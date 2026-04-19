ボイスメモでは足りない、でもDAWソフトは難しすぎる。そんな録音ニーズに応える「MultiTrackRecorder」のリリース開始。オーディオインターフェイスに対応した本格ボイスメモアプリ。

株式会社聴覚研究所

hearing lab（株式会社聴覚研究所 本社：岐阜県岐阜市東栄町1-5）は、オーディオインターフェイスからの録音に特化したアプリ「MultiTrackRecorder」をリリースしました。MultiTrackRecorderは、オーディオインターフェイスを使った複数チャンネルの同時録音や、コンデンサマイクを使った収録に対応する録音アプリです。歌、弾き語り、演奏、ナレーション、音声収録などを、ボイスメモのような手軽さで始められるように設計・開発を行いました。

「歌ってみた」「演奏してみた」の広がり

近年は、「歌ってみた」動画、弾き語り配信、演奏動画、ナレーション収録、音声配信などの広がりにより、個人が歌や音声を録音して発信する機会が大きく増えています。以前は限られた制作環境で行われることが多かった録音も、「歌や演奏を録りたい」「練習の記録を残したい」「SNSや動画投稿用に音声を収録したい」といった身近な目的で広く行われるようになっています。

一方で、少しでも音質や入力環境にこだわって録音しようとすると、多くの人がDAWソフトのハードルに直面します。DAWは本格的な音楽制作やレコーディングに対応できる高機能なソフトですが、その分、録音を始めるまでに必要な設定が多く、慣れていない人にとっては操作が複雑になりがちです。

オーディオインターフェイスの接続、入力チャンネルの設定、録音トラックの準備など、単に「録りたい」と思っただけでも、実際に収録を始めるまでに非常に多くの手間がかかります。本格的な制作作業をしたいわけではなく、まずは簡単に録音したいという場面では、その準備の重さが負担になりやすいのが実情です。

ボイスメモ感覚で始められる本格レコーディング

MultiTrackRecorderは、そうしたハードルを下げるために設計された録音アプリです。オーディオインターフェイスを使った録音をシンプルな操作で始められるよう、複雑になりがちなレコーディング環境を、より身近で扱いやすいものにしました。

歌、楽器、ナレーション、弾き語り、複数人での収録など、スマートフォン内蔵マイクでは足りない場面でも、大がかりな制作環境を立ち上げることなく、スムーズに録音へ入ることができます。録音に特化しているからこそ、迷いにくく、すぐに使い始められることがMultiTrackRecorderの特長です。

録音方法はいたってシンプルです。

オーディオインターフェイスを接続して、録音ボタンを押すだけ。たったそれだけの操作でマルチトラックの録音や、カラオケ音源を使った簡易的な歌ってみたのレコーディングを行うことができます。

歌いたいと思ったときにすぐ始められる

MultiTrackRecorderは、とにかく簡単にレコーディングを始められることを重視して設計しています。歌いたいと思ったときにすぐ録れること。思いついたメロディやフレーズを、その場で逃さず残せること。そうした体験を実現するために、必要な機能をシンプルにまとめました。

レコーディング初心者や、録音機材に慣れていない人でも、機器を接続してボタンを押すだけで簡単に本格的なレコーディングができ、それを自由に再生することができる。それもスマホのマイクで録ったような低品質な音源ではなく、プロ並みの品質で録音することができる。

MultiTrackRecorderは、レコーディングをもっと身近に、音楽をもっと楽しめることを目指しています。

必要な機能を、必要なだけ

MultiTrackRecorderは、複雑な編集機能や制作工程を前提とするのではなく、まずは「録る」ことに集中できることを重視しています。

◇ コンデンサマイクを使った本格的なレコーディング

◇ オーディオインターフェイスを使った複数チャンネルの同時録音

◇ 録音した音源にさらに録音を重ねる「重ね録り」機能

◇ 好きな音源を取り込んで、音楽を聞きながら録音できる「カラオケ録音」機能

◇ 録音した複数の音をMixして１つの音源として書きだせるミキシング機能

これらの機能をボタン１つで実現しています。

これらの機能により、カラオケ音源を再生しながら歌を重ねて録音したり、弾き語りにボーカルを追加したり、複数の音を別々に収録したりといった使い方ができます。歌の練習、ハモリパートの確認、バンドや弾き語り・ナレーションのレコーディングなど、様々なシーンでご活用いただけます。

また、録音後のデータはそのまま再生して確認できるため、録った直後に聞き返したい、練習の成果をその場で確認したいという場面にも向いています。特に複数チャンネルで録音した場合は、チャンネルごとに音量を調整できるため、ハモリだけを確認したい、特定の演奏だけ聞きたいといった使い方にも対応できます。

必要なことが分かりやすく、やりたいことにすぐたどり着けることも、このアプリの大きな特長です。

DAWではなく、録音をもっと身近にするためのアプリ

MultiTrackRecorderが目指すのは、DAWのような総合的な音楽制作ソフトではなく、音楽や音声収録ををもっと気軽に楽しむためのアプリです。

細かな編集や高度なミックス、複雑なエフェクト処理を行うソフトはすでに数多くあります。私たちが着目したのは、その前段階にある「まず録りたい」という思いに応えることです。

歌いたい。弾きたい。思いついたフレーズを残したい。もっとうまくなりたい。

そのときに毎回重い制作環境を立ち上げるのではなく、もっと軽く、もっと自然に録音へ入れる環境があってよい。MultiTrackRecorderは、そうした発想から生まれました。音楽制作の経験がある人だけでなく、これから初めて本格的な録音に触れる人にとっても、レコーディングの入り口をより分かりやすく、より始めやすくなってくれれば嬉しいなと思います。

リリース記念により、１ヶ月無料クーポン配布中！

詳細は公式ページをご覧ください（５月末まで有効）

公式サイト：https://recorder.hearing-lab.jp/

お問い合わせ先：https://recorder.hearing-lab.jp/contact/(https://recorder.hearing-lab.jp/contact)

要約

MultiTrackRecorderは、オーディオインターフェイスを使った録音を簡単に始めたい人向けの録音アプリです。複数チャンネル録音、コンデンサマイク収録、重ね録り、音源再生しながらの録音、Mix出力に対応し、歌ってみた、弾き語り、ナレーション、バンド録音などに活用できます。