西脇市で播州織の祭典「播博」を巡る体験ツアーを開催-作り手と出会う産地体験
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、2026年5月31日（日）に兵庫県西脇市で開催される播州織の祭典「播博」を巡る体験ツアーを実施します。本ツアーでは、日本有数の織物産地である播州織の作り手と直接出会い、生地や製品に触れる機会を提供します。さらに、TAKAMI COFFEEでのランチやエーデルささゆりでのアフタヌーンティーを組み合わせ、北播磨地域の食と自然も体感できる内容としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347285/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：
2026年5月31日（日）
場所：北播磨地域（西脇市・多可町）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
参加費用：9,000円（税込）
募集人数：40名
体験内容：
・播州織産地イベント「播博」の見学・買い物
・TAKAMI COFFEEでのランチ
・エーデルささゆりでのアフタヌーンティー
申込方法：以下予約ページより申込
体験紹介記事 URL：
https://local-prime.com/event/nishiwaki-banshuori-hakuhaku-tour/
体験販売ページ URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/b10c7937-4f82-51a9-b3d8-9d72f8007f71?lng=ja
【連携事業者の紹介】
本ツアーは、西脇市の播州織関連事業者や地域施設と連携して実施します。播州織は先染め織物として知られ、長年にわたり地域で培われてきた技術と文化を持つ織物です。また、TAKAMI COFFEEやエーデルささゆりといった地域事業者とも連携し、食や自然と組み合わせた体験を提供します。地域の魅力を多面的に発信する取り組みです。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347285/images/bodyimage1】
【イベント概要】
日時：
2026年5月31日（日）
場所：北播磨地域（西脇市・多可町）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
参加費用：9,000円（税込）
募集人数：40名
体験内容：
・播州織産地イベント「播博」の見学・買い物
・TAKAMI COFFEEでのランチ
・エーデルささゆりでのアフタヌーンティー
申込方法：以下予約ページより申込
体験紹介記事 URL：
https://local-prime.com/event/nishiwaki-banshuori-hakuhaku-tour/
体験販売ページ URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/b10c7937-4f82-51a9-b3d8-9d72f8007f71?lng=ja
【連携事業者の紹介】
本ツアーは、西脇市の播州織関連事業者や地域施設と連携して実施します。播州織は先染め織物として知られ、長年にわたり地域で培われてきた技術と文化を持つ織物です。また、TAKAMI COFFEEやエーデルささゆりといった地域事業者とも連携し、食や自然と組み合わせた体験を提供します。地域の魅力を多面的に発信する取り組みです。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
プレスリリース詳細へ