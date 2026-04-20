株式会社G.Oホールディングス（所在地：大阪市東淀川区）が展開するプロテインブランド「FIXIT」は、成長期のお子様向けジュニアプロテイン「STEP+ONE ジュニアプロテイン［ココアdeクランチ］」の予約販売を、2026年4月20日（月）より楽天市場にて開始いたしました。

本製品は、従来のプロテインの課題であった「粉っぽさ」や「単調な味」を克服し、ザクザクとしたチョコクランチの食感で毎日続けやすい美味しさを実現しています。さらに、ビタミン11種とミネラル4種（カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛）を含む15種の栄養素をバランス良く配合し、お子様の健やかな成長をサポートいたします。正式発売日は2026年4月28日（火）を予定しており、予約期間中は特別価格でご購入いただけます。

開発背景：成長期の「伸びしろ」を支える、新しい栄養習慣を

成長期のお子様を持つ保護者の方々からは、「子供の少食や偏食に悩んでいる」「スポーツを頑張る子供の栄養管理を楽にしたい」「人工甘味料を避けたい」といった声が多く聞かれます。

FIXITは、このようなニーズに応えるべく、栄養バランスと美味しさ、そして安心感にこだわったジュニアプロテインを開発いたしました。

「STEP+ONE ジュニアプロテイン」は、お子様が毎日楽しく続けられる「食べるプロテイン」として、健やかな成長を力強くサポートいたします。

「STEP+ONE ジュニアプロテイン」の6つの特長

① 「飲む」から「食べる」へ。飽きさせないザクザク食感 チョコクランチを配合した新感覚プロテインです。従来のプロテインの弱点である「粉っぽさ」「単調な味」を克服し、噛む満足感と美味しさで毎日続けやすい習慣をつくります。

② 成長期の土台を作る「15種の黄金バランス」 たんぱく質だけでなく、小中学生の成長期に役立つビタミン11種とミネラル4種（カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛）を配合。これ一杯で、日々の食事にプラスしたい「成長期に嬉しい栄養素」を15種まとめて摂取できます。

③ 骨とスタミナを支える「4種のミネラル」 1食でカルシウム428mg、鉄5.4mgを摂取可能。吸収を助けるマグネシウムやビタミンDも同時配合されているため、スポーツに励むジュニアアスリートや、毎日元気に過ごしたいお子さまの栄養補給に役立ちます。

④ 毎日与えるから「国内製造大豆100%」の安心感 原料のソイプロテインは、品質管理の行き届いた国内製造大豆を100%使用しています。吸収が穏やかで腹持ちも良く、朝食のプラスワンや塾前の軽食としても最適です。

⑤ 天然甘味料「ステビア」使用。すっきりした甘さ 人工甘味料を気にされる保護者の方も安心して与えられるよう、キク科の植物由来である天然甘味料「ステビア」を採用しました。親しみやすいココア味ながら、素材へのこだわりを追求しています。

⑥ 1袋50食分の「優れたコストパフォーマンス」 600g（約50食分）で1食あたり約80円と、毎日続けることを考えた家計に優しい設計です。

予約販売概要

「STEP+ONE ジュニアプロテイン［ココアdeクランチ］」は、下記の期間、楽天市場にて特別価格で予約販売を実施いたします。

予約受付期間： 2026年4月20日（月）～2026年4月27日（日）

予約販売価格： \2,140（税込） ※通常価格\4,280の【50%OFF】

正式発売日： 2026年4月28日（火）

お届け予定： 4月28日（火）以降 順次発送

製品概要

STEP+ONE ジュニアプロテイン［ココアdeクランチ］

販売チャネル

予約販売： 楽天市場

楽天市場予約販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/import-garden/fixit-stepone-cocoa/

正式発売（2026年4月28日以降）： Amazon、Yahoo!、Shopify等のオンラインストア

■ブランド概要

『FIXIT』／プロテインブランド

https://store.fix-it.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当

E-mail: press@go-hd.jp