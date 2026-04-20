ESCMID Global：妊婦のRSVワクチン接種により乳児の入院リスクを80％以上低減、UKHSAの重要な研究で判明

ミュンヘン, 2026年4月18日 /PRNewswire/ -- 本日、ESCMIDグローバル2026（ESCMID Global 2026）で発表されたこの種の研究として最大規模のリアルワールド研究により、呼吸器合胞体ウイルス（RSV）に対する妊婦へのワクチン接種は、出産の少なくとも2週間前に接種した場合、生後間もない乳児の入院リスクを80％以上低減することが示されています。

RSVは一般的なウイルスであり、乳児および幼児において重篤な呼吸器疾患を引き起こす可能性があり、細気管支炎や肺炎などの下気道感染症（LRTIs）を含みます。RSVは世界的に乳児の入院の主な原因の一つであり、早期感染は再発性の喘鳴や喘息、再入院、肺の健康への悪影響など、長期的な影響と関連しています。

イングランドでは、2024年9月1日に全国規模の妊婦向けRSVワクチン接種プログラムが導入され、妊娠28週以降の妊婦に対してBivalent Prefusion Fワクチンが提供されています。

RSVに関連するLRTIによる乳児の入院率への影響を評価するため、英国健康安全保障庁（UKHSA）の研究者らは、NHSの産科記録、予防接種データ、病院および検査データなどを含む相互にリンクされた全国データセットを用いて、後ろ向きコホート研究を実施しました。本解析には、2024年9月2日から2025年3月24日までに出生した乳児289,399人が含まれており、当該期間のイングランドにおける出生数の約90％に相当します。

研究対象集団全体では、RSVによる入院は4,594件記録されました。RSVワクチン未接種の母親から出生した乳児は全体コホートの55％にとどまる一方で、入院の87.2％を占めていました。

これに対し、出産の少なくとも14日前に母親がRSVワクチン接種を受けていた乳児では、入院リスクが著しく低く、ワクチン有効性はRSVワクチン未接種群と比較して81.3％と推定されました。

筆頭著者でありUKHSAの疫学者であるMatt Wilson氏は、次のように述べました。「本ワクチンが乳児の入院に及ぼす影響を検討したこれまでで最大規模の研究として、本結果は、ワクチン接種が生後間もない乳児における重篤な疾患に対して高い予防効果をもたらすことを示す確かなエビデンスを提供します。さらに、接種タイミングと予防効果の間には明確な関連が認められ、ワクチン接種から出産までの期間が長くなるほど予防効果が高まり、出産の少なくとも4週間前に接種した場合には約85％に達することが分かりました。」

本研究では、早産児における結果についても検討しました。ワクチン接種から出産まで少なくとも14日間の間隔を確保した場合、早産児におけるワクチンの予防効果は69.4％と推定されました。

「これらの結果は、重症RSV感染に対して特に脆弱な集団の一つである早産児にとって、非常に重要です」とWilson氏は付け加えました。「ワクチン接種から出産までに十分な期間が確保されることで、これらの早産児においても十分な予防効果が確認されました。」

（日本語リリース：クライアント提供）

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