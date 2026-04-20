西形まい４年半ぶりの新刊!! 「ＧＡＭＥ ～スーツの隙間～」最新第６巻＆「ＧＡＭＥ-in ハイスクール-」最新第２巻が同日発売！
女性向け電子マンガ誌「Love Jossie（ラブジョシィ）」（白泉社刊。原則毎月第1・3水曜日配信）で大人気の「ＧＡＭＥ ～スーツの隙間～」（西形まい著）の最新第6巻が、4月20日（月）に発売！
「ＧＡＭＥ ～スーツの隙間～」6巻書影
小夜と桐山の、期間限定のカラダから始まった『GAME』。
しかし、桐山を好きだという自分の気持ちに気づいた小夜は、桐山へ別れを告げる。
ふたりの『GAME』はこれで終了――のはずだったが、高端が小夜へ告白をしたことで、桐山の態度が――!?
白泉社レディースコミックス「ＧＡＭＥ ～スーツの隙間～」6巻
■ISBNコード：9784592150763
■シリーズ名：白泉社レディースコミックス
■定価：660円（本体600円＋税10%）
■発売日：2026.4.20
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/78237/
併せて、「GAME」シリーズの人気作品「GAME -in ハイスクール-」最新第2巻も同日発売！
「GAME -in ハイスクール-」２巻書影
勉強一筋の女子学生・白鳥絹は、校内で学校イチのイケメン・三原遥が女子生徒とキスしているところを目撃。
性に対する免疫も経験がないことに悩んだ絹は、遥に性を教えてもらうかわりに、「もし絹が遥のことを好きになったら、遥が絹をもらう」という恋愛を賭けたゲームを始めることに。
レッスンを重ね、戸惑いつつも遥との行為に快感を覚え始めた絹は、徐々に彼が秘めた優しさに気づいていく。
しかし、遥にはある秘密があって…？
待望の大人気タイトルが2作揃ってリリース！
「GAME」シリーズを始め、著者・西形まい作品が各種無料になるフェアも展開しますので、この機会に是非チェックしてみてください！
白泉社レディースコミックス「GAME -in ハイスクール-」2巻
■ISBNコード：9784592158578
■シリーズ名：白泉社レディースコミックス
■定価：660円（本体600円＋税10%）
■発売日：2026.4.20
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/78238/
■Love Jossie HP
https://www.hakusensha.co.jp/digital/lovejossie/
■Love Jossie X
@lovejossie1(https://x.com/lovejossie1)
■白泉社e-net！ ※「Love Jossie」ページ
https://www.hakusensha-e.net/store/group/s-lvjosie
書店購入特典情報はこちら(https://www.hakusensha.co.jp/benefits_event/78796/)
※紙版コミックス限定