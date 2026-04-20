サステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合から、株式会社ガクシーに出資いたしました。

ニッセイ・キャピタル株式会社

サステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合から、株式会社ガクシー様に出資いたしました。

この度、ニッセイ・キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山直紀）は、サステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合より、奨学金プラットフォーム事業を展開する株式会社ガクシーに出資いたしました。ニッセイ・キャピタルは、日本生命グループの一員として、ガクシー社の成長とSDGs達成に貢献してまいります。

ガクシー社の概要

ガクシー社は、「諦めなくていい社会」の実現を目指し「若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する」をミッションに掲げ、国内最大級の奨学金情報サイト『ガクシー』や、奨学金運営団体向けのクラウド型管理システム『ガクシーAgent』などを提供するスタートアップ企業です。

出資背景

日本の教育費において奨学金がカバーしている割合は約10%に留まっており、その大半が返済義務のある貸与型であることが課題となっています。また、奨学金を運営する大学や財団の現場では、紙ベースのアナログな管理業務が大きな負担となっており、民間資金が奨学金として流入しにくい構造的な問題が存在します。

ガクシー社は、散在する奨学金情報をデータベース化して学生に届けるだけでなく、クラウドシステム『ガクシーAgent』によって運営業務を効率化・ペーパーレス化することで、運営側の負担を大幅に削減しています。さらに、企業や個人が低負担でオリジナルの奨学金を設立できる『シン・奨学金』の提供や、三菱UFJ信託銀行との連携による運用益を活用した『サステナブル奨学金』の組成など、社会に眠る潜在資金を循環させ、奨学金の「総量」自体を増やすための革新的な事業を展開しています。

同社の事業は、企業・大学等による奨学金の設立および運営支援を通じて、給付型奨学金の提供拡大と利用促進を図るものです。これにより、貧困などを背景とした教育機会の格差という社会課題の解決に寄与し、SDGsの目標の達成に大きく貢献する取り組みであることから、当ファンドの設立趣旨に深く合致すると判断し、この度の出資を決定いたしました。

ガクシー 会社情報

・会社名：株式会社ガクシー（GAXI, Inc.）

・設立：2019年3月1日

・所在地：東京都港区西新橋1-1-1 WeWork 日比谷FORT TOWER 10F

・代表者：代表取締役 松原 良輔

・URL：https://gaxi.co.jp/

ニッセイ・キャピタル 会社概要

・会社名：ニッセイ・キャピタル株式会社NISSAYCAPITALCO.,LTD.

・設立：1991年4月

・資本金：30億円

・株主：日本生命保険相互会社100％

ファンド概要

・ファンド名称：ニッセイ・キャピタルサステナビリティ課題解決ファンド1号投資事業有限責任組合

・設立日：2023年4月

・ファンド金額：30億円

・運用者：ニッセイ・キャピタル株式会社

・出資者：日本生命保険相互会社、ニッセイ・キャピタル株式会社

・出資金額：1社あたり1千万～1億円程度

・ファンド期間：18年

・投資ステージ：オールステージ

・投資対象：脱炭素・環境負荷軽減・新エネルギー・健康長寿・持続可能性に関する技

術・サービスなど、SDGs面での社会貢献が期待されるスタートアップ

ファンド設立のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000043106.html

本件に関するお問い合わせ先

https://www.nissay-cap.co.jp/contact/index.php