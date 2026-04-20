株式会社エス・エス・ビー(東京都江戸川区)は、韓国料理の本格的な味を手軽に楽しめる「KOKOミールキット」を対象にInstagram投稿キャンペーン「おうち韓国ごはんキャンペーン」を実施しています。

仕事終わりで何もしたくない日や、外食に行く時間がない日でも、“韓国料理店のような味”を自宅で楽しめるミールキットとして、共働き世帯や単身世帯を中心に支持を広げています。





キャンペーンメイン





KOKOミールキットは韓国料理店で食べるような、しっかりとした辛さや、発酵キムチやコムタンを使用した旨味など、本場の味を決める調味料や具材を独自開発で忠実に再現しています。





対象商品





調理時間は約10分。

冷蔵庫にある食材と合わせるだけで、外食のような満足感のある一品が完成します。





「今日は作りたくないけど、ちゃんと食べたい」

そんな日に選ばれる商品です。





現在実施中のキャンペーンでは、KOKOミールキットを使った料理をInstagramに投稿＆タグ付けすることで応募完了！





投稿は写真1枚からでも参加可能。

実際に作って食べたリアルな感想や、食卓の様子を投稿してAmazonギフトカード1,000円分を当てよう！





応募手順





■キャンペーン概要

キャンペーン名 ： おうち韓国ごはんキャンペーン

応募期間 ： 2026年4月17日(金)～5月25日(月)

参加方法 ： (1)対象商品を購入

(2)料理を作って撮影

(3)Instagramに投稿(指定ハッシュタグ・タグ付け)

プレゼント ： 抽選で50名様にAmazonギフトカード1,000円分

キャンペーン専用ページ： https://kokomealkit.com/campaign









■商品情報

商品名 ： KOKOミールキット

ラインナップ： 全6種

販売場所 ： ドン・キホーテ、Amazon、各スーパー等