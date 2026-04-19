室蘭発｜子ども食堂デリバリー事業が本格展開福祉医療機構（WAM）通常助成に採択

特定非営利活動法人くるくるネット

特定非営利活動法人くるくるネット（北海道室蘭市）は、このたび、キユーピーみらいたまご財団「2026年度第I期助成」に採択されました。

本助成を受け、当法人では「出張型子ども食堂事業」を新たに展開いたします。

これまでクルハウスを拠点に実施してきた子ども食堂は、地域の子どもたちに安心して過ごせる居場所と食事の提供を行い、多くの方に利用されてきました。一方で、「距離が遠くて来られない」「交通手段がない」といった理由で利用できない家庭も存在しています。

今回の事業では、こうした課題に対応するため、各家に出向く「デリバリー子ども食堂」」を実施します。

子ども食堂デリバリーは月1回の開催を予定しており、年間約360世帯への支援を見込んでいます。ひとり親家庭や生活に不安を抱える世帯を優先的に支援していきます。

本取り組みにより、

・食事機会の確保

・孤立の防止

・地域とのつながりの創出

を目指し、室蘭市および近隣地域における支援の充実を図ります。

くるくるネットは今後も、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりと、地域全体で支える仕組みづくりに取り組んでまいります。



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「クルハウス」お出かけ子ども食堂食材配布

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