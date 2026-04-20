【明日開催】“AIエージェント、結局どう使うの？”に答える45分 Amazon Quickのユースケースとデモを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347358/images/bodyimage1】
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年4月21日（火）に、オンラインセミナー
「データ分析を“誰もが使える武器”に！業務エージェントで意思決定を〇倍速に」
を開催いたします。
▼お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260421/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
「AIエージェントって、結局何ができるのか？」
「データ活用を進めたいが、自社の業務でどう使えばいいか分からない」
「難しそうで、導入の第一歩が踏み出せない」
そのような方に向けて、本セミナーではAmazon Quickのサービス概要に加え、ユースケース紹介と実際の画面を用いたデモンストレーションを通じて、
“何ができるのか”だけでなく、“自社でどう使えるのか”まで具体的にイメージいただける内容をお届けします。
営業データを自然言語で確認し、日々の判断を速める
情報共有やナレッジ活用を効率化し、属人化を減らす
定型的な報告・共有業務を支援し、日常業務の負荷を下げる
また、営業部門・バックオフィス部門・ビジネス層それぞれを想定したユースケースも交えながら、
AIエージェントが現場業務にどうなじむのかを分かりやすく解説します。
デモでは、アイスクリームショップの売上データを題材に、各機能の活用イメージをご覧いただきます。
専門知識は不要です。
ExcelやSQLの知識がなくても、AIエージェントを日々の業務にどう活かせるのか、
その第一歩を具体的に考えていただける45分です。
開催は明日、参加無料のオンライン形式です。
ご関心のある方は、この機会にぜひご参加ください。
こんな方におすすめ
・「難しそう」で止まっているデータ活用を一歩進めたい方
・データを見ているが、意思決定や次の行動につなげきれていない方
・AIエージェントを、特別な技術ではなく日々の業務に活かしたい方
・自社業務での具体的な活用イメージを知りたい方
プログラム
第1部：Amazon Quickとは
第2部：ユースケースと活用メリットのご紹介
第3部：【実演】Amazon Quick デモンストレーション
第4部：セミナーのまとめ / サービス紹介
第5部：Q&Aセッション
開催概要
日時：2026年4月21日（火）13:00～13:45
参加費：無料
開催形式：オンライン（Zoom）
お申込み
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260421/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
株式会社アイディーエスについて
株式会社アイディーエスは、独立系クラウドインテグレータとして、AWSを活用したシステム構築、運用、活用支援を幅広く提供しています。
データ分析領域では、Amazon QuickSightおよびAmazon RedshiftのSDP認定を取得し、分析基盤構築から運用保守、内製化支援まで、一貫した支援を行っています。
会社HP：http://www.ids.co.jp/
AWS総合支援サービス：https://www.sunnycloud.jp/
配信元企業：株式会社アイディーエス
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年4月21日（火）に、オンラインセミナー
「データ分析を“誰もが使える武器”に！業務エージェントで意思決定を〇倍速に」
を開催いたします。
▼お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260421/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
「AIエージェントって、結局何ができるのか？」
「データ活用を進めたいが、自社の業務でどう使えばいいか分からない」
「難しそうで、導入の第一歩が踏み出せない」
そのような方に向けて、本セミナーではAmazon Quickのサービス概要に加え、ユースケース紹介と実際の画面を用いたデモンストレーションを通じて、
“何ができるのか”だけでなく、“自社でどう使えるのか”まで具体的にイメージいただける内容をお届けします。
営業データを自然言語で確認し、日々の判断を速める
情報共有やナレッジ活用を効率化し、属人化を減らす
定型的な報告・共有業務を支援し、日常業務の負荷を下げる
また、営業部門・バックオフィス部門・ビジネス層それぞれを想定したユースケースも交えながら、
AIエージェントが現場業務にどうなじむのかを分かりやすく解説します。
デモでは、アイスクリームショップの売上データを題材に、各機能の活用イメージをご覧いただきます。
専門知識は不要です。
ExcelやSQLの知識がなくても、AIエージェントを日々の業務にどう活かせるのか、
その第一歩を具体的に考えていただける45分です。
開催は明日、参加無料のオンライン形式です。
ご関心のある方は、この機会にぜひご参加ください。
こんな方におすすめ
・「難しそう」で止まっているデータ活用を一歩進めたい方
・データを見ているが、意思決定や次の行動につなげきれていない方
・AIエージェントを、特別な技術ではなく日々の業務に活かしたい方
・自社業務での具体的な活用イメージを知りたい方
プログラム
第1部：Amazon Quickとは
第2部：ユースケースと活用メリットのご紹介
第3部：【実演】Amazon Quick デモンストレーション
第4部：セミナーのまとめ / サービス紹介
第5部：Q&Aセッション
開催概要
日時：2026年4月21日（火）13:00～13:45
参加費：無料
開催形式：オンライン（Zoom）
お申込み
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260421/
※参加者1名につき1回のご登録となります。
株式会社アイディーエスについて
株式会社アイディーエスは、独立系クラウドインテグレータとして、AWSを活用したシステム構築、運用、活用支援を幅広く提供しています。
データ分析領域では、Amazon QuickSightおよびAmazon RedshiftのSDP認定を取得し、分析基盤構築から運用保守、内製化支援まで、一貫した支援を行っています。
会社HP：http://www.ids.co.jp/
AWS総合支援サービス：https://www.sunnycloud.jp/
配信元企業：株式会社アイディーエス
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