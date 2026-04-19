「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」 男子日本代表は2-0でインドに勝利し開幕戦を制す

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

2026年4月19日（日）、「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」で男子カテゴリーの「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」が開幕しました。男子日本代表は男子インド代表と対戦し、2-0で男子インド代表に勝利し、白星スタートとなりました。男子日本代表の次戦は4月21日（火）19時から、男子オーストラリア代表と対戦します。

●大会5日目結果

「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」大会1日目

日本 2-0 インド

・日本の先発メンバー：齊藤悠希、後藤将起、平林太一、川村怜、泉健也

・得点者：川村怜（日本・背番号10）第1ピリオド10分

平林太一（日本・背番号9）第2ピリオド4分

・試合映像：https://www.youtube.com/live/FFKKY3g04fo?si=m1JFb02RVHoU6YWT

●日本代表次戦

4月21日 (火) 19：00 日本 vs オーストラリア

※星取表と大会スケジュールは下記リリースPDFをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d158910-42-00fb48463eeb61fd2abb9333d7a60824.pdf

●大会開催概要

1.大会名：

IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）

IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた

2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた

3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp

4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）

大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）

5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）

※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分

https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/

6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル

https://www.daicel.com

8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO

https://www.grandfront-osaka.jp

9.シルバースポンサー：

双日株式会社

https://www.sojitz.com/jp/

スカイライト コンサルティング株式会社

https://www.skylight.co.jp

10.カテゴリースポンサー：

株式会社アーネストワン

https://cradlegarden.jp/

アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

https://www.axa-holdings.co.jp

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

https://www.smbcnikko.co.jp

サントリーホールディングス株式会社

https://www.suntory.co.jp

11.協力：

加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／

大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／

白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター

12.参加国：

男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）

女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）

※（ ）内は世界ランキングです。

●参考資料

・ブラインドサッカー男子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール

https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man

・ブラインドサッカー女子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール

https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman

・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/

・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/32696-20260409_rulebook

・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata

・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata

・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem