COURSE　神奈川湘南県西版（vol.11）を発行しました

Ｎａｉｔｏ事務所株式会社

Naito事務所（所在地：神奈川県）は、神奈川県湘南・県西エリアの高校生向け企業紹介冊子「COURSE 湘南県西版(vol.11)」を発行いたしました。

本冊子には、地域に根ざした企業約40社を掲載し、神奈川県内約90校の就職希望生徒へ配布いたします。各高校へ直接訪問のうえ、進路指導部を通じて届けることで、生徒一人ひとりの進路選択に活用される環境を整えています。

■背景｜企業理解の機会不足という課題

COURSE神奈川湘南・県西版（vol.11）

近年、高校生の就職活動においては、企業理解の機会不足や地元企業の認知不足が課題となっています。

求人票だけでは仕事内容や職場の雰囲気、働く人の想いが伝わりにくく、進路選択におけるミスマッチの一因となっている現状があります。

■「COURSE」の役割｜“働くリアル”を伝える

「COURSE」は、こうした課題に対し、地域企業の魅力を“人”の視点から伝える進路支援媒体です。

誌面では、

・代表者インタビュー

・先輩社員の声

・実際の仕事風景

などを通じて、「どのような人が、どのような想いで働いているのか」を可視化し、高校生が働く姿を具体的にイメージできる構成としています。

■冊子×WEB×体験の連動

冊子と連動したWEB版「WEB COURSE」では、掲載企業の情報をオンライン上でも閲覧可能としており、スマートフォンなどからいつでも企業情報へアクセスできる環境を整えています。

さらに、体験型企業説明会「COURSE EXPO」の開催を通じて、実際に見て・触れて・体験する機会を提供し、冊子やWEBだけでは得られない理解促進にも取り組んでいます。

■今後の展開

地域における人材確保が課題となる中、「COURSE」は高校生と企業の接点を創出し、相互理解を深めることで、地元就職という選択肢を広げることを目指しています。

今後もNaito事務所では、冊子・WEB・リアルイベントを組み合わせた情報発信を通じて、地域の未来を担う人材と企業をつなぐ取り組みを推進してまいります。

COURSEについて

「COURSE」は、高校生向けに地域企業の魅力を伝える企業紹介媒体です。

企業情報だけでなく、働く人の想いや現場の様子を伝えることで、進路選択における判断材料を提供します。

【会社情報】

会社名： Naito事務所株式会社

代表者： 代表取締役 酒井教彰

所在地： 神奈川県秦野市本町2-1-27 内藤ビル3F

公式サイト： https://naito-bc.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

Naito事務所株式会社 COURSE担当

電話番号：0463-73-5110

メールアドレス：top@naito-bc.com

HP：https://naito-bc.com/service/course/

【関連リンク】

高校生向け就職応援BOOK「COURSE 」

https://webcourse.jp/kanagawa_kennou_shonan

「Naito事務所」Instagram

https://www.instagram.com/naitojimusyo.bc_hadano/