YouTube番組「人財版 令和の虎」三代目主宰を務める弊社代表榊󠄀原清一が「令和の虎EXPO 2026」に出演決定！東京国際フォーラムでビジネス×SNSの最前線を発信

株式会社EMOLVA

企業のアカウント運用代行からインフルエンサーマーケティングまで、SNS領域の総合的な戦略立案を手がける株式会社EMOLVA（本社：東京都港区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、2026年4月26日(日)に東京国際フォーラムにて開催される「令和の虎EXPO 2026」に、代表取締役の榊󠄀原清一が参加することをお知らせいたします。

当日は、YouTubeで圧倒的な人気を誇る「令和の虎」のメンバーが一堂に会し、ビジネスエリアや有料ステージでのトークセッションなど、熱量の高いイベントが繰り広げられます。

■開催概要と出演時間

- イベント名： 令和の虎EXPO 2026- 開催日時： 2026年4月26日(日) 10:00～17:00- 会場： 東京国際フォーラム（ビジネスエリア：ホールE2・ロビーギャラリー / グルメエリア：地上広場）- 入場料： 無料（※ビジネスエリア内有料ステージあり、後夜祭は別途）- 主催： 令和の虎（株式会社 MONOLITH Japan）

弊社代表榊󠄀原及び虎メンバーは16:00~16:50の時間

■「令和の虎EXPO 2026」参加の背景

代表の榊󠄀原は、2024年の放送回から「令和の虎」「人財版 令和の虎」などの番組に「虎（投資家・審査員）」として出演を開始。

出演当初より、エンジニア出身のバックボーンを活かした「論理的な分析」と、事業にかける志願者の思いに常に寄り添い続ける「共感の姿勢」が視聴者の間で大きな話題となりました。SNSマーケティングの第一人者として、単なる投資判断に留まらず、志願者の事業を飛躍させるための具体的なデジタル戦略を提示し続けています。

2025年には、番組の看板企画である「人財版 令和の虎」の第4期より、三代目主宰に就任。

2026年3月から始まる第5期においても、継続して主宰を務めることが決まっております。

今回のEXPOでは、日頃画面を通じて番組を視聴しているファンの皆様、およびビジネスの成長を志す経営者・起業家の皆様と直接交流を図り、SNSを通じた新しいビジネスの可能性を広く伝えるべく参加を決定いたしました。

■代表取締役 榊󠄀原清一のコメント

「『人財版 令和の虎』の三代目主宰として、そして一人の経営者として、私の使命は『挑戦者の可能性を最大化すること』だと考えています 第5期でも引き続き主宰を務めさせていただくにあたり、論理的な戦略と志願者の皆様の想いを繋ぎ、一人でも多くの『人財』が輝ける場所を創り出していきたい。今回のEXPOでは、画面越しでは伝えきれないビジネスの熱量を、皆様と直接共有できることを楽しみにしています。」

■株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。

・榊󠄀原清一：講師・登壇・PRご依頼フォーム

https://forms.gle/jtTPwg5PfRy3zHAj7