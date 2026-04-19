株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」のUIを新たに「韓国語」に対応。日・英・越に続く4言語目として、操作画面から動画生成までを韓国語のまま完結できる制作環境を実現

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：Founder CEO 奥野 将太）は、この度、NoLangの表示言語（UI）に新たに「한국어（韓国語）」を追加しました。これにより、従来の「日本語」「English」「Tiếng Việt（ベトナム語）」と合わせて計4言語体制となります。NoLangがすでに備える韓国語の台本生成、ナレーション音声合成、字幕・フォント表示機能と組み合わさることで、操作画面から動画生成までを韓国語だけで完結できる制作環境が初めて実現。韓国語ネイティブのクリエイターや日韓グローバル企業が、翻訳の手間や二重体制のコストをかけることなく、母語のまま高品質な動画を量産できるようになります。

■韓国語コンテンツ需要は拡大、しかし「ツール操作の壁」が内製化を阻む

韓国語は世界に約7,720万人の話者を抱える主要言語であり（※1）、日本企業・クリエイターにとって最も身近な海外市場のひとつです。2025年の訪日韓国人数は約945万9,600人と国・地域別で第1位を記録し（※2）、韓国のEC市場は約1,600億ドル（約24兆円）規模（※3）、K-POP産業も2025年に約178億ドル（約2兆6,700億円）規模へ拡大するなど（※4）、韓国語コンテンツへのニーズは年々高まり続けています。

しかし見落とされがちなのは、「韓国語コンテンツを作ること」と「韓国語で動画制作ツールを操作できること」は本質的に別の問題である、という点です。ナレーションや字幕を韓国語化できても、肝心の制作ツールのメニューやボタンが外国語のままであれば、韓国語ネイティブのクリエイターが「操作画面が読めない」という理由で制作に参加できず、結果として「韓国語が分かる人」と「ツールが使える人」の二重体制を強いられます。教育コストやメニュー確認の手間も積み重なり、韓国語コンテンツの内製化を妨げる大きな要因となっていました。

※1 Record China「世界の韓国語使用者は7720万人、世界13位の主要言語」(https://www.recordchina.co.jp/b88177-s0-c30-d0046.html)（韓国・国立国語院発表）

※2 日本政府観光局（JNTO）「韓国市場 訪日外客数統計」(https://www.jnto.go.jp/statistics/market-info/korea/)（2025年速報値）

※3 LIFE PEPPER「韓国のEC市場分析レポート」(https://www.lifepepper.co.jp/korea/korea-ec-matome/)（2024年時点市場規模）

※4 Market Research Future「K-POPイベント市場レポート」(https://www.marketresearchfuture.com/ja/reports/k-pop-event-market-33681)（2025年時点業界予測）

■NoLangのUIが「한국어（韓国語）」に対応、4言語目として提供開始

そのような課題を背景に、この度、動画生成AI「NoLang」の表示言語に、新たに「한국어（韓国語）」が追加されました。これまで対応していた「日本語」「English」「Tiếng Việt（ベトナム語）」の3言語に加え、4言語目の選択肢として韓国語が加わり、NoLangは計4言語体制となります。

言語の切り替え操作はとてもシンプルです。画面右上の地球儀アイコンをクリックするだけで、「English / 日本語 / 한국어 / Tiếng Việt」の中から自身が使いやすい言語を選べます。選択するとその場で表示言語が切り替わるため、韓国語を母語とするユーザーは、翻訳ツールや辞書を挟むことなく、NoLangにはじめて触れる瞬間から迷わず動画制作に着手できます。これまで「ツールの操作言語が分からないので一歩踏み出せなかった」という韓国語ネイティブの方々にとっても、ハードルなく使い始められる環境が整いました。

■操作画面から動画生成まで全てを韓国語で可能に

今回のUI韓国語対応における最大の価値は、NoLangが従来から備えていた韓国語生成機能と組み合わさることで、「制作ツール（UI）」「台本」「ナレーション」「字幕」「フォント」のすべてが韓国語で統一された、韓国語だけで完結する制作環境がはじめて成立する点にあります。

これにより、韓国語話者のユーザーは、ログインから動画の公開までの全工程を、日本語や英語を一切経由することなく母語のまま完結させられます。翻訳辞書を引いたり、メニューの意味をバイリンガル担当者に確認したりする手間から解放され、制作スピードの向上と翻訳コストの削減の双方に直結します。また、韓国本社のチームと日本法人がNoLangを共通ツールとして使う場合にも、それぞれのメンバーが自分の言語で同じ画面に向かえるため、グローバルチームでの共同制作がこれまでになくスムーズに進められます。

■韓国国内クリエイターから日韓グローバル企業まで、広がる活用シーン

UIの韓国語対応によって、NoLangの活用可能性は一気に広がります。韓国国内の企業や個人クリエイターは、韓国語のままプロダクト紹介動画、社内研修動画、SNSショート動画を制作し、自国市場に向けて発信できるようになります。日本企業の韓国向けマーケティング担当者にとっても、年間約945万人規模の訪日韓国人観光客や堅調に拡大する韓国越境EC市場に向けて、観光PR動画、商品紹介動画、ブランドストーリー動画を韓国語で量産できる環境が整いました。

また、K-POPやK-Cultureを発信する個人・レーベルにとっては、アーティスト紹介、楽曲解説、ファン向けコンテンツなど、世界の韓流ファン1.5億人規模のオーディエンスに向けたコンテンツを韓国語のまま量産する基盤として活用できます。在日韓国人コミュニティや教育機関においても、韓国語による情報発信、語学学習コンテンツ、文化紹介動画を内製化するツールとしての導入が期待されます。加えて、日韓両国に拠点を持つグローバル企業では、日本法人と韓国法人のチームがそれぞれの言語で同一のツールを使って動画を共同制作できるため、ブランドメッセージの統一とローカライズを同時に実現できます。自治体や観光協会の訪日インバウンド対応という文脈においても、韓国人観光客向けの観光案内動画や施設紹介動画を、現地出身スタッフが自身の言語で直接作成できるようになります。

■今後の展望

今回のアップデートにより、NoLangは日本語・英語・ベトナム語・韓国語の4言語体制へと進化しました。Mavericksは今後もグローバル展開戦略の一環として、対応言語の拡充を継続的に進めてまいります。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は60社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

■資料請求・お問い合わせ

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「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/119_1_1843f0480d97a33b64d16a04b79c7c5a.jpg?v=202604200951 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp