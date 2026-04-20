大阪府・梅田エリア地下街にサブウェイが出店！ 『ディアモール大阪店』

4月24日（金）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『ディアモール大阪店』を2026年4月24日（金）にオープンいたします。

当店は、阪神「大阪梅田」駅、JR「大阪駅」、「北新地」駅、大阪市営地下鉄各線「梅田」駅などを相互に結ぶ、公共地下通路と一体化した地下街「ディアモール大阪」に出店いたします。

ディアモール大阪店 イメージ

ディアモール大阪は、ファッションから飲食まで約90店舗が並ぶ地下街で、大阪の中心地・梅田エリアの主要駅を結ぶ利便性の高い立地にあります。平日は近隣にお勤めの方の通勤動線として、週末にはショッピングを楽しむ方も多く、テイクアウトやお買い物の合間の休憩など、さまざまなシーンで幅広いお客様のご来店を期待しております。

当店は「モバイルオーダー」を導入しており、列に並ぶことなくお好きなタイミングでご注文いただけるほか、「セルフオーダーシステム」で初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年4月現在、既存店の売り上げが66カ月連続で増加を続けており、4月24日の当店のオープンにより、全国の出店数は232店舗となる予定です（2026年4月20日現在）。

【ディアモール大阪店 店舗概要】

■オープン：2026年4月24日（金）

■住所：

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田1丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街5号

ディアモール大阪

■営業時間：8:00～22:00

■面積：59.62㎡（18.06坪）

■客席数：13席

【店舗特徴】

●モバイルオーダーの導入

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

＜期間限定商品情報＞

■サブウェイ初！“チミチュリソース”を使用した

爽やかな香りの3種のサンド 期間限定で好評販売中！

チミチュリ＆グリチキポテト

販売価格：620円（税込）

カロリー：345kcal、糖質：41.8g

さわやかなチミチュリソースに、定番人気のBLTとほくほくのポテトサラダを合わせた味わい豊かな逸品。

バジル＆えび生ハムポテト

販売価格：680円（税込）

カロリー：322kcal、糖質：39.0g

バジルがフレッシュに香る、スモークした薫り豊かな生ハムとぷりぷり食感のえびをほくほくのポテトサラダと合わせた逸品。

チミチュリ＆BLTポテト

販売価格：590円（税込）

カロリー：372kcal、糖質：45.2g

さわやかなチミチュリソースに、ジューシーで食べ応えのあるグリルチキンとほくほくのポテトサラダを合わせた満足感のある逸品。

【販売期間】 2026年3月18日（水）～ ※なくなり次第終了

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。