【21LIVE】『星に願いをこめて』4/20（月）スタート！「おうし座」ギフトを集めてオリジナルグッズを手に入れよう☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月20日（月）から『星に願いをこめて』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346928/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼じっくり積み重ねる「おうし座」／
一歩ずつの努力が、大きな成果へつながる！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月20日（月）から5月20日（水）の期間、『星に願いをこめて』を開催します。
今回の主役は、粘り強さと安定感を兼ね備えた「おうし座」☆彡
イベント期間中は、「おうし座」ギフトを集めることでランキングに参加でき、スコアアップのチャンスが広がります。
TOP10に入賞すると、5月の配信スコアが最大30％アップ（順位に応じて変動）！
さらに、ボーダー達成者には限定の星座バッジ、TOP3入賞者には翌月の星座イベント公式バナー出演権など、豪華な特典もご用意しています。
楽しみながらギフトを集めて、豪華プライズを手にしてください！
■対象ギフト一覧☆彡
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346928/images/bodyimage2】
■注目のプライズ
>スコアアップ
ランキングTOP10入賞で、5月の配信スコアが最大30％アップ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです。
>バッジ
「おうし座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に星座バッジをプレゼント！
└1,000個以上+TOP3に入賞したライバーは、王冠付きバッジにグレードアップします。
>バナー出演
TOP3に入賞で、翌月のイベントページのトップバナーへの出演権を進呈！
└見事1位に輝いたライバーは、トップページのスライドバナーの出演権もプレゼントします。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
☆彡星座ギフトミッション開催☆彡
ーーーーーーーーーーーーーーーー
イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
11個のミッションを達成して「おうし座」「おうし座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月20日（月）～5月20日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346928/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346928/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼じっくり積み重ねる「おうし座」／
一歩ずつの努力が、大きな成果へつながる！
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4月20日（月）から5月20日（水）の期間、『星に願いをこめて』を開催します。
今回の主役は、粘り強さと安定感を兼ね備えた「おうし座」☆彡
イベント期間中は、「おうし座」ギフトを集めることでランキングに参加でき、スコアアップのチャンスが広がります。
TOP10に入賞すると、5月の配信スコアが最大30％アップ（順位に応じて変動）！
さらに、ボーダー達成者には限定の星座バッジ、TOP3入賞者には翌月の星座イベント公式バナー出演権など、豪華な特典もご用意しています。
楽しみながらギフトを集めて、豪華プライズを手にしてください！
■対象ギフト一覧☆彡
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346928/images/bodyimage2】
■注目のプライズ
>スコアアップ
ランキングTOP10入賞で、5月の配信スコアが最大30％アップ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです。
>バッジ
「おうし座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に星座バッジをプレゼント！
└1,000個以上+TOP3に入賞したライバーは、王冠付きバッジにグレードアップします。
>バナー出演
TOP3に入賞で、翌月のイベントページのトップバナーへの出演権を進呈！
└見事1位に輝いたライバーは、トップページのスライドバナーの出演権もプレゼントします。
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☆彡星座ギフトミッション開催☆彡
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イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
11個のミッションを達成して「おうし座」「おうし座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月20日（月）～5月20日（水）
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※本イベントへの参加は自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
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X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
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運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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【芸能プロダクション】
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