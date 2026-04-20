山形県産素材と「米の娘ぶた」使用 グランプリ受賞商品特別セットを販売 国産飼料用米で育てたブランド豚が高評価 4/29より
総合食肉業の株式会社大商金山牧場（本社：山形県酒田市山居町、代表取締役社長：小野木 重弥）は、「ジャパン・フード・セレクション」グランプリ受賞を記念し、受賞商品を詰め合わせた特別セット『餃子・味噌漬けグランプリ受賞セット』を4月29日(水)より販売いたします。
（販売URL：https://www.komenokofarm.com/?pid=191420734 ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347253/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347253/images/bodyimage2】
グランプリ受賞の「米の娘餃子」と「米の娘ぶたロース味噌漬け」
■「ジャパン・フード・セレクション」グランプリ受賞商品を味わうセット
この度、当社は「米の娘餃子」に続き、「米の娘ぶたロース味噌漬け」も「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリを受賞しました。これを記念して「米の娘ぶた」のおいしさをさらに多くのお客様にお届けするため、ゴールデンウィークの需要期に合わせて特別セットの販売を決定いたしました。
2024年7月第77回グランプリ受賞 「米の娘餃子」
「米の娘餃子」は、「米の娘ぶた」と金山町特産品のニラのうまみが詰まった、当社の人気No.1商品です。豚肉は自社工場から一度も冷凍せずに直送された新鮮なものを使用し、素材本来のうまみを引き出しています。審査では、タレがなくても楽しめるしっかりとした味付けや、ジューシーな肉汁のうまみなどが高く評価されました。
受賞ページ：https://www.japan-foodselection.com/prize/r6ma1fwpop
2026年3月第97回グランプリ受賞
「米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け」「米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け」
「米の娘ぶたロース味噌漬け」は、特製味噌だれに「米の娘ぶた」のロースを合わせた、当社のロングセラー商品です。味噌だれの味噌は山形県産のお米や大豆を100％使用し、大吟醸酒粕や赤ワインも山形県産にこだわったものを使用しています。審査では「米の娘ぶた」ロースの脂の甘みとやわらかい肉質に加え、特製味噌だれの香りや味付けが高く評価されました。
受賞ページ：https://www.japan-foodselection.com/prize/u_80q0wt_4
https://www.japan-foodselection.com/prize/y_w_ekf2t
また、当社オンラインショップを初めてご利用のお客様には、米の娘餃子（10個入 × 2PK）と米の娘ぶたロース味噌漬け（100g × 各1PK）のお試しセットもございます。
■グランプリ受賞 ジャパン・フード・セレクションについて
ジャパン・フード・セレクションは一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する、日本独 自の食品・食材の審査・認証制度です。賞は4段階あり、全国のフードアナリストの厳正な審査によって評価点が90点～100点となった商品のみがグランプリを獲得できます。
■サステナブルなブランド豚「米の娘ぶた」
「米の娘ぶた」は、山形県金山町の農場で当社がこだわりを持って育てるブランド豚です。国産の飼料用米とホエー（乳清）を配合した飼料を食べて育つ豚で、やわらかい肉質と、かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘みのある脂身が特長です。
当社は「米の娘ぶた」の糞を堆肥化した後に地元金山町の田畑に還元し、そこで収穫されたお米を再び飼料に活用する循環型農業を推進しています。この取り組みにより、地域農業の持続可能性を高めることに貢献してまいります。
当社は、「食」への安心・安全を最優先に考え「元氣のみなもとをつくる」をモットーに、食肉の生産から、加工・販売までおこなう山形県の総合食肉会社です。当社はこれからも、自社ブランド豚「米の娘ぶた」を中心に、“循環型農業”の実現を目指し、地域社会への貢献にも力を入れて、東北・山形県から“元氣のみなもと”を発信していきます。
（販売URL：https://www.komenokofarm.com/?pid=191420734 ）
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グランプリ受賞の「米の娘餃子」と「米の娘ぶたロース味噌漬け」
■「ジャパン・フード・セレクション」グランプリ受賞商品を味わうセット
この度、当社は「米の娘餃子」に続き、「米の娘ぶたロース味噌漬け」も「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリを受賞しました。これを記念して「米の娘ぶた」のおいしさをさらに多くのお客様にお届けするため、ゴールデンウィークの需要期に合わせて特別セットの販売を決定いたしました。
2024年7月第77回グランプリ受賞 「米の娘餃子」
「米の娘餃子」は、「米の娘ぶた」と金山町特産品のニラのうまみが詰まった、当社の人気No.1商品です。豚肉は自社工場から一度も冷凍せずに直送された新鮮なものを使用し、素材本来のうまみを引き出しています。審査では、タレがなくても楽しめるしっかりとした味付けや、ジューシーな肉汁のうまみなどが高く評価されました。
受賞ページ：https://www.japan-foodselection.com/prize/r6ma1fwpop
2026年3月第97回グランプリ受賞
「米の娘ぶたロース大吟醸酒粕味噌漬け」「米の娘ぶたロース赤ワイン味噌漬け」
「米の娘ぶたロース味噌漬け」は、特製味噌だれに「米の娘ぶた」のロースを合わせた、当社のロングセラー商品です。味噌だれの味噌は山形県産のお米や大豆を100％使用し、大吟醸酒粕や赤ワインも山形県産にこだわったものを使用しています。審査では「米の娘ぶた」ロースの脂の甘みとやわらかい肉質に加え、特製味噌だれの香りや味付けが高く評価されました。
受賞ページ：https://www.japan-foodselection.com/prize/u_80q0wt_4
https://www.japan-foodselection.com/prize/y_w_ekf2t
また、当社オンラインショップを初めてご利用のお客様には、米の娘餃子（10個入 × 2PK）と米の娘ぶたロース味噌漬け（100g × 各1PK）のお試しセットもございます。
■グランプリ受賞 ジャパン・フード・セレクションについて
ジャパン・フード・セレクションは一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する、日本独 自の食品・食材の審査・認証制度です。賞は4段階あり、全国のフードアナリストの厳正な審査によって評価点が90点～100点となった商品のみがグランプリを獲得できます。
■サステナブルなブランド豚「米の娘ぶた」
「米の娘ぶた」は、山形県金山町の農場で当社がこだわりを持って育てるブランド豚です。国産の飼料用米とホエー（乳清）を配合した飼料を食べて育つ豚で、やわらかい肉質と、かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘みのある脂身が特長です。
当社は「米の娘ぶた」の糞を堆肥化した後に地元金山町の田畑に還元し、そこで収穫されたお米を再び飼料に活用する循環型農業を推進しています。この取り組みにより、地域農業の持続可能性を高めることに貢献してまいります。
当社は、「食」への安心・安全を最優先に考え「元氣のみなもとをつくる」をモットーに、食肉の生産から、加工・販売までおこなう山形県の総合食肉会社です。当社はこれからも、自社ブランド豚「米の娘ぶた」を中心に、“循環型農業”の実現を目指し、地域社会への貢献にも力を入れて、東北・山形県から“元氣のみなもと”を発信していきます。