日本国内で開催される花火大会において、予約制シェア駐車場導入数で業界随一の実績を持つ軒先株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西浦 明子、以下「軒先」）は、静岡県島田市で開催される「大井川大花火大会」において、公式駐車場の事前予約・決済システム「TicketPass（チケットパス）」を導入することをお知らせいたします。





■ 大井川大花火大会について

大井川大花火大会は、「越すに越されぬ大井川」と詠われた難所、大井川を舞台に、昭和の時代から市民に親しまれてきました。かつて旧東海道を旅人が行き来した大井川の河川敷で打ち上げられます。

JR東海道本線と大井川鐵道の鉄橋の間、広大な河川敷から同時に打ち上げられる迫力満点のプログラムが最大の特徴です。特に、夜空を埋め尽くす「超特大スターマイン」や、山々に反響する重厚な爆音は圧巻。

https://ooigawa-hanabi.jp/





■ TicketPass導入の背景と目的

静岡県内でも屈指の規模を誇る「大井川大花火大会」は、例年多くの来場者が訪れるため、会場周辺の交通渋滞や駐車場の確保が大きな課題となっていました。

この度、軒先が提供する「TicketPass」を導入することで、公式駐車場を完全予約制（事前決済）化し、当日の「駐車場探し」によるうろつき車両を抑制します。これにより、周辺道路の交通渋滞を緩和させるとともに、来場者が確実に駐車できる安心感を提供し、イベント全体の利便性と安全性の向上を目指します。





■ 「大井川大花火大会」公式駐車場予約 概要

※駐車券の購入には、会員登録が必要となります。

※対象日は変更になる場合がございます。





■ 軒先が目指すもの

軒先パーキングは予約制シェア駐車場サービスです。昨今では類似サービスがある中で、軒先パーキングが選ばれるには理由があると私たち軒先は考えております。それは「提携やシステム導入で終わらないこと」「イベント主催者の想いや考えを理解し共に課題解決に臨むこと」です。





特に、主催者負担の軽減については、重要な課題と捉えており、2025年までに36エリア73大会での運営ノウハウを基に、駐車場の設営や運営業務の主催者負担軽減を積極的にご提案しております。

https://parking.nokisaki.com/pages/organizer





現場理解No1の経験豊富なスタッフが主催者の皆様の課題に親身に対応させて

いただくことをお約束いたします。イベントの規模などに関わらずお気軽に

ご相談ください。

https://ticket-pass.com/users/contact





■ 今後の展望

軒先は、花火大会や大規模イベントにおける、シェア駐車場業界のリーディングカンパニーとして、これまで全国各地の花火大会やプロスポーツ、大型コンサート等のイベントにおける来場者利便性の向上に取り組んでまいりました。今後も「Ticket Pass」の提供を通じて、イベント運営のDX化を推進し、来場者の皆様に寄り添ったサービスの提供を続けてまいります。





■島田市で敷地を貸していただけるオーナー様募集！

島田市内では、大井川大花火大会の他、「野守まつり」でも駐車場の需要があります。ご利用されていないスペースや空き地を所有されているオーナー様がいらっしゃいましたら、敷地のご提供にご協力をお願いいたします。貸出しは1日からOK！空き地も可！1台分からでも貸し出し可能です。こちらは軒先パーキングにて対応いたします。





軒先パーキングの貸し出しは利用があった場合のみ利用料の一部を頂く成果報酬型です。初期費用、月額費用、掲載費用は一切発生いたしませんのでご安心ください。

パソコンやインターネットが苦手な方も貸し出し登録のお手伝いをしております。

お気軽にお問合せください。





■駐車場貸出についてのお問い合わせ先

電話：03-6869-3003

メール：info@parking.nokisaki.com

HPから：https://parking.nokisaki.com/pages/about2





【軒先株式会社について】

社名：軒先株式会社

所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8階

代表者：西浦 明子

URL：https://www.nokisaki.com/