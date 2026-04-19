吉乃友酒造から新ブランド「富然（ふうぜん）」が誕生します

吉乃友酒造有限会社

製造体制を刷新した吉乃友酒造から、新ブランド「富然」が誕生。対極の美を醸す二つの銘柄「暁」と「晄」をお届けします。

吉乃友酒造有限会社（本社：富山県富山市、代表取締役：三井信賢/杜氏：青木 宏志）は、2026年からの新体制始動に伴い、新ブランド「富然（ふうぜん）」を立ち上げます。静寂と情熱が同居する「暁（あかつき）」、そして光の躍動を体現した「晄（ひかり）」の2種類を、2026年5月1日より発売いたします。

■ 新ブランド「富然（ふうぜん）」のコンセプト

ブランド名には、大地が育んだ豊かさが、その時間にそっと寄り添うように。自然に富み、自ずと満ちていく。そんな願いを、『富然』という名に込めました。杜氏の醸造技術と、理想の醸造を叶えるための環境から生まれたお酒は、現代の食卓に「静謐な贅沢」を提案します.

■ 製品ラインナップ

1. 暁 - AKATSUKI -

「静寂の中で目覚める、上品な甘みと余韻」

暁（あかつき）は、夜明け前の澄み渡る空気のような透明感を持つ一本です。

- 味わいの特徴: 澄んだぶどうを思わせる高貴な香りが鼻腔を抜け、口当たりはやわらか。洗練された上品な甘さが穏やかに広がり、最後にはなめらかなほろ苦さが静かに余韻として残ります。- 価格: 30,000円（税別）- おすすめのシーン: 特別な記念日、一日の終わりに静かに自分と向き合う時間に。

2. 晄 - HIKARI -

「光の粒子が弾けるような、鮮烈な透明感」

晄（ひかり）は、差し込む陽光のように、心まで明るく照らす軽快な一本です。

- 味わいの特徴: 青リンゴを思わせる、みずみずしく瑞々しい香りが特徴。口に含んだ瞬間に広がる軽やかな甘さと、弾けるような爽やかな酸。後味は驚くほど潔く、すっときれいに消えていきます。- 価格: 15,000円（税別）- おすすめのシーン: お祝いの席や、旬の素材を活かしたお料理とのペアリングに。

■ 商品概要

富然 暁（あかつき）

希望小売価格：30,000円（税別）

内容量：720ml

アルコール分：15度

富然 晄（ひかり）

希望小売価格：15,000円（税別）

内容量：720ml

アルコール分：14度

発売日: 2026年5月1日（金）

販売場所: 公式オンラインショップ、全国の厳選された酒販店等

■ 吉乃友酒造有限会社について

明治10年（1877年）創業。「純米造り」にこだわり、富山の豊かな自然環境の中で真摯に酒造りを続けてきました。149年目の節目となる2026年、新体制のもと「理想の環境」で醸される新しい「富然（ふうぜん）」とともに、日本酒の魅力を発信し続けます。

所在地：富山県富山市婦中町下井沢3285-1

創業：明治10年（1877年）

事業内容：日本酒の製造・販売

公式サイト： https://yoshinotomo.com/

本件に関するお問い合わせ

吉乃友酒造有限会社

担当： 宮原、小林

Email：staff@yoshinotomo.com