されました。現在は美容医療事業部、コンシューマー事業部の2つの事業部において、すべての人々の肌を美しく健やかにするために信頼され続けるプレミアムブランドとして、様々なニーズに応じたビジネスを展開しています。