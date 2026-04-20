白元アースの超大容量湿気とり「ドライ&ドライUP NECO」シリーズを買って当てよう！「NECOの手貸します！家じゅう除湿大作戦キャンペーン」実施！

白元アース株式会社

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、同社の超大容量湿気とり「ドライ&ドライUP NECO（ねこ）」シリーズを購入し応募いただくと、抽選で「JCBギフトカード5,000円分」「ドライ&ドライUP NECO ぬいぐるみ3体セット」「えらべるPay2,000円分」などが合計4,000名様に当たる『NECOの手貸します！家じゅう除湿大作戦キャンペーン』を2026年5月1日から実施いたします。

白元アースの「ドライ&ドライUP NECO」シリーズは、湿気を吸うと徐々に膨らむ圧縮包装容器を使用した超大容量の湿気とりで、プラスチック使用量を従来品より約80%削減※できる環境にもやさしい省ゴミ設計です。2022年の発売以降、多くの方にご愛用いただいています。

※白元アース ドライ&ドライUP コンパクト比（除湿量あたりでの比較）

今回のキャンペーンの詳細は下記をご覧ください。

◆キャンペーン名称

『NECOの手貸します！家じゅう除湿大作戦キャンペーン』

◆キャンペーン概要

【応募方法】

キャンペーン期間中に白元アースの「ドライ&ドライUP NECO」シリーズの対象商品を2個以上または税抜き1,000円以上ご購入いただき、商品のバーコードを専用の応募はがき、または郵便はがきに貼付して応募、もしくは購入時のレシートを使用してキャンペーンWEBサイトの専用応募フォーム（※2026年5月1日（金）公開予定）から応募して下さい。

店頭設置の応募はがきデザイン

【キャンペーン期間】

第1期：2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）

第2期：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

【対象商品】

白元アース「ドライ&ドライUP NECO」シリーズ

【賞品】※当選人数は第1期、第2期の合計

A賞 JCBギフトカード5,000円分（1,000円券×5枚）：合計100名様

B賞 ドライ&ドライUP NECO ぬいぐるみ3体セット：合計30名様

C賞 えらべるPay2,000円分：合計870名様

Wチャンス NECOぷっくり立体シール：合計3,000名様

【キャンペーンサイト】

※2026年5月1日（金）公開予定

https://campaign-hakugenearth.jp/joshitsuneco-2026/(https://hakugenearth-campaign.jp/warabe2026/)