【群馬クレインサンダーズ：試合結果】4/19(日) vs 宇都宮ブレックス りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

スターティング5

株式会社群馬クレインサンダーズ

■群馬クレインサンダーズ

#0 藤井 祐眞

#6 中村 拓人

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#9 辻 直人

#32 ヨハネス・ティーマン



■宇都宮ブレックス

#6 比江島 慎

#12 高島 紳司

#25 D.J・ニュービル

#33 ギャビン・エドワーズ

#34 グラント・ジェレット

主なスタッツ

#0 藤井祐眞 9得点 2リバウンド 2アシスト

#1 コー・フリッピン 4得点 5リバウンド 4アシスト

#6 中村拓人 9得点 3リバウンド 5アシスト

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 18得点 5リバウンド

#9 辻直人 12得点 3P(2/4) 3アシスト

#15 エージェー・エドゥ 4得点 7リバウンド 3スティール

#32 ヨハネス・ティーマン 18得点 3P(2/5) 8リバウンド

カイル・ミリング ヘッドコーチ

昨日のゲームは悪くはなかったと思いますが、我々のベストではありませんでした。やはり選手たちがエキサイトしすぎてしまっていて、僕らの形ではなかったと思います。 今日はより自分たちのスタイルで戦おうという話をしました。特に後半のところ、素晴らしいディフェンスのパフォーマンスを選手たちがしてくれたと思います。それが僕らのゲームだと思いますので、それで勝ちを掴み取ることができました。



(首位の宇都宮に対して連敗しなかったことは、今後に向けて大きいと思いますがいかがですか)

ブレックスさんに対して今シーズン4回やって2勝2敗にできたことは本当に良かったと思います。 ファンの皆さんも分かっている通り、ブレックスさんとはライバルのような関係だと思いますので、またチャンピオンシップ(CS)で戦えるように頑張っていきたいと思います。



(ジョーンズ選手が不在の中、フリッピン選手が攻守にわたって非常に良い働きをしていたと思います。彼の評価を教えてください。)

コー選手は昨日も良かったのですが、ファウルを早い段階でしてしまったので、あまり起用できませんでした。 ファウルを早くしてしまうとなかなか難しかったですが、今日は特にトレイ選手が出られない中で、ガード陣の中でディフェンスをしっかりやってくれる選手が必要だったので、コー選手をあのような形で起用しました。結果的に彼は素晴らしい活躍をしてくれたと思います。



(今日の4Qや、連勝中でも淺野選手の働きは大きかったと思います。どのように信頼が増えましたか)

淺野選手は今シーズン、ディフェンスに課題があって臨んだシーズンで、良くしてほしいという話をしていました。彼もすごく努力をしてきましたし、コーチ陣ともディフェンスのワークアウトをしていました。

今日に関しては本当にディフェンスでいい仕事をしてくれました。試合が終わった後、彼に「グッドディフェンスだった」と伝えました。その後に彼が「シュートを決められなくてごめんなさい」と言って来ましたが、「シュートよりもディフェンスが良かったよ」というのを改めて評価してあげました。 また、シュートは入らなかったですが、ああいった形でしっかり打ち切ってくれることが重要かなと思います。

このタフなスケジュールの中で、いかに選手をフレッシュな状態で保つかというのも重要だと思ってるので、引き続き淺野選手らを使ってローテーションをしていきたいです。 とにかく選手たちがフレッシュな状態で戦っていけるようにしていきたいと思います。



(ブラックシアー・ジュニア選手がアグレッシブに戦っていました。彼の評価をお願いします。)

私にとっては、ケリー選手はこのリーグでベストな選手だと思っています。 昨日彼はファウルトラブルでほぼゲームに参加できませんでしたし、全員がエキサイトしすぎて少しセルフィッシュなプレーもあったのかなと思います。 ほとんどゲームに参加できない状況でしたけど、ああいった負けの後は常に彼はバウンスバックしてくれると信じていましたし、今日いいパフォーマンスをしてくれたと思います。JT(ティーマン)選手も素晴らしいバウンスバックでいいパフォーマンスを見せてくれました。



(次戦への意気込み)

次のゲームもホームですので、負けられない戦いです。 シーズン最初から一試合一試合を大切にしていますので、まだ何も成し遂げていない状況では本当に一試合一試合を大切に戦っていきたいと思います。 この週末は本当に激しいバトルだったので、選手にはしっかりとリカバリーしてほしいですし、ここからはトレーナーたちに委ねて、リフレッシュして次のホームゲームもしっかり勝ちたいと思います。

コー・フリッピン 選手

試合前にも話した通り、宇都宮さんとの対戦はいつもハードで素晴らしいゲームになります。ですが今日は最終的に自分たちが勝利を掴み取ることができて、本当に嬉しく思っています。



(トレイ・ジョーンズ選手が不在という状況で、チームとしてどのように準備して臨みましたか？)

トレイがいないからこそ、よりチーム一丸となって、お互いを信じて戦おうと話し合い試合に臨みました。



(今日はハンドラーやディフェンダーとして、トレイ選手の役割も担っていたと思いますが、自身のプレーを振り返っていかがですか？)

良いプレーができたと感じています。こうした大きな試合で活躍できる自信は常に持っていますし、今日のようなチャンスをしっかりとものにして、チームを助けるパフォーマンスを表現できたことは良かったです。



(今シーズン前半は怪我に苦しんでいましたが、復帰して連勝が続く中、ご自身の中で何か変えたことはありますか？)

怪我のところは大きなポイントだったかなと思います。離脱中は全く動けない時期がありました。そのため、復帰してからは自分の体の動かし方やリズムを取り戻すことに時間がかかりましたが、今はその感覚がしっかりと戻ってきているので、こうしたパフォーマンスに繋がっているのだと思います。



(リーグ戦残り5試合となりますが、残りの試合に向けてどのように戦っていきたいですか？)

これからの試合はどれもタフな戦いになると予想しています。ワイルドカード争いやCS進出がかかっているチームが多いため、どの試合も激しいバトルになるはずです。しっかりと準備をして一戦一戦を戦い抜きたいと思います。

次節ホームゲーム情報

ホームゲーム情報はこちら(https://g-crane-thunders.jp/lp/game_20260422/)