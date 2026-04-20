浅野撚糸株式会社(以下 浅野撚糸)はこの度、北陸復興を応援する富山・五洲薬品とタッグを組み、夢のコラボセットを数量限定で販売スタートします。





五洲薬品の入浴剤が持つ保湿成分と、浅野撚糸の肌にやさしいタオル。

その相性を大切にした、初の【お肌想いのセット】が誕生しました。今、人気の昭和レトロ感漂うノスタルジックな世界感をご堪能ください。浅野撚糸の世界初の特許技術「スーパーZERO(R)」で作り上げた肌に優しいパパヤ桃源刺繍入りタオルと長年愛され続け半世紀以上のパパイヤ酵素入り入浴剤・石鹸オリジナル缶との夢のコラボBOX！

ギフト仕様として、これからのシーズン・母の日・父の日の贈り物や、自分へのご褒美にも、富山で愛されるパパヤ桃源と、岐阜から生まれた超無撚糸の極上のタオルを一緒に楽しめる、最高のコラボセットです。





パパヤ桃源刺繍入りタオル













パパヤ桃源＜洗＞タオルセット 3,300円(税込)

パパヤ桃源＜拭＞タオルセット 2,200円(税込)









■購入先

東京・南青山「SUPER ZERO Lab」

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目7-21 芥川青山ビル1F

https://superzerolab.asanen.co.jp/





公式オンラインストア： https://airkaol.jp/





パパヤ桃源＜洗＞タオルセット





パパヤ桃源＜洗＞タオルセット 3,300円(税込)

ゴシゴシ洗いは、もう卒業

肌への摩擦ストレスを限りなく「ゼロ」を目指した、コットン100％のボディタオル。

●セット内容

・パパヤ桃源(薬用入浴剤)＜ジャスミンの香り70g缶・ユズの香り70g缶＞

・パパヤ桃源石鹸(化粧石鹸) 72g

・ボディタオル(ガーゼ×パイル・紐付き)1枚





パパヤ桃源＜拭＞タオルセット





パパヤ桃源＜拭＞タオルセット 2,200円(税込)

心ほどけるやさしさと、ふわふわ感

驚くほど軽やかに、そして速やかに。

お風呂上り、圧倒的な通気性と風合いに包まれる。

●セット内容

・パパヤ桃源(薬用入浴剤)

＜はっかの香り15g・ユズの香り15g・森林の香り15g・ジャスミンの香り70g缶＞

・タオル 1枚









五洲薬品株式会社は、富山に本社を構える老舗の入浴剤メーカーです。

パパヤ桃源シリーズは、1955年の発売以来、長年愛され続けてきたロングセラーシリーズのくすり湯です。









＜商品に関するお問い合わせ先＞

エアーかおる東京丸

東京都港区南青山5丁目7-21 芥川青山ビル1F

TEL ： 03-6869-5551

MAIL： contact@asanen.co.jp

HP ： https://superzerolab.asanen.co.jp/