DXC、AI主導の成長を拡大するためコンサルティング＆エンジニアリングサービス体制を強化

バージニア州アッシュバーン, 2026年4月17日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ・テクノロジーとイノベーションのリーディング・パートナーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、コンサルティング＆エンジニアリング・サービス（CES）事業におけるリーダー人事と組織の更新を発表しました。これにより、グローバル企業がAIへの意欲を実行に移すことを支援する当社の能力を強化いたします。今回の体制更新により、統合されたアドバイザリー機能とパートナー主導の実行が一体となり、より強力なAIエコシステムと大規模な提供実績によって支えられます。



DXC Expands Consulting & Engineering Services Leadership to Scale AI-led Growth



組織が試験運用から本格的な大規模運用へと移行する中で、アドバイザリー機能やパートナーの専門知識に対する需要はますます高まっています。しかし、多くの組織は依然として、AIへの意欲を全社的な成果に結びつけることに苦心しています。これを受けてDXCは、実績のあるリーダーを結集してCESを強化するとともに、共同イノベーションとパートナー主導の成長を促進するエコシステムを発展させてまいります。これにより、自動車、製造業、銀行、保険、公共部門、航空会社などの主要産業や複雑なマルチベンダー環境において、顧客が戦略から成果まで迅速に移行できるようにします。

DXCTechnologyーコンサルティング＆エンジニアリング・サービス担当プレジデントのRamnath Venkataramanは、次のように述べています。「CESは、アドバイザリー主導の変革や戦略的パートナー・エコシステム全体におけるより深い連携に対する需要が加速していることを受けて、時代に合わせて進化しています。私たちは、より複雑な変革プログラムに取り組むお客様を支援し、成長を促進する成果を提供するために、大規模な実績を持つリーダーを結集します。」

この戦略的な方向性を推進するため、DXCはアドバイザリーおよびパートナーシップにおける能力を強化し、以下の主要分野での成果加速に焦点を当てた新しいリーダー体制を敷いています。

・Dan AlbrightがDXCに入社し、企業のAIへの意欲を実行に移す支援に特化したコンサルティングおよびアドバイザリーグループ「AdvisoryX」を率います。AdvisoryXは、戦略的アドバイザリーとエンジニアリングによる提供を組み合わせることで、顧客がAIを運用に組み込み、中核システムを近代化し、測定可能なビジネス成果を達成できるよう支援します。Albright氏は、25年以上にわたるコンサルティング分野のリーダー経験を持ち、直近ではNTT DATA Servicesの部門プレジデント兼コンサルティング部門グローバル責任者を務めました。

・Srinivas Sai Nidadhavoluが、エンタープライズ・アプリケーションのグローバル・リーダーに任命されました。この役割において、彼は市場投入戦略を推進し、エコシステム・パートナーシップを強化することで、顧客重視の成長を支援します。彼は30年近くにわたりグローバル企業の変革プログラムをリードしてきた経験を持ち、直近ではWiproでSAPのグローバル・リーダーを務めました。

・AIエコシステムを加速させるため、 Stan Clarkが「NextGen AI Partnerships & Growth Leader」に就任します。Clark氏は、グローバルなシステムインテグレーター、ハイパースケーラー、独立系ソフトウェアベンダー（ISV）において、エンタープライズ向けパートナーシップ・エコシステムをゼロから構築し拡大してきた20年以上の経験を持っています。この役割において、彼はDXCの次世代AIパートナーモデルを設計し、DXCの戦略的なAI環境全体にわたって、共同イノベーション、共同の市場投入活動、パートナー主導の成長を推進します。直近では、Cosmo Techのエコシステム＆マーケット担当プレジデントを務め、同社のグローバル・パートナー・エコシステムを構築するとともに、大手グローバル・システムインテグレーター（GSI）やエンタープライズ顧客との戦略的連携を主導しました。

Ramnath Venkataramanの直属の部下であるこれらのリーダーたちは、アドバイザリー機能と戦略的パートナーの能力を連携させることで、DXCのAIエコシステムを推進する能力を強化し、顧客が戦略から実行へと迅速に移行し、早期に成果を実感できるように支援します。このアプローチにより、DXCは再現性のあるパートナー主導のAI能力を業界横断的に拡大し、より大規模で複雑な変革プログラムをサポートできるようになります。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共部門組織にソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズ・テクノロジーとイノベーションのリーディング・パートナーです。急速かつ指数関数的に変化する時代において、AIを活用して成果の創出を加速することを支援しています。 DXC Technologyは、マネージド・インフラストラクチャ・サービス、アプリケーションの近代化、業界特化型ソフトウェア・ソリューションにおける深い専門知識を活かし、世界で最も複雑な技術資産の一部を近代化、保護、運用しています。 詳細については、dxc.comをご覧ください。

メディア連絡先：Ashley Houk-Temple, Media Relations, ashley.houktemple@dxc.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2958577/DXC_Technology_Company_DXC_Expands_Consulting___Engineering_Serv.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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