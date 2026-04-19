400人の球児がAIコーチングを体験！野球SNS「Baselink AI」が糸井嘉男ら元プロ＆日本代表による野球教室に特別出展。

株式会社SportsTech Japan

次世代スポーツテックを展開する株式会社SportsTech Japan（本社：東京都港区、代表取締役：金澤賢人）は、2026年4月19日に開催されたプロ野球OBによる野球教室「VITAS野球教室」in京都において、野球特化型SNS・AI解析アプリ「Baselink AI」の体験ブースを出展いたしました。

当日は参加した約400名の小学生が、AIエージェントによるアドバイス機能を体験。デジタル技術を活用した新しい練習スタイルの可能性を提示しました。

右から、柿谷曜一朗氏（元サッカー日本代表）、上田剛史氏（元ヤクルト）、金子侑司氏（元西武）、大倉士門氏（京田辺市出身）、金澤賢人(SportsTech Japan代表)、糸井嘉男氏（元阪神）、今成亮太氏（元阪神）、吉田大輝氏（元社会人野球チーム「ミキハウス」）集合写真

「Baselink AI」は、指導者不足や地域によるコーチング格差という課題を、テクノロジーの力で解消することを目指しています。今回の出展で得られた約400人の子供たちのフィードバックを基に、より精度の高いAI解析およびSNS機能のアップデートを行い、10月に予定しているゴルフ業界への展開も見据え、スポーツテック市場のさらなる拡大を牽引してまいります。

■「Baselink AI」について

「誰もが質の高いコーチングを受けられる世界を作る」ことをミッションに掲げた、野球特化型のAI解析＆SNSプラットフォーム(無料)です。

公式LINEからダウンロード(https://lin.ee/PQAH6rV)

■株式会社SportsTech Japanについて

株式会社SportsTech Japanは、2022 年に設立されたスタートアップ企業です。「Sports と Technology でスポーツ業界の未来を創る」をミッションに、選手の体格やコンディションに合わせて最適化された AI コーチにより、スポーツ科学に基づく練習と効率的な上達を支援します。能力向上はスポーツへの好感や健康的な生活につながり、スポーツが苦手・無関心な方にも身近に楽しめる体験を届けます。私たちは、誰もが平等に質の高い指導を受けられる環境を実現し、スポーツ指導の機会格差の解決を目指すスタートアップ企業です。

社名: 株式会社SportsTech Japan

設立: 2022年7月

代表者: 代表取締役社長 金澤 賢人

所在地: 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

事業内容: AI開発およびプラットフォーム運営

会社ホームページ: https://sportstechjapan.com/

問い合わせ先: https://sportstechjapan.com/contact/