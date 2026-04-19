【岡山大学】ロボット支援膵頭十二指腸切除術の有効性を報告

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 19日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 岡山大学病院肝・胆・膵・外科では、保険適用に合わせて2020年9月にロボット支援膵頭十二指腸切除術を中国四国地方で初めて導入し、これまで162例を実施しました（2025年12月時点）。- 今回、従来の開腹手術に対するロボット支援膵頭十二指腸切除術の有効性を報告しました。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院は、2020年4月に肝胆膵疾患に対してロボット支援下膵切除術（ロボット支援膵頭十二指腸切除術および膵体尾部切除術）が保険適用となったことを受け、同年9月に中国四国地方で初めて「ロボット支援膵頭十二指腸切除術」を開始しました。

今回、岡山大学学術研究院医療開発領域（岡山大学病院 肝・胆・膵外科）の高木弘誠講師らのグループは、従来の開腹手術に対するロボット支援膵頭十二指腸切除術の安全性と有効性を検証しました。これらの研究成果は2026年2月12日、欧州のがん関連研究学術誌「Cancers」に掲載されました。



2017年1月から2025年12月の間に、岡山大学病院で膵頭十二指腸切除術を受けた400人の患者のうち、ロボット手術が162人、開腹手術が238人でした。傾向スコアマッチングで患者背景を調整したところ、ロボット手術で有意に合併症が少なく、術後入院期間も短い結果でした。



本研究成果は、合併症の少ない低侵襲手術であるロボット支援膵頭十二指腸切除術の安全性と有効性を示しました。今後、ロボット支援手術のエビデンスの構築に役立つことが期待されます。

本情報は、2026年3月27日に岡山大学から公開されました。

◆高木弘誠講師からのひとこと

近年の肝胆膵外科領域におけるロボット手術の発展は目覚ましく、岡山大学病院ではこれまで積極的にロボット（ダ・ヴィンチ）手術を実施し、全国でもトップクラスの症例数を誇っています。

今回、従来の開腹手術に対するロボット支援膵頭十二指腸切除術の安全性と有効性を示すことができました。

安全で合併症の少ないロボット支援手術の重要性を改めて確認でき、さらなる治療成績の改善に努めたいと思います。

◆論文情報

論文名：Outcomes After Robot-Assisted Versus Open Pancreatoduodenectomy: A Propensity Score-Matching Analysis in a High-Volume Center (TAKUMI-7)

掲載誌：Cancers

著 者：Kosei Takagi, Tomokazu Fuji, Kazuya Yasui, Yuzo Umeda, Ryuichi Yoshida, Motohiko Yamada, Takeyoshi Nishiyama, Yasuo Nagai, Atene Ito, Naohiro Okada, Shohei Yokoyama and Toshiyoshi Fujiwara

DOI：10.3390/cancers18040602

URL：https://www.mdpi.com/2072-6694/18/4/602

◆詳しい研究内容について

ロボット支援膵頭十二指腸切除術の有効性を報告

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260327-10.pdf



◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院 肝・胆・膵外科

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index123.html

◆参考情報

・【岡山大学】高齢者に対するロボット支援膵切除術の安全性を報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003544.000072793.html

・【岡山大学】切除可能な膵臓がんに対する術前化学療法で長期生存率が向上

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003492.000072793.html

・【岡山大学】国産手術支援用ロボットhinotori(TM)（ヒノトリ）を用いた岡山県内初の消化器がん手術を成功～将来的に遠隔手術による地域医療支援にも期待～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003522.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学で開発した針穿刺ロボットを使ったがんの低侵襲治療（CTガイド下IVR）の治験完了～医師の被ばく問題解消へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003138.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学病院のロボット支援肝胆膵外科手術が300例に到達～ロボット支援膵頭十二指腸切除術100例、ロボット支援肝切除術100例実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002876.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学病院のロボット手術件数内訳で泌尿器科が最多の症例数 年間手術件数は国立大学病院ランキングで1位

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002719.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学病院 手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」年間手術件数が全国国立大学病院第1位に 消化器外科4領域ではそれぞれ100例に到達・西日本初！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002189.000072793.html

・【岡山大学】手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ Xi」2台目を岡山大学病院に導入～国立大学病院唯一となる「ダ・ヴィンチ」3台での運用開始～より多くの患者さんにロボット手術が可能に！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001379.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学病院でロボット支援下肝切除術・ロボット支援下総胆管拡張症手術を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000850.000072793.html

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 肝・胆・膵外科 講師 高木弘誠

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7257

FAX：086-221-8775

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1515.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



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岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

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※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

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岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

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岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

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