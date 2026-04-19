食べるほどに、豊かになる。体験型マルシェ「いにしえマルシェ」4月26日(日)開催（山形県天童市）

株式会社いにしえ「何を食べるか」「どう食べるか」を体験する--いにしえマルシェ、4月26日 山形・天童で開催

株式会社いにしえ（本社：山形県天童市、代表取締役：井形誠）は、2026年4月26日（日）、体験型マルシェイベント「いにしえマルシェ」を天童市にて開催します。

食品添加物や農薬への関心が高まる中、「何を選んで食べるか」を見直す動きが広がっています。本イベントは炭火焼き体験や無添加・自然栽培の食を通じて、日々の食との向き合い方を楽しく体験できる場として設計されています。本イベントは「つくる、たべる、ととのう」をテーマに、炭火焼き体験や無添加・自然栽培の食を通じて、“薬に代わる食”という考え方に触れる機会を提供します。前回（2025年12月7日開催）は約150名が来場し、多くのお客さまにお楽しみいただけました。今回は300名の来場を見込んでいます。

炭火でつくり、五感でたべる--体験型マルシェの一日前回のマルシェの様子

いにしえマルシェは、「つくる、たべる、ととのう」をテーマにした体験型のマルシェです。

炭火でおむすびや油揚げ、煎餅を焼いて食べる体験や、コーヒーの飲み比べ、フラワーアレンジメント、腸もみや足ツボマッサージなど、五感で楽しめるコンテンツを多数用意しています。

単に商品を購入する場ではなく、「自分の手でつくり、味わう」ことで、食との距離を近づけることを目的としています。

いにしえの売店「しょくすり屋」■“食で暮らしを整える”“薬に代わる食”という考え方に触れる

主催するいにしえは、「食で暮らしを整える薬に代わる食」をテーマに、自然栽培原料を用いた天然醸造の味噌や木桶2年熟成の醤油などを製造しています。

本イベントでは、ウェルカム味噌汁の提供や炭火焼き体験の中で、味噌や醤油を自分の感覚で味付けする機会を設けています。

あらかじめ決められた味ではなく、「自分の手加減で美味しさをつくる」という体験を通じて、食の本質に触れてもらうことを大切にしています。

■「お米とお味噌だけ、少し良いものに」--小さな選択から始まる食生活の見直し

いにしえが目指しているのは、完璧な食生活ではなく、「少しでも選び方が変わるきっかけ」です。

「せめてお米とお味噌を少しだけ良いものにしてみる」

そのような選択が、日々の暮らしや体の状態を少しずつ変えていくと考えています。

本マルシェは、その一歩を楽しく体験できる場として設計されています。

■山形・天童に、同じ価値観を持つ人が集まる場が生まれる人と人がつながる交流の場

会場は、いにしえの事務所と駐車場を活用した空間。

来場者とスタッフ、出店者同士が自然に交流できる距離感の中で、同じ価値観や取り組みを持つ人々がつながる場にもなっています。

毎回ゼロベースで企画を考え、来場者との出会いを楽しみにしながら、より良い形を模索し続けています。

自分で作る、食べることで違いを知る機会に■開催概要- イベント名：いにしえマルシェ- 日時：2026年4月26日（日）10:00～16:00- 会場：株式会社いにしえ（山形県天童市糠塚2-3-11／天童警察署駐車場となり）- 入場料：無料- 想定来場者数：200名- 出店数：体験型コンテンツ８店舗- 主催：株式会社いにしえ■出店予定者- 腸美菜(https://www.instagram.com/chobisai_yamagata/)（飲食提供）- かるぺでぃえむCOFFEE(https://www.instagram.com/carpediem_coffee_?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)（コーヒー提供）- あなたの食の帰る場所３６１°(https://www.anashoku361.jp)（自然栽培・野菜生産者）- お日さま農園(https://www.instagram.com/ohisamanouen.yamagata/)（有機栽培・野菜生産者）- 村形 世理奈(https://www.instagram.com/serina_murakata)（パーソナルジムトレーナー）- Natural Salon Sen(https://www.instagram.com/yamagata.natural.salon_sen/)（足ツボマッサージ）- 腸活専門店 ulu(https://www.instagram.com/ulu_yamagata/)（腸もみマッサージ）- cherir シェリール(https://www.instagram.com/cherir.flowergift/) （フラワーアレンジメント）※出店者は変更になる可能性があります。

■いにしえ（主催者）の催し

- 炭火焼き体験（油揚げ焼き、煎餅焼き、焼きおむすび）- ラベルづくり（お味噌ラベル、お醤油ラベル）- 看板づくり（大きな木に葉っぱを書いて貼り付けよう）- 売店商品の５％off- ハズレなし”カプセルトイ”（クーポンやいにしえ商品が当たる）■メッセージ「つくる、たべる、ととのう」

そして、

“食べるほどに、飲むほどに自然が豊かになる”

その考えに触れる、小さな入り口としての一日です。

■問い合わせ先

株式会社いにしえ

担当：井形（いがた）

TEL：023-616-7555

MAIL：info@inishi-e.com

URL：https://inishi-e.com/20260426marche/