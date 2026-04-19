VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より、新たに8名がデビュー！本日2026年4月19日(日)より活動開始！TwitchとYouTubeで同時初配信予定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、本日2026年4月19日(日)より8名のライバーがデビューすることをお知らせいたします。また、各ライバーのプロフィールや初配信情報に加え、歌ってみた動画公開リレーや、デビューを記念したグッズ＆ボイス販売情報に関してもお知らせいたします。

にじさんじから「Y4T4」(読み：ヤタ) がデビュー！2026年4月21日(火)21:00より2日間にわたり初配信！

VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より、新たに8名のライバーがデビューいたしました。

Rei7、男虎、御子神琴音、塚原大地、千凛あゆむ、九里詠太、小々波いるか、レヨンの8名は「Y4T4」(※読み：ヤタ)というストリーマーチームとして活動していきます。

各ライバーのX(旧Twitter)アカウントは、本日2026年4月19日(日)より始動いたします。

今後はTwitchをメインに配信する他、X(旧Twitter)やYouTube等でも精力的に活動を行ってまいります。

デビューティザー動画はこちら▼

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ARdJyFfhcXg ]

また、にじさんじ初の試みとして、TwitchとYouTubeでの同時初配信を予定しております。

初配信は2026年4月21日(火)、22日(水)の2日間にわたり、各日21:00よりリレー形式で実施いたします。

新たなライバーたちの活躍に、ぜひご期待ください。

【デビュー記念グッズ・ボイス販売】

2026年4月22日(水)の初配信リレー終了後、デビュー記念としてにじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにてアクリルスタンド、缶バッジ、ランダムチェキ風カード、ボイスの販売を開始いたします。

詳細は記事後半の「デビュー記念グッズ・ボイス」をご覧ください。

ライバー紹介

男虎(Onotora)

＜プロフィール＞

年齢不詳、職業不明の謎のイケおじ。

昔からゲーセンに生息しているが、

彼のことを詳しく知るものはいない。

一説では宝くじの高額当選者だとの噂も…。

趣味はミュージカル鑑賞。

誕生日：8月20日

年齢：不詳(若者では無さそう)

身長：174cm

■X：https://x.com/OnoTora333

■YouTube：https://www.youtube.com/@Onotora_Y4T4

■Twitch：https://www.twitch.tv/onotora_2434

九里詠太(Kuri Eita)

＜プロフィール＞

ゲームだけで無く、作曲や料理なども好きなクリエイター気質の青年。

一度ハマると夢中になってしまい、現在は豚の角煮の研究に5年ほど費やしている。

誕生日：12月19日

年齢：22歳

身長：175cm

■X：https://x.com/Eita_2434

■YouTube：https://www.youtube.com/@KuriEita_Y4T4

■Twitch：https://www.twitch.tv/eita_2434

小々波いるか(Kokonami Iruka)

＜プロフィール＞

ゲームもバイクもゴルフもだ～いすき(ハート)

暗い夜の帷へも走り出しちゃいます(ハート)

誕生日：9月12日

年齢：23歳

身長：152cm

■X：https://x.com/Kokonami_Iruka

■YouTube：https://www.youtube.com/@KokonamiIruka_Y4T4

■Twitch：https://www.twitch.tv/kokonami_iruka

千凛あゆむ(Senri Ayumu)

＜プロフィール＞

マイペースで心ここに在らず…に見えるが、

ゲームへの情熱とやる気は人一倍。

太ももの絆創膏は、ケガではなくファッション。

誕生日：1月5日

年齢：24歳

身長：153cm

■X：https://x.com/Senri_Ayumu

■YouTube：https://www.youtube.com/@SenriAyumu_Y4T4

■Twitch：https://www.twitch.tv/senriayumu_2434

塚原大地(Tsukahara Daichi)

＜プロフィール＞

BIGな男になりたいと突如にじさんじの門を叩き割ってきた青年。

何者かになるためにゲームと歌とポンコツの3刀流で、多くの人に愛される超一流のストリーマーを目指す。

誕生日：11月18日

年齢：22歳

身長：173cm

■X：https://x.com/BIG_Tsukahara

■YouTube：https://www.youtube.com/@TsukaharaDaichi_Y4T4

■Twitch：https://www.twitch.tv/big_tsukahara

御子神琴音(Mikogami Kotone)

＜プロフィール＞

5大財閥のうちの一つ、

御子神財閥会長の一人娘。

一流の令嬢になるためににじさんじにやってきた。

まだパパは「琴音」がゲーマーであることを知らない。

誕生日：3月9日

年齢：非公開

身長：157cm

■X：https://x.com/Mikogami_Kotone

■YouTube：https://www.youtube.com/@MikogamiKotone_Y4T4

■Twitch：https://www.twitch.tv/mikogami_kotone

Rei7(Reina)

＜プロフィール＞

オタクにも優しいゲーマーギャル。

好きなことになるとブレーキが効かなくなってしまうことも…

自認陰キャ、他認陽キャ。

誕生日：7月27日

年齢：非公開(お酒は飲める年齢)

身長：162cm

■X：https://x.com/Rei7_2434

■YouTube：https://www.youtube.com/@Rei7_Y4T4

■Twitch：https://www.twitch.tv/rei7_2434

レヨン(Rayon)

＜プロフィール＞

天性のゲームセンスでネットに名を轟かせていた天才高校生ゲーマー。

勝つだけではなく、ゲームで人の心を動かしたいと思い、にじさんじにやってきた。

エイム：バリカタ、甘さ：多め、顔：薄め

誕生日：2月23日

年齢：18歳

身長：170cm

■X：https://x.com/Rayon_2434

■YouTube：https://www.youtube.com/@Rayon_2434

■Twitch：https://www.twitch.tv/rayon_2434

初配信スケジュールについて

本日デビューしたライバーの初配信スケジュールは、以下のとおりです。

2026年4月21日(火)

21:00～塚原大地

■YouTube：https://youtube.com/live/dKFxO40rdNY(https://youtube.com/live/dKFxO40rdNY?feature=share)

■Twitch：https://www.twitch.tv/big_tsukahara

21:30～小々波いるか

■YouTube：https://youtube.com/live/bc1gTo7Tl9M(https://youtube.com/live/bc1gTo7Tl9M?feature=share)

■Twitch：https://www.twitch.tv/kokonami_iruka

22:00～レヨン

■YouTube：https://youtube.com/live/dT0KXvI4pn0(https://youtube.com/live/dT0KXvI4pn0?feature=share)

■Twitch：https://www.twitch.tv/rayon_2434

22:30～御子神琴音

■YouTube：https://youtube.com/live/K8K3ReGSIis(https://youtube.com/live/K8K3ReGSIis?feature=share)

■Twitch：https://www.twitch.tv/mikogami_kotone

2026年4月22日(水)

21:00～千凛あゆむ

■YouTube：https://youtube.com/live/jSSoDHSUQWE(https://youtube.com/live/jSSoDHSUQWE?feature=share)

■Twitch：https://www.twitch.tv/senriayumu_2434

21:30～九里詠太

■YouTube：https://youtube.com/live/9obrSa01NEs(https://youtube.com/live/9obrSa01NEs?feature=share)

■Twitch：https://www.twitch.tv/eita_2434

22:00～Rei7

■YouTube：https://youtube.com/live/qFecNI03XI4(https://youtube.com/live/qFecNI03XI4?feature=share)

■Twitch：https://www.twitch.tv/rei7_2434

22:30～男虎

■YouTube：https://youtube.com/live/11rTHKlACRE(https://youtube.com/live/11rTHKlACRE?feature=share)

■Twitch：https://www.twitch.tv/onotora_2434

※配信スケジュールは変更となる場合があります。ご了承ください。

「歌ってみたリレー」開催決定

8名による歌ってみた動画の公開を、2026年4月21日(火)23:10、2026年4月22日(水)23:10よりそれぞれ4名ずつリレー形式で行います。

初配信と合わせてお楽しみください！

デビュー記念グッズ・ボイス

デビューを記念して「Welcome Goods＆Voice」を2026年4月22日(水)23:05からにじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeにて販売開始いたします。

販売情報

■アクリルスタンド(全8種)

・価格：各1,650円(税込)

・サイズ(約)：高さ150mm ※ライバーによって高さが異なります。

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■缶バッジ(全8種)

・価格：各550円(税込)

・サイズ(約)：直径56mm

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

■【Y4T4】ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：通常8種 + 複製箔押しサイン入り8種

・サイズ(約)：高さ86mm×幅54mm

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ ボイス(全3種)

・コンプリートセット：4,000円(税込)

※Rei7、男虎、御子神琴音、塚原大地、千凛あゆむ、九里詠太、小々波いるか、レヨンのボイスとキービジュアルを使用したPC＆スマートフォン用壁紙が付きます。

・ライバーボイス(全3トラック)：各500円(税込)

トラック１：自己紹介

トラック２：テーマ「おはよう」

トラック３：テーマ「おやすみ」

【Welcome Goods＆Voice 販売概要】

・販売開始：2026年4月22日(水)23:05～

・グッズお届け予定：2026年5月中旬以降

＜日本販売＞

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_929

＜海外販売＞

・販売サイト：NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/y4t4-welcome-goods-voice

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

Welcome Goods アニメイト・HMVでも販売決定！

【Welcome Goods 取扱情報】

販売期間：2026年4月30日(木)～5月31日(日)

■ アニメイト取り扱い店舗

池袋本店／高崎店／仙台店／大宮店／町田店／千葉店／札幌店／渋谷店／名古屋店／静岡パルコ店／新潟店／郡山店／秋葉原店／天王寺店

三宮店／京都店／福岡パルコ店／岡山店／小倉店／広島店／熊本店／大阪日本橋店／高松店／横浜ビブレ店／那覇国際通り店／イオンレイクタウン

梅田店／アバンティ京都店／新宿店／名古屋パルコ店

■ HMV取り扱い店舗

HMV店舗・HMV&BOOKS店舗 43店舗

(HMV SPOT 有明ガーデン、HMV&BOOKS SPOT 伊丹空港、HMV record shop、HMV&BOOKS onlineは除く)

※入荷・在庫状況は各店舗へお問い合わせください。

新たな情報に関しては、にじさんじ公式X等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#にじさんじデビュー #Y4T4

【「Nijisanji streamers Y4T4」について】

にじさんじ所属VTuber「Rei7」「男虎」「御子神琴音」「塚原大地」「千凛あゆむ」「九里詠太」「小々波いるか」「レヨン」の8名で構成される個性豊かなストリーマーチーム。

シンボルマークは、導きの神とされる「八咫烏（ヤタガラス）」。ファンを配信へ、そして熱狂の渦へと導くべく、ゲーム実況をメインに活動している。

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸