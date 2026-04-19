『家、ついて行ってイイですか？～口外禁止～』追加公演が緊急決定！

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株式会社テレビ東京ホールディングス

(C)テレビ東京

　テレ東で毎週日曜よる8時50分から放送中の『家、ついて行ってイイですか？』が、ゴールデン進出10周年を記念して5月16日（土）・17日（日）に開催する番組初の有観客イベント『家、ついて行ってイイですか？～口外禁止～』 の続報！



　実は…3月15日（日）のスペシャル放送後に開始した先行抽選販売にて、約1万枚の応募が殺到！有効座席数に対して約6倍という驚異的な倍率となり、チケットは即完売！このあまりの反響の大きさと、「チケットが取れなかった」という多くのファンの皆様の声にお応えし、急遽、両日の「追加公演（レイトショー）」の開催が決定しました！



　今回の追加公演は、イベント本編終了後の夜8時からスタート！MC陣の登壇はありませんが、イベント本編と同様の「放送禁止VTR」を大画面で堪能できる、“VTR集中型”のクローズド上映会となります！その分、チケット価格は3,300円（税込）とお買い求めやすく設定しました！「どうしても取材VTRを見たい！」…そんな熱い想いを持つ皆様、これが正真正銘、最後のチャンスです！会場でしか味わえない“秘密の時間”を、ぜひ体験してください！



≪追加公演（レイトショー）概要≫


【タイトル】


家、ついて行ってイイですか？～口外禁止～



【開催日時】


■2026年5月16日（土）


追加公演（レイトショー）：開場 19:00 ／ 開演 20:00


■2026年5月17日（日）


追加公演（レイトショー）：開場 19:00 ／ 開演 20:00


※追加公演（レイトショー）の上演時間は約1時間半の予定です。


※追加公演（レイトショー）では「レジェンド作品」の上映はございません。



【会場】


テレビ東京六本木本社　第1スタジオ（東京都港区六本木3-2-1六本木グランドタワー）


アクセス：東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」直結（西改札口）


　　　　　東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」（5番出口より徒歩5分）



【出演者など】


追加公演（レイトショー）に出演者はございません。取材映像をお楽しみいただく上映会となります。



【チケット情報】


全席指定席　　3,300円（税込）


■チケットぴあ


https://w.pia.jp/t/home-ii/


■テレビ東京オンラインチケット


https://www.e-get.jp/txevent/pt/


販売開始日時：2026年4月19日（日）夜9時45分～（先着順）


※配信チケットの販売はございません。



【注意事項】


※未就学児入場不可


※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止


※上映会の内容をSNS等での発信禁止



【公演に関するお問合せ】


テレビ東京　イベント事業部　03‐3587‐3000（平日11：00～17：00)　※不定休　



【番組公式HP】


https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii/



【番組公式X】


https://x.com/tx_ietsuite_777