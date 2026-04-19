2026-2027シーズン　登録完了選手（2026年4月18日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2026-2027シーズン 登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



なお、記載のない選手は、自由交渉可能選手となりますが、その場合、2025-2026シーズンの所属チームとの契約を妨げるものではなく、2025-2026シーズンの所属チームを含めた全チームとの交渉が可能となります。



【2026年4月18日付 登録完了選手】



◆男子



【T.T彩たま】

神 巧也 （ジン タクヤ）



【静岡ジェード】

町 飛鳥 （マチ アスカ）

石山 慎 （イシヤマ シン）

阿部 悠人 （アベ ユウト）

鈴木 笙 （スズキ ショウ）



◆女子



【トップおとめピンポンズ名古屋】

南波 侑里香 （ナンバ ユリカ）

木村 香純 （キムラ カスミ）

小塩 悠菜 （オジオ ユウナ）



【日本生命レッドエルフ】

上澤 杏音 （ウエサワ アンネ）

笹尾 明日香 （ササオ アスカ）

面手 凜 （メンデ リン）

篠原 夢空 （シノハラ ユラ）

赤江 夏星 （アカエ カホ）

早田 ひな （ハヤタ ヒナ）



【日本ペイントマレッツ】

佐藤 瞳 （サトウ ヒトミ）

芝田 沙季 （シバタ サキ）

大藤 沙月 （オオドウ サツキ）

横井 咲桜 （ヨコイ サクラ）

青木 咲智 （アオキ サチ）

高森 愛央 （タカモリ マオ）

村松 心菜 （ムラマツ ココナ）

新谷 真奈 （シンタニ マナ）



【九州カリーナ】

首藤 成美 （シュドウ ナルミ）

栗山 優菜 （クリヤマ ユナ）

枝廣 瞳 （エダヒロ ヒトミ）

山室 早矢 （ヤマムロ サヤ）