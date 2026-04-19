＝LOVE　結成8周年を記念し、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」FINAL in 横浜スタジアムを開催！！2日間で約7万人を動員！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.5億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに２月に先行配信された新曲『劇薬中毒』は、Music Videoが自身最速となる19日で1,000万回再生を突破、ストリーミング累計3,500万回再生越えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

本日、神奈川県・横浜スタジアムにて、＝LOVE結成8周年を記念した＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」FINAL in 横浜スタジアムが開催された。当公演は4月18日(土)、4月19日(日)2日間合わせて約7万人を動員、新曲『モラトリアム』『お姫様の作り方』も初披露された。

《ライブレポート》

開演時間を迎えると、球場のスタンド席に立ち、『青春”サブリミナル”』を歌うメンバーの姿がスクリーンに映し出される。そしてこの曲でセンターを務める高松瞳が会場後方のサブステージに姿を現し、映像とリンクするように一節を歌い上げたのち『Overture』が鳴り響いた。高松の「ハマスタ行くぞ！」という気合いのひと言を合図に、『青春”サブリミナル”』のパフォーマンスがスタート。チェック柄とフリルが印象的な新衣装に身を包んだメンバーは、上昇するセンターステージの上から晴れやかな歌声を届けた。また『超特急逃走中』ではトロッコで場内を巡ったほか、クレーンに乗って観客へ手を振りながら笑顔を振りまいた。

グループの軌跡を振り返る映像を経て披露されたのは、佐々木舞香と野口衣織によるユニット曲『虹の素』。2人の情感に満ちた迫真のステージに、会場中の視線が釘付けになる。本公演で初披露となった『モラトリアム』では、センターを務める諸橋沙夏のペンライトカラーである緑の光で横浜スタジアムが鮮やかに染まった。

すでに熱い盛り上がりが生まれていたが、公演後半からライブの勢いがさらに増していく。『呪って呪って』を皮切りに生バンドがステージに合流し、場内を包むサウンドに厚みとダイナミズムが足された。メンバーはフード付きの衣装を身にまとい、アグレッシブなパフォーマンスを展開。スパークラーや炎などの派手な演出も次々に飛び出した。

最新シングルの表題曲『劇薬中毒』からはストリングスも生演奏に加わり、パフォーマンスがより一層華やかに。この曲でダブルセンターを務める佐々木と野口を筆頭に、＝LOVEは激情的な恋愛に溺れる姿を表現して観客の心を虜にした。その後も代表曲を畳みかけ、ファンとともに特別な光景を作り上げていく＝LOVE。『探せ ダイヤモンドリリー』ではメンバーが客席にマイクを向けると、感動的なシンガロングが実現した。さらに『＝LOVE』では会場がグループのイメージカラーであるピンクのペンライト一色に染まり、スクリーンにメンバーからファンに宛てた手書きのメッセージが映し出された。

公演本編のラスト、リーダー山本杏奈の「この楽曲が私たちの分岐点になりました。これからも“とくべチュ”に歌い続けていきます」という言葉をきっかけに披露されたのは、昨年リリースのヒット曲『とくべチュ、して』。メンバーが伸びやかな歌声を力いっぱい響かせると、ステージの後方上空にきらびやかな花火が打ち上がった。

アンコールに突入したあとも＝LOVEはエネルギッシュなライブを繰り広げていく。そして彼女たちは客席を見渡しながらスタジアム規模の単独コンサートを開催できた感慨を口にしたのち、『絶対アイドル辞めないで』を晴れ晴れと歌唱。銀テープが舞い、場内に万感の思いが広がる中、山本が「今日会場に来てくださった皆さん1人ひとりが大切な存在です。これからもイコールな関係でいてくれますか!?」と問いかけると盛大な歓声が響き渡った。

■4月18日（土）【SETLIST】 ※2日間共通

M1. 青春”サブリミナル”

M2. ラブソングに襲われる

M3. 超特急逃走中

M4. ナツマトぺ

M5. お姫様の作り方

M6. Sweetest girl

M7. 推しのいる世界

M8. 「君と私の歌」

M9. 「ドライブ デート 都内」

M10. Oh！Darling

M11. 虹の素

M12. 誰にもバレずに

M13. モラトリアム

M14. 呪って呪って

M15. Junkies

M16. 内緒バナシ

M17. ヒロインズ

M18. 劇薬中毒

M19. いらない ツインテール

M20. 仲直りシュークリーム

M21. この空がトリガー

M22. 夏祭り恋慕う

M23. 探せ ダイヤモンドリリー

M24. =LOVE

M25. とくべチュ、して

【ENCORE】

EN1. Want you！Want you！

EN2. 木漏れ日メゾフォルテ

EN3. 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」

EN4. 絶対アイドル辞めないで

【W ENCORE】

EN6. 青春“サブリミナル” ※4/19(日)のみ

★＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」FINAL in 横浜スタジアムセットリストプレイリスト公開！

https://equallove.lnk.to/8thTOUR_Final

【リリース情報】

★20thシングル『劇薬中毒』好評発売中！

https://equal-love.jp/news/detail/11326

★『劇薬中毒』好評配信中

https://equallove.lnk.to/GekiyakuChudoku

★『劇薬中毒』Music Video

https://youtu.be/Bco8bY9r_H4

『劇薬中毒』

作詞：指原莉乃

作曲：齋藤奏太

編曲：APAZZI

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：新宮良平 (BABEL LABEL)

振付：SACO MAKITA

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

★新曲『モラトリアム』Music Video

https://youtu.be/ZROuG57QGls

『モラトリアム』

作詞：指原莉乃

作曲：杉山勝彦・oni

編曲：oni

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：ナカジマセイト (superbly inc.)

振付：三ツ井裕美

Producer：三池智之 (north river)

★新曲『お姫様の作り方』Music Video

https://youtu.be/2udLA8-QuD8

『お姫様の作り方』

作詞：指原莉乃

作曲：敬也-amazuti-/菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：ナカジマセイト (superbly inc.)

Choreographer：CRE8BOY

Producer：三池智之（north river）

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン 週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2025年2月に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。『とくべチュ、して』がストリーミング累計1.5億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、「第67回輝く！日本レコード大賞」にてプロデューサーの指原莉乃が当楽曲にて作詩賞を受賞。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。

2026年2月に先行配信がスタートした4月1日(水)発売の20thシングル表題曲『劇薬中毒』は、ストリーミング累計は3,500万回再生、シングルCDも累計出荷44.5万枚超えを記録し、シングルでは通算 7 作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング共に１位を獲得した。

2026年4月18日(土)、4月19日(日)には、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを神奈川県・横浜スタジアムで開催し大成功を収め、6月20日(土)、21日(日) には自身最大規模となる東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVEの開催も発表されている。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12