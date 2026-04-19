YouTube「シャドウバン」の正体。9割の運営者が勘違いしたまま損し続けている事実とは｜2026年アルゴリズム実態調査・決定版

株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年のYouTubeアルゴリズムにおける「シャドウバン」の技術的実態を独自調査し、資料『YouTube「シャドウバン」の正体｜2026年アルゴリズム実態調査・決定版』を無料公開しました。

本資料では、再生数が突然激減するにもかかわらず原因が特定できない9割の運営者が「勘違いしたまま対策を誤り続けている」という構造的な問題を、具体的なデータと判定メカニズムをもとに解明しています。

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■ 「視聴者が嫌いになった」は誤解。問題はシステム側の信頼喪失にある

再生数が急落した際、多くの運営者は著作権侵害・低評価・投稿時間・タイトルのキーワードといった「視聴者の反応」に起因する要因を真っ先に疑います。

しかし2026年の分析データが示す真の原因は、動画のメタデータがスパム判定を受けているケースが8割を超えるという事実です。

チャンネルごとに算出される「信頼スコア（Authenticity Score）」が低下すると、投稿後24時間以内のインプレッション配信数が通常の100分の1以下に制限されます。

その結果、どれだけ優れた内容の動画であっても初動データが壊滅し、アルゴリズムが「反応の薄い動画」と誤学習するという悪循環が発生します。

視聴者の反応を変えようとする前に、まずシステムとの信頼関係を修復することが先決です。

■ 信頼スコアを回復させる「物理的アプローチ」と4つのトリガー回避策

本資料では、判定を引き起こす4つの技術的トリガー（アップロード頻度・サムネイル類似度47%以上・台本重複率60%以上・同一素材の20本中3回以上使用）を具体的な閾値とともに明示しています。

さらに、一度低下した信頼スコアの回復には最短90日間の継続した健全運用が必要であることを示したうえで、フェーズ1（投稿停止とC2PAメタデータ付与）・フェーズ2（実写・肉声30%以上での投稿再構築）・フェーズ3（信頼スコア回復確認）という3段階の回復戦略を解説しています。

また、デフォルト設定のままのAI音声（VOICEVOXなど）はスペクトル解析で数千の他チャンネルと同一パターンとして検知されること、ハッシュタグは3つ以内が安全基準であることなど、即日実行できる具体的な対処法も収録しています。

純粋なTTSから実写・肉声に切り替えたチャンネルでは、視聴者維持率が35%から52%へ向上した事例も2026年データとして報告されています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com