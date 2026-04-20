2027年 Best Lawyers（R） in Japan がトップレベルの法務人材に注目





ジョージア州オーガスタ, 2026年4月18日 /PRNewswire/ -- Best Lawyers® は、The Best Lawyers in Japan™ およびBest Lawyers: Ones to Watch in Japan™ の2027年版を発表しました。これは、日本におけるトップ4％の法務人材にスポットを当てるものです。



Best Lawyers® releases the 2027 editions of The Best Lawyers in Japan™.



今年の Best Lawyers ランキングでは、厳格な同業者審査（ピアレビュー）を通じて専門家としての卓越性を示す基準を提供しており、48の業務分野にわたる1,807名の弁護士が表彰されています。

コーポレート法およびM&A（合併・買収）法が最も多くの弁護士を擁し、次いで知的財産法、コーポレート・ガバナンスおよびコンプライアンス実務、訴訟、銀行および金融法が続きます。

「当社の17版においても、評価は東京に次いで大阪に集中しており、日本の法務分野におけるこれらの都市の重要性が浮き彫りになっています」と Best Lawyers の CEO である Phillip Greer は述べています。「今年の結果を算出するために計算された過去の評価総数は364,751件に上ります。これは、弁護士が卓越性を認め、誠実さを守り、最高の基準を満たす同僚を高く評価していることを明確に示しています」。

各業務分野および各都市圏において同業者からの総合評価が最も高かった個人に贈られる、名誉ある「Lawyer of the Year」を、今回のサイクルで提出された52,288件の評価に基づき44名の受賞者が受賞しました。

地域の新進気鋭の人材にスポットを当てるBest Lawyers: Ones to Watch in Japan™には、28の業務分野にわたる466名の弁護士が含まれています。新進弁護士の中では、コーポレート法およびM&Aがトップであり、次いで知的財産法、労働法および雇用法、資本市場法、訴訟が続きます。

「コーポレートおよびM&A業務は、投資家による注目度の高い取締役会議席の獲得に続く株主アクティビズムの急増にも後押しされ、引き続き主要な業務分野として際立っています」と Greer 氏は述べています。

The Best Lawyers in Japan™およびBest Lawyers: Ones to Watch in Japan™ の結果は、弁護士名、事務所名、地域、または業務分野別にwww.bestlawyers.comで検索いただけます。

Best Lawyers について

Best Lawyers®は、最も実績のある法律専門家のグローバルネットワークであり、エリート弁護士および法律事務所に、知名度、信頼性、およびクライアントとのエンゲージメントを高めるツールを提供しています。Best Lawyers は、厳格なピアレビュープロセスに基づき、データに基づいた法的評価を提供するとともに、業界に関する洞察とテクノロジーを活用したマーケティングソリューションも提供しています。Best Law Firms®を支える仕組みとして、当社は法律事務所の選択プロセスを簡素化し、事務所とクライアントの信頼を育んでいます。

詳細については、www.bestlawyers.comおよび www.bestlawfirms.comをご覧ください。

メディア連絡先：

Alesia Bani

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Best Lawyers

abani@bestlawyers.com

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2958567/Best_Lawyers__eleases_the_2027_editions_of_The_Best_Lawyers_in_Japan.jpg?p=medium600

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（日本語リリース：クライアント提供）

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