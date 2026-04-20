株式会社PHP研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、2026年4月27日にPHPわたしのえほんシリーズより、『はっけん！ こども星人』(こどもの視点ラボ作、沓掛光宏絵/1,650円税込)を発売します。本書は、大人がこどもの世界を体験できる「もっと！こどもの視展」の中でも特に子育て世代が足を止める展示企画「裏こどもずかん」を絵本化したもの。赤ちゃんから幼児までを「こども星人」に見立てて、その不思議な生態についてユーモアたっぷりに紹介します。

■こどもの視点ラボと「もっと！こどもの視展」

著者の「こどもの視点ラボ」は、こどもの当事者視点とはどんなものかについて真面目かつ楽しく研究する、株式会社電通の社内ユニットです。赤ちゃんの頭を大人に換算した「ベイビーヘッド」やこどもからみた大人の大きさを体感できる「４ｍの大人たち」など、専門家の助言を受けながら、子どもへの理解を深める研究をおこない、より良い親子・社会関係を目指して活動しています。 これまでの研究成果をより多くの人に体験してもらうために企画されたのが「もっと！こどもの視展」です。同展は、2025年に二子玉川や神戸で開催され、来場者数延べ4.9万人を動員。休日の入場待ちは2時間を超えるなど、メディアやSNSでも話題になりました。なかでも子育て世代が中心の来場者の共感を集めたのが「裏こどもずかん」です。ラボのメンバーがそれぞれの実体験や周辺にヒアリングして「こどもの謎の生態」を集めた観察研究で、グーに握った手の中身やハイハイの速度など、育児書には載っていない行動や表情を図鑑形式で展示しています。この「裏こどもずかん」のエレメンツをストーリー化したのが、絵本『はっけん！ こども星人』です。

■新米ママとパパの、こども観察＆生態発見ストーリー

ある日地球にやってきたのは、あかちゃんと呼ばれる「こども」。お世話をすることになったママとパパは、背中スイッチを押しては寝かしつけに失敗するなど、初めての育児に悪戦苦闘します。近所のママの「あかちゃんはみんな『だっこだっこ星人』だよね」という言葉をきっかけに、こどもは異星人だということに気づくという物語です。 「ホコリにぎにぎ星人」「おしりずりずり星人」「すみっこでウンチ星人」などこどもの謎行動について「そうだったのか！」と驚いたり、「子育てって面白い」と再確認できる、さまざまなタイプの星人解説も収録しました。

親子でコミュニケーションをとりながら楽しめる一冊

本書は、子どもたちにとっても面白い仕掛けがあります。ずかんのような星人解説ページのほかにも、公園やスーパーマーケット、フードコートなど、おなじみの場所で「どろまみれ星人」「カートおしたい星人」「ジュースこぼし星人」を見つけるさがし絵のページを収録。また、自分が赤ちゃんだった頃のエピソードが大好きな子には、「○○ちゃんは、△△星人だったよ」など読み聞かせにもひと工夫できます。親子でコミュニケーションをとりながら楽しめる一冊です。

「もっと！こどもの視展」巡回予定

「もっと！こどもの視展」は、今年も広島や愛知で開催予定です。絵本を読む前に行っても、読んでから行っても楽しめます。

もっと！こどもの視展 in福山（広島）

■開催概要■ 会場：みろくの里 広島県福山市藤江町638-1 期間：2026年3月28日(土)～5月6日(日) ※期間中、休園日がございます。 時間：みろくの里の営業時間に準ずる ※最終入場は、みろくの里閉園の45分前まで 詳細は下記をご確認ください。

もっと！こどもの視展 in名古屋（愛知）

https://mirokunosato.com/topics/kodomonoshiten_hiroshima/

■開催概要■ 会場：名古屋PARCO（名古屋パルコ） 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 PARCO HALL (名古屋PARCO 南館9F) 期間：2026年5月22日(金)～7月5日(日) 時間：10:00～20:00 詳細は下記をご確認ください。

『はっけん！ こども星人』について

【著者】

https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1882

こどもの視点ラボ 作

こどもの当事者視点を真面目かつ楽しく研究しているラボ。「大人がこども視点で世の中を見てみる」ことでこどもへの理解を深め、親と子、社会とこどもの関係をより良くしていくことを目指して活動している。

沓掛光宏 絵

クリエイティブディレクター／アートディレクター。美大を出て電通入社。石田文子と「こどもの視点ラボ」共同代表。ラボの著書『こどもになっちゃえ！』（金の星社）では絵を担当。その他の著書に『すいちゃんはいそがしい』（Gakken）、『こどもになって世界を見たら？』（TWO VIRGINS) がある。

【書誌情報】

書名：はっけん！ こども星人 著者：こどもの視点ラボ 作 沓掛光宏 絵 価格：1,650円（10％税込） 対象年齢：４,５歳～（ＰＨＰわたしのえほんシリーズ） 判型：B5判変型 製本：上製 頁数：32ページ ISBN978-4-569-88265-9 発行：ＰＨＰ研究所 発売日：2026年4月27日