【調査レポート】8割超が「母親・妻だから」と本音を封印。無意識の我慢が招く「心の限界」と、現代女性が抱える自己犠牲の実態
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347228/images/bodyimage1】
LeadIn株式会社が運営するオンラインカウンセリングサービス「たまお悩み相談室」（ https://tama-soudan.com/ ）は、公式Instagramの閲覧者を対象に、「『母親・妻なんだから・・・』という役割意識による我慢」に関する意識調査を実施いたしました。
本調査の結果、多くの女性が「家族のため」という役割を優先し、自分の感情を二の次にせざるを得ない、現代家庭における切実な心理的負担の実態が明らかとなりました。
■調査結果
全体の約8割（81%）が、「母親・妻だから」という理由で日常的に本音を押し殺し、我慢をしている（または限界で爆発してしまう）実態が判明。
最も多かった回答は「無意識によく我慢している（43%）」。我慢が常態化し、自身の「辛い」という信号に気づきにくくなっている層が最多。
■調査結果の詳細
【質問】「母親・妻なんだから・・・」と自分の本音を押し殺して我慢することが多いですか？
・無意識によく我慢している：154人（43%）
・限界が来たらたまに爆発する：80人（22%）
・ちゃんと本音を言えてる：68人（19%）
・毎日我慢してボロボロ：54人（15%）
「ちゃんと本音を言えてる（19%）」と回答した層は2割に満たず、大多数の女性が「母親・妻」という役割を全うするために、自身の感情を制御していることがわかります。
特に「無意識によく我慢している（43%）」が突出しており、自覚がないままストレスが蓄積されているリスクが懸念されます。また、「限界が来たらたまに爆発する（22%）」や「毎日我慢してボロボロ（15%）」を合わせると、全体の約4割弱が、すでに家庭内でのメンタルケアが急務なレベルまで追い詰められている現状が浮き彫りになりました。
■専門家（たま先生）の見解
日々のカウンセリングにおいても、「母親なんだから、これくらいは笑顔でいなきゃ」「妻なんだから、家を明るくしなきゃ」と、ご自身に厳しい“役割の呪い”をかけて苦しんでいる方は後を絶ちません。
今回の調査で「無意識によく我慢している」が最多となったことは、非常に危惧すべき点です。自覚のない我慢は、自分の本当の欲求を見失わせ、やがて「毎日がボロボロ」という深刻な状態や、突然の「感情の爆発」を招く引き金となります。爆発してしまうことに対して罪悪感を抱く方も多いですが、それは決して性格の問題ではなく、それほどまでに耐え難い量を一人で背負い込んできた「心の限界サイン」なのです。
当相談室では、こうした「役割の陰に隠れた本音」を一切ジャッジせずにありのまま受け止めることを大切にしています。一人の人間として「辛い」「助けて」と言える安全な場所を持つことが、家庭崩壊やメンタルダウンを防ぐための最も重要な一歩になると確信しています。
■たまお悩み相談室の取り組みについて
たまお悩み相談室では、誰にも言えない本音や真っ黒な感情を、安心して手放せる場所を提供しています。
【無料】お悩み相談
匿名で文章にして吐き出し、SNS等を通じてたま先生が回答・共有する窓口です。
→お悩み相談掲示板（ https://tama-soudan.com/soudan-sns ）
【有料】オンライン個別カウンセリング
1対1で深く寄り添い、あなたの感情を一切ジャッジせずに受け止めるプロフェッショナルなセッションです。
→たまお悩み相談室（ https://tama-soudan.com/ ）
■調査概要
・調査テーマ：「『母親・妻だから』という理由による我慢」についての意識調査
・調査期間：2026年4月16日～4月17日
・調査方法：たまお悩み相談室 公式Instagramでのインターネット調査
・有効回答数：356人
・実施主体：たまお悩み相談室
■本調査データの引用・転載について
本調査データを引用・転載される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。
・引用元として「たまお悩み相談室」の名称を明記してください。
・引用元のページ（本記事）へのリンクを必ず掲載してください。（URL： https://tama-soudan.com/survey/20260417 ）
■会社概要
会社名：LeadIn株式会社
代表取締役：久米村 大地
所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町1-3-3-1108
設立：2025年5月
事業内容：オンラインカウンセリングサービスの運営、WEB集客支援
公式サイト： https://lead-in.co.jp/
配信元企業：LeadIn株式会社
LeadIn株式会社が運営するオンラインカウンセリングサービス「たまお悩み相談室」（ https://tama-soudan.com/ ）は、公式Instagramの閲覧者を対象に、「『母親・妻なんだから・・・』という役割意識による我慢」に関する意識調査を実施いたしました。
本調査の結果、多くの女性が「家族のため」という役割を優先し、自分の感情を二の次にせざるを得ない、現代家庭における切実な心理的負担の実態が明らかとなりました。
全体の約8割（81%）が、「母親・妻だから」という理由で日常的に本音を押し殺し、我慢をしている（または限界で爆発してしまう）実態が判明。
最も多かった回答は「無意識によく我慢している（43%）」。我慢が常態化し、自身の「辛い」という信号に気づきにくくなっている層が最多。
■調査結果の詳細
【質問】「母親・妻なんだから・・・」と自分の本音を押し殺して我慢することが多いですか？
・無意識によく我慢している：154人（43%）
・限界が来たらたまに爆発する：80人（22%）
・ちゃんと本音を言えてる：68人（19%）
・毎日我慢してボロボロ：54人（15%）
「ちゃんと本音を言えてる（19%）」と回答した層は2割に満たず、大多数の女性が「母親・妻」という役割を全うするために、自身の感情を制御していることがわかります。
特に「無意識によく我慢している（43%）」が突出しており、自覚がないままストレスが蓄積されているリスクが懸念されます。また、「限界が来たらたまに爆発する（22%）」や「毎日我慢してボロボロ（15%）」を合わせると、全体の約4割弱が、すでに家庭内でのメンタルケアが急務なレベルまで追い詰められている現状が浮き彫りになりました。
■専門家（たま先生）の見解
日々のカウンセリングにおいても、「母親なんだから、これくらいは笑顔でいなきゃ」「妻なんだから、家を明るくしなきゃ」と、ご自身に厳しい“役割の呪い”をかけて苦しんでいる方は後を絶ちません。
今回の調査で「無意識によく我慢している」が最多となったことは、非常に危惧すべき点です。自覚のない我慢は、自分の本当の欲求を見失わせ、やがて「毎日がボロボロ」という深刻な状態や、突然の「感情の爆発」を招く引き金となります。爆発してしまうことに対して罪悪感を抱く方も多いですが、それは決して性格の問題ではなく、それほどまでに耐え難い量を一人で背負い込んできた「心の限界サイン」なのです。
当相談室では、こうした「役割の陰に隠れた本音」を一切ジャッジせずにありのまま受け止めることを大切にしています。一人の人間として「辛い」「助けて」と言える安全な場所を持つことが、家庭崩壊やメンタルダウンを防ぐための最も重要な一歩になると確信しています。
■たまお悩み相談室の取り組みについて
たまお悩み相談室では、誰にも言えない本音や真っ黒な感情を、安心して手放せる場所を提供しています。
【無料】お悩み相談
匿名で文章にして吐き出し、SNS等を通じてたま先生が回答・共有する窓口です。
→お悩み相談掲示板（ https://tama-soudan.com/soudan-sns ）
【有料】オンライン個別カウンセリング
1対1で深く寄り添い、あなたの感情を一切ジャッジせずに受け止めるプロフェッショナルなセッションです。
→たまお悩み相談室（ https://tama-soudan.com/ ）
■調査概要
・調査テーマ：「『母親・妻だから』という理由による我慢」についての意識調査
・調査期間：2026年4月16日～4月17日
・調査方法：たまお悩み相談室 公式Instagramでのインターネット調査
・有効回答数：356人
・実施主体：たまお悩み相談室
■本調査データの引用・転載について
本調査データを引用・転載される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。
・引用元として「たまお悩み相談室」の名称を明記してください。
・引用元のページ（本記事）へのリンクを必ず掲載してください。（URL： https://tama-soudan.com/survey/20260417 ）
■会社概要
会社名：LeadIn株式会社
代表取締役：久米村 大地
所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町1-3-3-1108
設立：2025年5月
事業内容：オンラインカウンセリングサービスの運営、WEB集客支援
公式サイト： https://lead-in.co.jp/
配信元企業：LeadIn株式会社
プレスリリース詳細へ