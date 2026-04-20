【メンズの方必見！7種の美容施術も同時に可能！】累計来店者数20,000名以上の月額制パーソナルジム×美容施術Color Gymが男性向け『Color Gym for men』をリリース

株式会社color

物価高の状況でも楽しくコスパよく通っていただくために、『健康で意欲的な姿を実現する』という事業コンセプトを軸に、月額パーソナルトレーニングジム『Color Gym』（本社：東京都豊島区）は、タイパ抜群の7種の美容施術も同時に可能なパーソナルジム×美容施術『Color Gym for men』をリリースいたします！池袋・銀座・梅田・本町・心斎橋で展開！2026年6月には新宿店OPENも予定！

- Color Gymについて

『健康で意欲的な姿を実現する』ことを事業コンセプトとして据え置き、パーソナルジムのみならず、美容施術、整体などを駆使し、2022年1月池袋店をスタートいたしました。同年10月には銀座店をOPENし、これまで累計約20,000名以上のお客様にご来店いただきました。またグループ会社が運営する

ネイル・フェイシャルエステ・まつエク・まつパ・アイブロウ・ヘッドスパ・カットなどの施術も同時に実施することが可能です！男性の皆様必見のメニューとなっております！

男性顧客様も多数在籍！月額2,080円～

有資格者のスタッフ多数！- Color Gymの特徴

入会金も一切なし！月額2,080円～！ローン支払一切なし！初めての方も通いやすい月額制の採用！完全マンツーマンでご提供！

当店では、「短期集中でダイエット」ではなく、長くトレーニングに携わっていただきたいという思いから、初めての方でも通いやすい月額制を採用しています！また、月額制ではよくあるセミパーソナルではなく、完全マンツーマンでトレーニングをご提供しております。ローン一切なし・入会金もありません！経営者・飲食店勤務・公務員・教員・コンサルタント・金融機関・学生など幅広く通っていらっしゃいます！

初めての方60％！全店舗通える！月額制・都度払制・おまとめチケット制・VIPコースなど、お客様に合わせたプラン設計！

当店では、トレーニングが初めての方が60％以上となります。初めてでもやりやすいというプラン・料金に加え、全店舗通えることも高評価いただいております。また、HP掲載しているプランも当然ご用意、月額制・都度払制・おまとめチケット制・VIPコースなど、お客様に合わせたプラン設計！Tシャツの似合う体へ！

タイパ抜群！ボディメイク・ダイエットしながら、日々の美容ケアも！さらに美しく！7種の美容施術も可能！

これまでダイエットが目的であったダイエットジム。グループ会社が運営するネイル・フェイシャルエステ・まつエク・まつパ・アイブロウ・ヘッドスパ・カットなどの施術も同時に実施することが可能です！10年以上の業界経験をもつスタッフが在籍しております。美容所登録も実施しており安心安全に通っていただけます！

タイパ抜群！ダイエットしながら、日々の美容ケアも！さらに美しく！7種の美容施術も可能！タイパ抜群！大人気ヘッドスパも！

現在、【初回限定 体験（カウンセリング付き）】を実施中。 まずはお気軽に、あなたに最適なパーソナルトレーニングを体験してみてください。OPENキャンペーンも実施中！

『運営店舗』

池袋店・銀座店・梅田店・本町店・心斎橋店

運営サービス：https://colorgym.tokyo/

メンズ向けサービス：https://colorgym.tokyo/for_men/

【公式SNS】

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