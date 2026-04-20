【防犯アンケート】『ちいき新聞』7月3日「防犯特集号」に向け実施！ 半数近くが詐欺の予兆電話を受けたことがあると回答、最新の防犯対策が求められる
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード2164、以下「当社」といいます。）は、『ちいき新聞』2026年7月3日号にて企画している「防犯特集号」のため、地域新聞社メルマガ会員61,015名を対象に防犯に関するアンケートを行い、1,790名から有効回答をいただきました（※）。その結果を発表いたします。
※実施期間：2026年3月22日（日）～25日（水）
■『ちいき新聞』とは
千葉県と茨城県で約174万部発行。1軒1軒ポストに手配りをする週刊フリーペーパーです。「地域密着の双方向メディア」をコンセプトに、クイズやアンケート、読者体験記事など、読者参加型のコンテンツを数多く展開。今回の防犯特集号でも、本アンケートを反映した内容を制作中です。
1.どんな防犯対策をしていますか？（複数回答可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347354/images/bodyimage1】
「どんな防犯対策をしていますか？」という質問に対し、1位は「玄関・窓などの鍵かけの徹底」で、全体の4割強という結果に。2位は「補助錠やセンサーライト、防犯砂利などの設置」でした。防犯砂利とは、踏むと70dB以上の大きな音が鳴るよう設計された砂利のことです。3位は「防犯カメラの設置」、4位は僅差で「SNSなどで留守が分かるような発信をしない」でした。さまざまな工夫に防犯への関心の高まりが伺える一方で、具体的なグッズなどを取り入れている層はまだ少なく、最新の防犯に関する情報が求められています。
2.夜間、玄関先や門灯など「家の周りの明かり」を一晩中つけていますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347354/images/bodyimage2】
「夜間、玄関先や門灯など「家の周りの明かり」を一晩中つけていますか？」という質問に対して、「集合住宅なのでない」という答えが1位でした。戸建て住宅にお住まいの方は、2位の「朝までつけている」3位の「センサーライトのみ」4位の「つけていない」5位の「寝る前に消す」に意見が分かれました。夜通しうっすら照らす常夜灯は死角をなくし、近づくと自動点灯する人感センサーライトは不審者に心理的プレッシャーを与えるとされています。
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3.「電話 de 詐欺（特殊詐欺）」の予兆電話を受けたことがありますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347354/images/bodyimage3】
「『電話 de 詐欺（特殊詐欺）』の予兆電話を受けたことがありますか？」という質問に対し、「いいえ」と答えた人が54.9%、「はい」と答えた人が45.1%という結果に。実に半数近くが予兆電話を受けたことがあるという実態が明らかになりました。予兆電話とは、警察官や大手百貨店員、家電量販店などを名乗り、「あなたの口座が悪用されている」「キャッシュカードを新しくする必要がある」などの電話をかけ、キャッシュカードをすり替えたりだまし取ったりするものです。
4.『ちいき新聞』7月3日号は防犯特集
7月3日号のちいき新聞では「防犯」をテーマにした記事を掲載します。「知る！から始まる安心な暮らし 防犯ガイド2026」と題し、防犯対策や防犯グッズガイド、実際にあった事件簿などをご紹介します。
【コンテンツ（予定）】
・データから見る「防犯対策」
県内の犯罪発生件数や犯罪の手口などをデータで紹介しつつ、どんな対策やアイテムが有効かを紹介します。
・定番から最新まで！ 防犯グッズガイド
防犯グッズは年々進化しています。防犯カメラや防犯ブザーなど、家や子どもの見守りなどに役立つグッズを紹介します。
※実施期間：2026年3月22日（日）～25日（水）
■『ちいき新聞』とは
千葉県と茨城県で約174万部発行。1軒1軒ポストに手配りをする週刊フリーペーパーです。「地域密着の双方向メディア」をコンセプトに、クイズやアンケート、読者体験記事など、読者参加型のコンテンツを数多く展開。今回の防犯特集号でも、本アンケートを反映した内容を制作中です。
1.どんな防犯対策をしていますか？（複数回答可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347354/images/bodyimage1】
「どんな防犯対策をしていますか？」という質問に対し、1位は「玄関・窓などの鍵かけの徹底」で、全体の4割強という結果に。2位は「補助錠やセンサーライト、防犯砂利などの設置」でした。防犯砂利とは、踏むと70dB以上の大きな音が鳴るよう設計された砂利のことです。3位は「防犯カメラの設置」、4位は僅差で「SNSなどで留守が分かるような発信をしない」でした。さまざまな工夫に防犯への関心の高まりが伺える一方で、具体的なグッズなどを取り入れている層はまだ少なく、最新の防犯に関する情報が求められています。
2.夜間、玄関先や門灯など「家の周りの明かり」を一晩中つけていますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347354/images/bodyimage2】
「夜間、玄関先や門灯など「家の周りの明かり」を一晩中つけていますか？」という質問に対して、「集合住宅なのでない」という答えが1位でした。戸建て住宅にお住まいの方は、2位の「朝までつけている」3位の「センサーライトのみ」4位の「つけていない」5位の「寝る前に消す」に意見が分かれました。夜通しうっすら照らす常夜灯は死角をなくし、近づくと自動点灯する人感センサーライトは不審者に心理的プレッシャーを与えるとされています。
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3.「電話 de 詐欺（特殊詐欺）」の予兆電話を受けたことがありますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347354/images/bodyimage3】
「『電話 de 詐欺（特殊詐欺）』の予兆電話を受けたことがありますか？」という質問に対し、「いいえ」と答えた人が54.9%、「はい」と答えた人が45.1%という結果に。実に半数近くが予兆電話を受けたことがあるという実態が明らかになりました。予兆電話とは、警察官や大手百貨店員、家電量販店などを名乗り、「あなたの口座が悪用されている」「キャッシュカードを新しくする必要がある」などの電話をかけ、キャッシュカードをすり替えたりだまし取ったりするものです。
4.『ちいき新聞』7月3日号は防犯特集
7月3日号のちいき新聞では「防犯」をテーマにした記事を掲載します。「知る！から始まる安心な暮らし 防犯ガイド2026」と題し、防犯対策や防犯グッズガイド、実際にあった事件簿などをご紹介します。
【コンテンツ（予定）】
・データから見る「防犯対策」
県内の犯罪発生件数や犯罪の手口などをデータで紹介しつつ、どんな対策やアイテムが有効かを紹介します。
・定番から最新まで！ 防犯グッズガイド
防犯グッズは年々進化しています。防犯カメラや防犯ブザーなど、家や子どもの見守りなどに役立つグッズを紹介します。