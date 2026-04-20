ソーシングの限界を打破：APES 2026 上海が中国プレミア自動車部品工場への直接アクセスを解禁

中国上海, 2026年4月17日 /PRNewswire/ -- APES 2026（Auto Parts Expo Shanghai）は、2026年8月5日から7日まで上海国家会展中心（NECC Shanghai）で開催されることを発表しました。このイベントは、自動車アフターマーケットの展望を再定義しようとしています。業界がより強靭で統合された未来へと舵を切る中、このプレミアイベントは、現代のモビリティを形成する技術的情熱と創意工夫の証となっています。





APES 2026は、世界の自動車コミュニティの戦略的ハブとして、現代のモビリティを牽引する技術的情熱に特化した60,000平方メートルの展示スペースを提供します。2,000を超えるプレミアメーカーが一堂に会するこの展示会では、世界の流通業者や卸売業者が自動車の未来の立役者と直接関わることができるダイナミックなエコシステムが育まれています。業界の中心であるこの場所で、有意義な対話が始まり、戦略的提携が結ばれます。

APES 2026は、世界のバイヤーと生産元を直接結び、サプライチェーンを合理化することで、コスト優位性を引き出し、収益性を高めます。ICE および NEV の全エコシステムを包括的にカバーし、従来のエンジン、サスペンション、電気システムから、最先端の NEV「スリーエレクトリック」システム（バッテリー、モーター、電子制御）、さらにはスマートコネクティビティソリューションまで、あらゆるものを展示しています。

同博覧会では、以下の2つの戦略的ソーシングの柱が一堂に会します：1つ目は、金型とプラスチックの台州、電子機器の温州、フィルターの清河、シャーシとバルブの玉環、ブレーキシステムの瑞安、商用車の十堰、照明と車体部品の常州といった中国のプレミア産業クラスターの集中展示です。2つ目は、フィルター、オイル、ブレーキパッド、タイヤなど需要の高い必需品を集めたメンテナンスと摩耗部品の専用ゾーンです。

2026年8月に開催予定の APES 2026 は、世界のバイヤーとプレミアサプライヤーが一堂に会し、販売シーズンのピークを前にサプライチェーンを強化し、新たな機会を捉えることを目的としています。事前登録したプロフェッショナルバイヤーは、無料宿泊、工場見学、空港シャトルサービス、早期登録者向けの特別ギフトなど、ソーシング体験を向上させるために設計された特別なホスピタリティ特典を受けることができます。今すぐこちらからご登録いただき、2026年以降のサプライチェーンを最適化するために、上海の数千人の業界リーダーにご参加ください。

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