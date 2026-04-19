BLARE FEST. 2026オンエアアーティスト決定！さらに、同フェスを語るスタジオトークに主催coldrainに加えて10名のフェス出演者が登場！

株式会社WOWOW

2月7日（土）、8日（日）に愛知・ポートメッセなごやで開催され、両日完売となったcoldrain主催の大型音楽フェス「BLARE FEST. 2026」。2日間のライブの模様は5月16日（土）、17日（日）にWOWOWで独占放送・配信される。この度、フェスに集結した国内外の豪華出演者から総勢32組のステージをオンエアすることが決定した。同時に、各アーティストのオンエアされる順番も画像で公開。

さらに、番組では新たに収録したフェス出演者によるスタジオトークもお届け。主催のcoldrainに加えて10名のゲストが登場する。トークメンバーは、HIROKAZ（04 Limited Sazabys）、UTA（NOISEMAKER）、Ken Mackay（w.o.d.）、KOUICHI（10-FEET）、Taiki（Fear, and Loathing in Las Vegas）、西口直人（Age Factory）、イチロー（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）、ナオキ（ENTH）、関大地（ハルカミライ）、満（HEY-SMITH）。司会はアナウンサーの長岡大雅。ライブ映像にトークを織り交ぜながら、フェスの裏話も含めて楽しめる内容となっている。

また、4月19日（日）21:00にWOWOWでの生放送・生配信を終えたcoldrain出演の完全無料特番も5月15日（金）にリピート放送・配信決定。この特番では、ライブのダイジェスト映像とともにcoldrainメンバーが各日程のステージを振り返り、フェスの空気を生の温度感で楽しめる内容となっている。5月16日（土）、17日（日）のフェス本編放送・配信にむけて、ぜひお楽しみいただきたい。

【オンエアアーティスト】

DAY1 5月16日（土）午後7:00～

04 Limited Sazabys、10-FEET、[Alexandros]、coldrain、HIKAGE、House of Protection、Knosis、NOISEMAKER、ONE OK ROCK、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHANK、SiM、SPYAIR、Survive Said The Prophet、The Ravens、w.o.d.

DAY2 5月17日（日）午後7:00～

Age Factory、Amira Elfeky、BLUE ENCOUNT、coldrain、DEXCORE、ENTH、Fear, and Loathing In Las Vegas、花冷え。、ハルカミライ、HEY-SMITH、KUZIRA、LiSA、Memphis May Fire、SIX LOUNGE、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、THE ORAL CIGARETTES

【番組情報】

BLARE FEST. 2026 放送直前スペシャル！

4月26日（日）までWOWOWオンデマンドでアーカイブ配信中

リピート 5月15日（金）午後10:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～7日間アーカイブ配信あり

5月に放送・配信の音楽フェス「BLARE FEST. 2026」の魅力を、主催者coldrainが語る特別番組を無料でお届け。本編が何倍も楽しくなる情報満載！

2月に2DAYSにわたって開催され、5月にWOWOWで放送・配信される話題の音楽フェス「BLARE FEST. 2026」。その本放送に先駆けて、同イベントの魅力を凝縮した特別番組をお届けする。

番組では5月に放送・配信する6時間余りのフェスのエッセンスを詰め込んだダイジェスト版を公開、そして主催者であるラウドロックバンドcoldrainのメンバーが、それぞれのステージの見どころを語っていくという内容。中継だけでは分からない“舞台裏”や、このフェスに対する出演者の想いなどにも迫っていく。5月の放送・配信が待ち遠しくなること間違いなしのプレプログラムを無料開放！

BLARE FEST. 2026

DAY1 5月16日（土）午後7:00～

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

DAY2 5月17日（日）午後7:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※各放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

ラウドロックバンドcoldrain主催の大型音楽フェス「BLARE FEST. 2026」。多彩な顔触れが並ぶ豪華なロックの祭典の模様をお届け！

2月7日、8日にポートメッセなごやで開催されたcoldrain主催の音楽フェス「BLARE FEST. 2026」の模様を、WOWOWにて初放送・配信する。来年結成20周年を迎える5人組ラウドロックバンドcoldrainが主催する「BLARE FEST.」は、コロナ禍拡大前に開催された2020年、そして2023年に次いで3年ぶり3回目の実施となる。国内外で高い評価を得ると同時に多くのアーティストと厚い交流を重ねてきた彼ららしく、今回のフェスにも幅広いジャンルのロックアーティストが多数顔を並べ、2026年の音楽フェスシーンを占う豪華なラインナップとなっている。

番組では、DAY1、DAY2の模様をオンエア。尽きることのないロック・スピリッツとエネルギッシュなパフォーマンスは、観る者の心に絶大なパワーを与えてくれるはずだ。

収録日：2026年2月7日、8日

収録場所：愛知 ポートメッセなごや

【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/blare/)