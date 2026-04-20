ユニフォームの影響、75.7％が「清潔感があると安心できる」と回答。飲食店スタッフの服装が与える印象とは？

株式会社NEXER

■カフェや飲食店選び、スタッフの服装はどこまで見られている？

ふらっと立ち寄るカフェや、週末のちょっとしたご褒美に訪れるレストラン。

味や価格はもちろん大切ですが、実は「スタッフの服装」が来店時の印象を大きく左右している可能性があります。

実際に、統一されたユニフォームを着ているスタッフを見て安心した経験や、逆にバラバラな服装に少し不安を感じた経験がある方もいるのではないでしょうか。

ということで今回は株式会社サーヴォと共同で、全国の男女500名を対象に「カフェ・飲食店への印象とユニフォームの関係」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社サーヴォによる調査」である旨の記載

・株式会社サーヴォ（https://www.style-ist.jp/）へのリンク設置

「カフェ・飲食店への印象とユニフォームの関係に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月31日 ～ 4月8日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：カフェや飲食店を選ぶ際に重視するポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：スタッフのユニフォーム・服装が、お店の印象に影響すると思いますか？

質問4：主にどのような影響があると思いますか？（複数回答可）

質問5：「ユニフォームが整っているお店」と「私服・バラバラな服装のお店」では、信頼感や安心感に差を感じますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：実際に、スタッフの服装・ユニフォームが原因でそのお店への印象が変わった経験はありますか？

質問8：どのように良い印象に変わりましたか？

質問9：どのように悪い印象に変わりましたか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■33.2％が、カフェや飲食店を選ぶ際に「味」を最も重視すると回答

まず、カフェや飲食店を選ぶ際に重視するポイントについて聞いてみました。

最も多かったのは「味」で33.2％でした。

次いで「価格」が22.0％、「雰囲気」が12.6％と続いています。

やはり飲食店である以上、味の良さは欠かせない要素といえます。

一方で、物価高の影響もあり「価格」を重視する人も一定数いることがうかがえます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「味」と回答した方

・外食は特別感があるから。（20代・女性）

・自炊で出せない味を楽しみたいから。（20代・女性）

・安くて立地がよくても美味しくないとお金を払う価値がないと感じるため。（30代・女性）

「価格」と回答した方

・お手頃の値段で美味しいコーヒーが一番。（20代・男性）

・最近物価が高いから。（30代・男性）

・商品に見合った価格のものを飲食したいから。（40代・男性）

「雰囲気」と回答した方

・時間と空間を買っているから。（20代・男性）

・店の雰囲気で味も気分も変わる。（20代・男性）

・入りやすいお店でないとゆっくりとした気分を味わいにくいからです。（30代・女性）

「味」を選んだ方からは「外食は特別感がある」「自炊では出せない味」など、日常では得られない体験を求める声が聞かれました。

「価格」を選んだ方は物価高を背景にコスパを重視する傾向が見られ、「雰囲気」を選んだ方は「時間と空間を買っている」「味も気分も変わる」など、カフェや飲食店に非日常のくつろぎを求めていることがうかがえます。

■43.6％が、スタッフのユニフォーム・服装は「お店の印象に影響する」と回答

続いて、スタッフのユニフォーム・服装がお店の印象に影響すると思うかを聞いてみました。

その結果「とても思う」が10.0％、「やや思う」が33.6％でした。

合わせて43.6％の方がスタッフの服装はお店の印象に影響すると感じていることがわかりました。

一方「あまり思わない」は34.6％、「まったく思わない」は21.8％でした。

さらに、スタッフの服装がお店の印象に影響すると回答した方に、主にどのような影響があると思うかを聞いてみました。

最も多かったのは「清潔感があると安心できる」で75.7％でした。

次いで「お店の世界観や雰囲気が伝わる」が39.0％、「だらしない服装だと不安になる」が31.2％となっています。

清潔感は飲食店にとって生命線ともいえる要素ですが、その清潔感を視覚的に伝える手段として、ユニフォームが大きな役割を担っていることがわかります。

■80.7％が、ユニフォームの有無で「信頼感や安心感に差を感じる」と回答

続いて、スタッフの服装がお店の印象に影響すると回答した方に、「ユニフォームが整っているお店」と「私服・バラバラな服装のお店」では信頼感や安心感に差を感じるかを聞いてみました。

その結果「とても感じる」が27.5％、「やや感じる」が53.2％でした。

合わせて80.7％の方がユニフォームの有無によって信頼感や安心感に差を感じると回答しました。

「あまり感じない」は17.0％、「まったく感じない」はわずか2.3％にとどまっています。

信頼感や安心感に差を感じる理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

信頼感や安心感に差を感じる理由

・ユニフォームが揃っている方が視界に入るノイズが少ないと思ったから。（20代・女性）

・バラバラだときちんとしていない印象を受ける。（30代・男性）

・スタッフか客か分からず声をかけにくいため。（30代・女性）

・統一感がある方がキチンと教育が出来てる印象を受けるから。（40代・男性）

・私服勤務が綺麗なのかどうか怪しいので、統一ユニフォームの方が安心できる。（40代・女性）

ユニフォームの有無は単なる見た目の違いにとどまらず、スタッフの役割の分かりやすさや店舗全体の統一感にもつながり、それが安心感や信頼感の評価に影響していることがうかがえます。

■37.6％が、スタッフの服装・ユニフォームが原因で「お店への印象が変わった経験がある」と回答

最後に、実際にスタッフの服装やユニフォームが原因でお店への印象が変わった経験があるかを聞いてみました。

その結果「良い印象に変わったことがある」が18.8％、「悪い印象に変わったことがある」が8.3％、「良い・悪い両方ある」が10.6％でした。「特にない」は62.4％でした。

それぞれ具体的にどのように印象が変わったか聞いてみたので、一部を紹介します。

どのように良い印象に変わりましたか？

・また来たいと思った。（30代・男性）

・清潔感あふれる格好をしていた店員さんの笑顔がとてもよくしばらく通いました。（30代・女性）

・クラシカルな服でかっこよかった。（40代・男性）

・清潔感とおしゃれな雰囲気の制服で、お店全体への好感度がアップする。（40代・女性）

・着こなしがきちんとしたスタッフに応対してもらえると安心感がある。（40代・女性）

どのように悪い印象に変わりましたか？

・雑そうだなぁと。（20代・男性）

・やってることがバラバラに見えた。（30代・女性）

・着こなしが崩れすぎていた。（30代・男性）

・穴の開いたズボンなど汚く感じた。（30代・女性）

・衛生面に不安を持ち、コーヒーを飲んでさっさと帰宅することになりました。（30代・女性）

良い印象としては「清潔感」「おしゃれ」「また来たい」といったキーワードが並び、ユニフォームが好印象やリピートに直結している様子がわかります。「クラシカルな服でかっこよかった」のように、デザイン性への好反応も見られました。

一方、悪い印象としては「穴の開いたズボン」「着こなしの乱れ」「衛生面への不安」などが挙げられており、とくに清潔感のなさが印象を大きく左右していることがわかります。

■まとめ

今回の調査では、カフェや飲食店を選ぶ際に味や価格を重視する人が多い一方で、約4割の人がスタッフのユニフォームや服装がお店の印象に影響すると感じていることがわかりました。

影響を感じる人のうち75.7％が「清潔感があると安心できる」と回答しており、ユニフォームは清潔感を視覚的に伝える重要な要素であることがうかがえます。さらに、約8割がユニフォームの有無によって信頼感に差を感じると答えています。

飲食店にとってスタッフの服装への配慮は、味や価格と同じように顧客体験を左右する要素です。ユニフォームの導入や見直しを検討する際には、清潔感と統一感を軸に選ぶことが、来店客の安心や満足につながるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社サーヴォによる調査」である旨の記載

・株式会社サーヴォ（https://www.style-ist.jp/）へのリンク設置

【株式会社サーヴォについて】

所在地：〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 11-8 フジスタービルディング日本橋

代表者：代表取締役社長 植田 文裕

代表番号：03-6861-8400

企業サイトURL：https://www.servo-uni.com/

公式通販URL：https://www.style-ist.jp/

事業内容：業務ユニフォームの商品企画・生産・販売、一般販売（EC）

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作