報道関係各位 プレスリリース 2026年4月 一般社団法人コンピュータ教育振興協会（ACSP） BIMの資格制度「BIM利用技術者試験」 2026年度試験よりIFCデータの提出を必須化 一般社団法人コンピュータ教育振興協会（以下ACSP、東京都港区赤坂、代表理事 冨田 伸一郎）は、2026年度に実施する「BIM利用技術者試験」の1級/準1級実技試験において、IFCデータの提出を必須化することを発表しました。 本試験は、建築業界や建設業界で注目されている「BIM（Building Information Modeling：ビルディング インフォメーション モデリング）」の人材育成の指針・目標となる新たな資格制度として2023年に創設されたもので、BIMの技術や知識を体系化し、企業がBIM人材を獲得する際にどの知識や技術を求めているかを視覚化することを目的としております。 ACSPでは2023年に知識試験の「2級」から試験を開始し、2024年には初めての実技試験（BIMソフトを使用した試験）として1級・準1級を実施いたしました。 これまで1級/準1級実技試験においては、対象ソフトのネイティブモデルデータの提出を必須としておりましたが、2026年度より「IFCデータ：IFC2×3（IFC 2.3.0.1 Coordination View 2.0）」の提出を必須とすることで、今春開始の「BIM図面審査」に準拠した試験制度といたします。 なお、試験の詳細は下記公式Webページをご覧ください。 ◆BIM利用技術者試験公式Webページ https://www.acsp.jp/bim/ ◆2026年度BIM利用技術者試験 試験日程 2026年度 1級/準1級試験（BIMソフトウェアを使用した一斉試験方式） 試験日：2026年9月6日(日） 申込期間：2026年6月22日（月）～7月22日（水） ※2026年度より、当面の間年1回の開催といたします。 2026年度2級試験（CBTによる随時試験方式） 試験期間:2026年4月4日（土）～2027年3月31日（水） 申込期間：2026年4月1日（水）～2027年3月15日（月） ※1級・準1級の受験には、2級の合格が必須要件となります。 下記URLにて、1級・準1級試験の過去問題を公開しております。 ・過去試験問題ダウンロード https://www.acsp.jp/sample.html 【一般社団法人コンピュータ教育振興協会（ACSP）について】（https://www.acsp.jp/） ACSPは、1990年の創設以来、受験応募者累計61万人を達成する「CAD利用技術者試験」を中心に、「3Dプリンター活用技術検定試験」「Space Designer検定試験」などの主催・運営を通し、「ITを活用したものづくり人材」の輩出に努めています。 本件に関するお問い合わせ先 一般社団法人コンピュータ教育振興協会（ACSP） 担当 ： 佐藤・原田 Email：bim_cs@acsp.jp