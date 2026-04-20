西形まい４年半ぶりの新刊!!　「ＧＡＭＥ　～スーツの隙間～」最新第６巻＆「ＧＡＭＥ-in ハイスクール-」最新第２巻が同日発売！

株式会社白泉社

女性向け電子マンガ誌「Love Jossie（ラブジョシィ）」（白泉社刊。原則毎月第1・3水曜日配信）で大人気の「ＧＡＭＥ ～スーツの隙間～」（西形まい著）の最新第6巻が、4月20日（月）に発売！

「ＧＡＭＥ ～スーツの隙間～」6巻書影

小夜と桐山の、期間限定のカラダから始まった『GAME』。

しかし、桐山を好きだという自分の気持ちに気づいた小夜は、桐山へ別れを告げる。

ふたりの『GAME』はこれで終了――のはずだったが、高端が小夜へ告白をしたことで、桐山の態度が――!?

白泉社レディースコミックス「ＧＡＭＥ ～スーツの隙間～」6巻

■ISBNコード：9784592150763

■シリーズ名：白泉社レディースコミックス

■定価：660円（本体600円＋税10%）

■発売日：2026.4.20

https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/78237/

併せて、「GAME」シリーズの人気作品「GAME -in ハイスクール-」最新第2巻も同日発売！

「GAME -in ハイスクール-」２巻書影

勉強一筋の女子学生・白鳥絹は、校内で学校イチのイケメン・三原遥が女子生徒とキスしているところを目撃。

性に対する免疫も経験がないことに悩んだ絹は、遥に性を教えてもらうかわりに、「もし絹が遥のことを好きになったら、遥が絹をもらう」という恋愛を賭けたゲームを始めることに。

レッスンを重ね、戸惑いつつも遥との行為に快感を覚え始めた絹は、徐々に彼が秘めた優しさに気づいていく。

しかし、遥にはある秘密があって…？

待望の大人気タイトルが2作揃ってリリース！

「GAME」シリーズを始め、著者・西形まい作品が各種無料になるフェアも展開しますので、この機会に是非チェックしてみてください！

白泉社レディースコミックス「GAME -in ハイスクール-」2巻

■ISBNコード：9784592158578

■シリーズ名：白泉社レディースコミックス

■定価：660円（本体600円＋税10%）

■発売日：2026.4.20

https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/78238/

■Love Jossie HP

https://www.hakusensha.co.jp/digital/lovejossie/

■Love Jossie X

@lovejossie1(https://x.com/lovejossie1)

■白泉社e-net！ ※「Love Jossie」ページ

https://www.hakusensha-e.net/store/group/s-lvjosie

書店購入特典情報はこちら(https://www.hakusensha.co.jp/benefits_event/78796/)

※紙版コミックス限定