1800年の今日、伊能忠敬は歩き出した。《地図の日 記念》ジブンだけの最強デジタルマップをつくろう「iHistory GOLD マッパーキャンペーン」をPointMap+で開催！

株式会社iHistory

「人生と暮らしのクリエイティビティと遊び心を刺激する。」をミッションに掲げるスタートアップ、株式会社iHistory（本社：東京都港区、CEO：中野一誠、以下「iHistory Inc.」）は、本日4月19日の「地図の日（MAPの日）」を記念し、デザイン性の高いデジタルマップ作成サービス『PointMap+（ポイントマッププラス）』において、豪華特典が当たる「iHistory GOLD マッパーキャンペーン」を開始したことをお知らせいたします。

▼キャンペーン詳細・応募ページ

https://ihistory.cloud/jp/pm/mapday2026/

▼PointMap+ サービスページ

https://www.ihistory.cloud/jp/pm/01/

■ キャンペーン実施の背景：地図は、あたらしい「自己表現」になる。

1800年4月19日。55歳を過ぎた伊能忠敬が、日本地図作成という壮大な夢を抱き、江戸から最初の一歩を踏み出した日。これが「地図の日」--別名「最初の一歩の日」--の始まりです。

それから約226年。いま私たちは、スマートフォンひとつで、ジブンだけの視点と感情を「歴史（iHistory）として」地図に残せる時代にいます。

好きすぎる行きつけのカフェ。久しぶりに家族と過ごした場所。思い出の景色。誰にも教えたくない秘密のスポット。あなたが歩いた道、みてきた景色を、地図というかたちで残してみませんか？

iHistory Inc.が提供する『PointMap+』は、場所に写真や意味を添えながら、誰もが直感的で視覚的に美しいデジタルマップを構成できるクリエイティブWebツールです。単なる目的地へのナビゲーションではなく、個人の視点や感情が反映された「表現としての地図」を広める"マッパーカルチャー"の醸成を目指しています。

現在、世界中でマッパーが増えてきており、新しいデジタル体験として注目を集めています。

この特別な記念日に、より多くの方に最高峰のプラン「GOLD」で地図づくりを楽しんでいただくため、本キャンペーンを企画いたしました。

■ キャンペーン概要

期間中に上位プラン「iHistory GOLD」にて、ジブンだけの視点を活かしたマップを作成・一般公開いただいた方の中から、抽選で50名様に特典をプレゼントいたします。

キャンペーン名

＼MAPの日記念／ ジブンだけの最強デジタルマップをつくろう「iHistory GOLD マッパーキャンペーン」

応募期間

2026年4月19日（日）～ 5月18日（月）23:59

抽選期間

2026年5月19日（火）～ 6月30日（火）

特典

Amazonギフト券 2,000円分（抽選で50名様）

当選発表

6月下旬頃、当選者にのみご登録メールアドレスへご連絡・送付（発表はメール送付をもって代えさせていただきます）

＜対象条件＞

- 応募期間・抽選期間中に上位プラン「iHistory GOLD」へ登録中であること（既存ユーザー様の継続利用も含む）- 応募期間内に「3ピン以上の新規マップ」を1件以上作成し、「一般公開」設定で公開すること- 抽選期間中もGOLDプランにご契約中であること

＜応募資格＞

- 日本国内にお住まいの方に限ります- 未成年の方は、親権者の方が応募規約に同意いただいた上でご応募ください- 利用規約に反する不正利用や複数アカウントでの応募が発覚した場合、当選資格を無効とさせていただきます

■ エントリーは簡単、3ステップ

STEP 01 UPGRADE

アプリまたはWebから「iHistory GOLD」へ登録。 （既存GOLDユーザーの方はスキップ）

STEP 02 CREATE

好きなテーマで3ピン以上のスポットを登録し、マップを1件作成。

STEP 03 PUBLISH

「一般公開」設定で公開すれば、エントリー完了！ 自動的に抽選対象となります。

■ 何を地図にする？迷ったらここから。

完璧な地図じゃなくていい。どんなテーマでも、「MAP」です。

- 週末に通い続けたカフェのコレクションMAP- 愛犬と歩く、お気に入りフォトショットMAP- 推し活聖地巡礼MAP- 家族と訪れた思い出の公園MAP- 人生で泣いた場所MAP- 歴史の街道めぐり写真MAP

あなただけのデジタルマップをつくりましょう！

「iHistory GOLD」で広がる地図の世界

有料の上位プラン『iHistory GOLD』では、デザインテンプレートが26種類すべて解放されるほか、編集無制限で最大20MAPまで作成可能です。iHistory GOLDなら、もっと自由に、もっと深く、ジブンだけのデジタルマップをつくることができます。

まず、地図を"作る"

デジタルマップ作成数：最大20MAP（編集無制限）

使用可能な地図デザイン：26種類（全テンプレート）

登録できるピン数／1マップ：最大50箇所

Googleの生成AI『Gemini』を活用した「生成AIピン設置機能」が利用可能

商用利用可能

そして、地図を"育てる・届ける・売る"

自作マップの販売機能「myMapStore」（申請制・審査制で順次開放中）

表現を拡張する「マッパーアドオン」（バナー設置、ライン描画、GIF設置、ピン上限アップ）の追加申込が可能

『iHistory GOLD』料金

月額330円（税込） ／ 年額3,300円（税込）※年払いは660円おトク

https://www.ihistory.cloud/jp/plans

Gemini は Google LLC の商標です。

■ 地図は、もうひとつの"自己表現"になる。「マッパーカルチャー」

地図は、ただのナビゲーションツールではなく、「記録」「ストーリー」「世界観」を伝える "個人のメディアコンテンツ" になれる。

テーマを決めてMAP（地図）を作成し、ジブンならではの視点やストーリーを発信する「マッパー」と呼ばれるインフルエンサーや自治体が次々と登場。新たな情報発信プラットフォームとして広がりを見せ、MAPを起点とした"マッパーカルチャー"が徐々に浸透し始めています。

iHistory Inc.は、『PointMap+』を通じて、デジタルマップで人と人がつながり、人生と暮らしを楽しめるカルチャーをグローバルで広げていきます。

■ PointMap+とは

『PointMap+』は、26種類の地図デザインのテンプレートから、ブランディングやテーマに合うデザインを選び、写真やテキストを重ねていくだけで、"デザイン性の高いデジタルマップ"が簡単に作成できてシェアできるWebサービスです。

公開設定は、一般公開・URL限定公開・パスワード限定公開・非公開の4つから、デジタルマップの目的に合わせて選べます。

無料で使えるFREEプランと、デジタルマップを使いこなせる有料のGOLDプランがあります。

商用利用も可能です。

作成して一般公開させたデジタルマップは、Webブラウザ上で誰でも閲覧でき、アプリのダウンロードや登録は一切不要。GPSによる位置情報の確認や、SNSやWebサイトへのリンク設置も可能で、"使える・魅せられる・読んでもらえる"デジタルマップコンテンツとして活用できます。

▼PointMap+ サービスページ

https://www.ihistory.cloud/jp/pm/01/

■ デジタルマップのキュレーションメディア『mapper world.』とは

『mapper world.』は、『PointMap+』上で一般公開されているMAPの中から、テーマ性・構成・ビジュアル・切り口に優れたものを、運営元であるiHistoryが独自で選定・掲載する、デジタルマップWebメディアです。

掲載されるMAPは、ユーザーそれぞれの興味・体験・価値観をもとに編集されたもので、単なる地図情報ではなく、「個人の視点を可視化したコンテンツ」として発信されています。

▼mapper world.

https://ihistory.site/mapperworld/ja

■ iHistory Inc.について

「人生と暮らしのクリエイティビティと遊び心を刺激する。」を掲げ、日常にある"表現"の可能性を広げるデジタルプロダクトを展開している日本発のスタートアップです。

『PointMap+』を起点に、誰もが持つ感性や記憶を、テクノロジーとデザインで形にしていきます。

会社概要・本件に関するお問い合わせ先

会社名 株式会社iHistory（iHistory Inc.）

設立日 2022年3月18日

CEO 中野一誠

所在地 東京都港区麻布十番2-21-14-505

事業内容 ライフスタイル×クリエイティブ領域のデジタルプロダクト開発・運営

HP https://www.ihistory.inc/

ブランド名 iHistory

ブランディングサイト（日本）https://www.ihistory.cloud/jp/

mapper world.（日本） https://ihistory.site/mapperworld/ja

【お問い合わせ先】

meister-group@ihistory.jp（担当：小野寺・小林）

【キャンペーン詳細ページ】 https://ihistory.cloud/jp/pm/mapday2026/

【キャンペーンに関するお問い合わせ先】

iHistory運営事務局

contact@ihistory.work

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 ※本キャンペーンはiHistory Inc.による提供です。Amazon社とは関係ありません。