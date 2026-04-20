足立醸造の本社蔵見学とラベンダーパーク多可を巡る体験ツアーを開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、多可町の地域資源を活用したバスツアー「足立醸造 本社蔵見学と蔵まつり 西日本最大級ラベンダーパークと森のランチツアー」を2026年5月22日（金）・23日（土）に開催します。本ツアーでは、足立醸造の本社蔵特別公開やラベンダーパーク多可の散策、エーデルささゆりでの昼食を通じて、地域の発酵文化と自然を体験できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347284/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：2026年5月22日（金）・23日（土）
場所：多可町内
集合住所：
・JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば〔5月22日（金）〕
・JR姫路駅南バスターミナル〔5月23日（土）〕
参加費用：9,800円（税込）
募集人数：40名
体験内容：
・ラベンダーパーク多可の散策
・足立醸造 本社蔵見学と蔵まつり参加
・エーデルささゆりでのランチ
申込方法：以下予約ページより申込
体験販売ページ URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/7399910b-6f51-54c1-bc1d-57b6748613f0?lng=ja-JP
体験紹介記事 URL：
https://local-prime.com/event/taka-adachi-jozo-lavender-tour/
【連携事業者の紹介】
足立醸造は明治22年創業の醤油蔵で、国産原料と木桶仕込みにこだわった醤油づくりを行っています。多可町に拠点を構え、伝統的な発酵技術を守り続けています。ラベンダーパーク多可は西日本最大級の規模を誇る観光施設で、約2万株のラベンダーが植えられています。エーデルささゆりは自然に囲まれた施設で、地域の食材を活かした料理を提供しています。これらの事業者が連携し、地域の魅力を体験できる機会を創出しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347284/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：2026年5月22日（金）・23日（土）
場所：多可町内
集合住所：
・JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば〔5月22日（金）〕
・JR姫路駅南バスターミナル〔5月23日（土）〕
参加費用：9,800円（税込）
募集人数：40名
体験内容：
・ラベンダーパーク多可の散策
・足立醸造 本社蔵見学と蔵まつり参加
・エーデルささゆりでのランチ
申込方法：以下予約ページより申込
体験販売ページ URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/7399910b-6f51-54c1-bc1d-57b6748613f0?lng=ja-JP
体験紹介記事 URL：
https://local-prime.com/event/taka-adachi-jozo-lavender-tour/
【連携事業者の紹介】
足立醸造は明治22年創業の醤油蔵で、国産原料と木桶仕込みにこだわった醤油づくりを行っています。多可町に拠点を構え、伝統的な発酵技術を守り続けています。ラベンダーパーク多可は西日本最大級の規模を誇る観光施設で、約2万株のラベンダーが植えられています。エーデルささゆりは自然に囲まれた施設で、地域の食材を活かした料理を提供しています。これらの事業者が連携し、地域の魅力を体験できる機会を創出しています。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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